रायगडमध्ये राज ठाकरेंच्या दौऱ्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; माणगावात बाईक रॅली, ढोल-ताशांसह खालुबाजाच्या गजरात जंगी स्वागत!
राज ठाकरे यांच्या हस्ते माणगाव येथील मनसे पक्ष कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले. दक्षिण रायगड जिल्ह्याच्या वतीने राज पार्टे यांनी त्यांचे जोरदार स्वागत केले.
Published : August 9, 2026 at 6:22 PM IST|
Updated : August 9, 2026 at 6:27 PM IST
रायगड : मनसे पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांच्या रायगड दौऱ्याला माणगावमध्ये उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. राज ठाकरे यांचा ताफा माणगावमध्ये दाखल होताच मनसे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहत जोरदार स्वागत केले. त्यांच्या स्वागतासाठी शहरातून बाईक रॅली काढण्यात आली, तर पक्ष कार्यालयाच्या ठिकाणी कोकणातील पारंपरिक खालुबाजा आणि ढोल-ताशांच्या गजरात त्यांचे जंगी स्वागत करण्यात आले.
माणगाव मनसे पक्ष कार्यालयाचे उद्घाटन : राज ठाकरे यांच्या हस्ते माणगाव येथील मनसे पक्ष कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले. दक्षिण रायगड जिल्ह्याच्या वतीने राज पार्टे यांनी त्यांचे जोरदार स्वागत केले. यानंतर राज ठाकरे यांनी रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामांसह माणगाव बायपासची पाहणी केली. महामार्गाची रखडलेली कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
मनसे कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य : या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर माणगाव शहरात ठिकठिकाणी मनसेकडून बॅनरबाजी करण्यात आली होती. तसेच पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. राज ठाकरे यांच्या आगमनामुळे रायगडमधील मनसे कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळाले.
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