20 वर्षानंतर 19 मार्चचा योगायोग! गुढीपाडव्यानिमित्तानं राज ठाकरेंची तोफ 'शिवतीर्थ'वर धडाडणार
Published : March 19, 2026 at 7:54 AM IST
मुंबई - महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा गुढीपाडवा मेळावा शिवतीर्थ मैदान दादर येथे मोठ्या उत्साहात पार पडणार आहे. यासाठीची जय्यत तयारी झाली असल्याची माहिती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते तथा मुंबई महानगरपालिकेतले गटनेते यशवंत किल्लेदार यांनी प्रसार माध्यमांची बोलताना दिली.
राज ठाकरे नक्की काय बोलणार? - गुढीपाडवा हा हिंदू नववर्षाचा सण म्हणून मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. या दिनानिमित्त संपूर्ण राज्यासह मुंबई शहरांमध्ये विविध ठिकाणी शोभायात्रा निघतात. याचबरोबर महाराष्ट्राच्या राजकारणात या सणाचं राजकीयरित्या महत्त्व पाहायला गेलो तर दरवर्षी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा मोठा मेळावा या दिवशी पार पडतो. राज ठाकरे नक्की काय बोलणार? याकडं संपूर्ण राज्याचं लक्ष असतं. यंदाच्या या मेळाव्याची तयारी मोठ्या उत्साहात करण्यात आली आहे.
वीस वर्षानंतर आला योगायोग - मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी 20 वर्षापूर्वी पक्षाची स्थापना केली होती. 9 मार्च हा जरी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा वर्धापन दिन असला तरी देखील राज ठाकरे यांच्या पक्षाची पहिली सभा ही 19 मार्च रोजी दादरच्या शिवतीर्थ मैदानावर झाली होती. योगायोग म्हणजे वीस वर्षानंतर पुन्हा एकदा 19 मार्च रोजीच राज ठाकरे यांची शिवतीर्थावरच सभा होणार आहे. यामुळं या सभेमध्ये राज ठाकरे नक्की कोणते मुद्दे मांडतात? राज ठाकरे नक्की कशाप्रकारे सध्या सुरू असलेल्या राजकीय परिस्थितीवर टिप्पणी करतात? ठाकरे बंधूंच्या युतीनंतर हा पहिला गुढीपाडवा मेळावा असल्यामुळं यावेळी राज ठाकरे नक्की काय बोलतात? याकडं संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
तयारी नक्की कशी झाली आहे? - या गुढीपाडवा मेळाव्याच्या तयारीविषयी बोलताना यशवंत किल्लेदार म्हणाले की, तयारी खूप जोरदार झालेली आहे. भव्य स्टेज बांधण्यात आला आहे. दोन्हीही बाजूला स्क्रीन लावण्यात आली आहे. दरवर्षी ज्या प्रकारे पाडव्याची जय्यत तयारी केली जाते, त्याच प्रकारची ही तयारी आहे. संपूर्ण राज्यातून महाराष्ट्र सैनिक व सर्वसामान्य नागरिक हे देखील कुतूहलाने आणि उत्साहाने सभेला येणार आहेत. मोठ्या उत्साहात आम्ही हा पाडवा साजरा करणार आहोत.
