कल्याण ग्रामीण, मुरबाड, भिवंडी येथील मतदारांनी मलबारहिल मतदारसंघात केलं मतदान, राज ठाकरे यांचा गंभीर आरोप

मनसे आणि महाविकास आघाडीचा निवडणूक आयोगाविरोधातील 'सत्याचा मोर्चा' शनिवारी मुंबईत पार पडला. यावेळी बोलताना राज ठाकरे यांनी गंभीर आरोप केलेत.

raj thackeray satyacha morcha
मोर्चात सहभागी उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे (Shivsena UBT X Handle)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 1, 2025 at 7:17 PM IST

Updated : November 1, 2025 at 7:39 PM IST

2 Min Read
मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि महाविकास आघाडीचा निवडणूक आयोगाविरोधातील सत्याचा मोर्चा शनिवारी मुंबईत पार पडला. चर्चगेटपासून या मोर्चाला सुरुवात झाली. आझाद मैदान येथे या मोर्चाचा शेवट झाला. या मोर्चासाठी राज्याच्या विविध भागांतून हजारोंच्या संख्येने सर्वपक्षीय कार्यकर्ते मुंबईत आले होते. या उपस्थितांना संबोधित करताना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले आहेत. कल्याण ग्रामीण, मुरबाड, भिवंडी येथील मतदारांनी मलबारहिल मतदारसंघात मतदान केल्याचा आरोप राज ठाकरे यांनी केला. तसंच दुबार मतदार आढळल्यास मनसे स्टाईलनं उत्तर देण्याचा इशारा देखील राज ठाकरेंनी दिला आहे.

मोर्चातील राज ठाकरे यांचं भाषण (ETV Bharat Reporter)

दोनही ठिकाणी मतदान केलं : यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे म्हणाले की, ”जयंत पाटील इथे देखील दोन दुबार नावाचे लोक आहेत. या विषयावर माझ्यासह अनेकांनी भाष्य केलं आहे. तोच विषय नव्याने सांगण्यासारखं काही नाही. तुम्ही सर्व लांबून आलेला आहात त्यामुळे तुमचे आभार मानतो. सर्वच पक्ष दुबार मतदार असल्याचं बोलत आहेत. भाजपा, शिंदे आणि अजित पवार यांच्या पक्षाचे लोक देखील आक्षेप घेत आहेत. जे काही आहे ते साफ करा आणि मगच निवडणुका घ्या. त्यानंतर जे काही होईल ते मान्य आहे. 4 हजार 500 मतदार हे कल्याण ग्रामीण, मुरबाड आणि भिवंडी येथील मतदार आहेत. इकडच्या मतदारांनी मुंबई मलबारहिल येथील मतदारसंघात मतदान केलं आहे. या लोकांनी कल्याण ग्रामीण, भिवंडी, मुरबाड आणि मलबारहिल या दोनही ठिकाणी मतदान केलं आहे."

मुलगा 114 वर्षांचा आणि वडिलांचं वय 34 वर्ष : “एवढे पुरावे दिल्यानंतर देखील, निवडणूक आयोगाचा हट्ट सुरू आहे की, नाही नाही कोर्टानं सांगितलंय जानेवारीपर्यंत निवडणुका घ्या. पाच वर्षांनी निवडणुका घेतल्या जात आहेत. पाच वर्ष वाट पाहिलीत. अजून एक वर्ष गेलं तर काय फरक पडणार आहे? अरे आमदाराचा भाऊ सांगतो की, मी 20 हजार मतं बाहेरून आणली. म्हणजे यांची हिम्मत बघा. सत्तेचा माज बघा. मुलगा 114 वर्षांचा आणि वडिलांचं वय 34 वर्ष. यावर काय बोलायचं ते मी बोललो आहे. यांनी नवी मुंबई आयुक्तांच्या बंगल्यावरती मतदार नोंदवले. ही अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट सुरू आहे," अशी टीका करत गंभीर आरोप राज ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगावर केले आहेत.

मतदार यादीवरचे चेहरे कळले पाहिजेत : “परवाच्या दिवशी आम्ही वोटिंग मशीनबद्दल बोललो. मी यासंदर्भात 2017 पासून सांगतोय की, याच्यामध्ये गडबड आहे. याच्यामध्ये गोंधळ आहे. अहो साधी गोष्ट आहे, 232 आमदार निवडून आल्यानंतर जर महाराष्ट्रामध्ये काहीच जल्लोष नसेल तर काय समजायचं? सगळे मतदार गोंधळलेल्या अवस्थेमध्ये असतील आणि सगळ्यांनाच आश्चर्य वाटत असेल, इतकेच काय निवडून आलेल्या उमेदवारांना आश्चर्य झालं. या सगळ्या बाबी निवडणूक आयोगाच्या मार्फत सुरू आहेत. हा मतदारांच्या मतांचा अपमान नाही का? एक गोष्ट आपल्याला सांगतो, जेव्हा कधी निवडणूका होतील तेव्हा जोरात काम करा. प्रत्येक घरात जा. एकेका यादीवरचे चेहरे कळले पाहिजेत. सगळ्यांना चेहरे कळले पाहिजेत. त्यानंतर देखील हे दुबार तिबारवाले तिथे आले तर त्यांना तिथेच फोडून काढा. बडव बडव बडवायचं आणि मग पोलिसांच्या ताब्यात द्यायचे. त्याशिवाय महाराष्ट्रातील हा सर्व कारभार सुधारणार नाही.” अशा सूचना राज ठाकरेंनी कार्यकर्त्यांना केल्या आहेत.

