ईव्हीएमच्या मुद्द्यावरून सात ते आठ वर्षांनी पुन्हा राज ठाकरे का झालेत आक्रमक? काय आहेत कारणं? जाणून घ्या...

राज ठाकरेंनी सात ते आठ वर्षांनी पुन्हा एकदा ईव्हीएमबाबत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. यासोबत राज ठाकरे पहिल्यांदाच महाविकास आघाडीच्या व्यासपीठावर आल्यानं राजकीय चर्चांना उधाण आलंय.

RAJ THACKERAY EVM CONTROVERSY
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 15, 2025 at 8:54 PM IST

6 Min Read
मुंबई : विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला घवघवीत यश मिळालं. भाजपा, शिवसेना (शिंदे), राष्ट्रवादी काँग्रेसला (अजित पवार) तिन्ही पक्षाला मिळून 232 जागा मिळाल्या आणि राज्यात महायुतीचं सरकार आलं. दरम्यान, सहा महिन्यापूर्वी पार पडल्या लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे 30 खासदार निवडून येत मविआला चांगलं यश मिळालं होतं. यानंतर विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला चांगलं यश मिळेल, असं बोललं जात होतं. मात्र महाविकास आघाडीचा दारुण पराभव झाला. या पराभवानंतर राज्यात बोगस मतदान झालं, मत चोरी झाली, ईव्हीएम मशिनमध्ये घोळ असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीकडून करण्यात आला. याविरोधात राहुल गांधी आक्रमक होत केंद्रीय निवडणूक आयोगावर काही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेत. तर राज्यात महाविकास आघाडी निवडणूक आयोग आणि ईव्हीएमच्या विरोधात आक्रमक झाली आहे. याच विषयावरुन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे महाविकास आघाडीच्या व्यासपीठावर पहिल्यांदाच आले. सात-आठ वर्षांपूर्वी याच मुद्द्यावरून त्यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत पत्रकार परिषद घेतली होती. यानंतर पुन्हा एकदा आता ईव्हीएमच्या मुद्द्यावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आक्रमक झालेत. त्यामुळं सात-आठ वर्षानंतर राज ठाकरे यांना ईव्हीएमच्या मुद्द्यावर का यावं लागलं? याची गरज का पडली? या वर्षात काय-काय घडलं? याची काय कारणं आहेत? पाहूयात सविस्तर...

काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत पत्रकार परिषद : 2019 विधानसभा निवडणुकीपूर्वी 2017 रोजी ईव्हीएम मशीन आणि व्हीव्हीपॅट रद्द करा, या मागणीसाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पुढाकार घेतला होता. यावेळी त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस काँग्रेस आणि राजू शेट्टी यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तसंच काही घटक पक्षांसोबत संयुक्तरित्या पत्रकार परिषद घेतली होती. यावेळी ईव्हीएम मशीन आणि व्हीव्हीपॅट हटवा आणि बॅलेट पेपरवर मतदान घ्या, अशी त्यांनी मागणी केली होती. 7 ते 8 वर्षांपूर्वी तेव्हा त्यांच्यासोबत उद्धव ठाकरे नव्हते. तेव्हा उद्धव ठाकरे हे भाजपासोबत होते. मात्र आज 7 ते 8 वर्षानंतर ईव्हीएमच्या मुद्द्यावर राज ठाकरे आक्रमक झालेत. तेव्हा त्यांच्यासोबत अजित पवार बाजूला बसले होते. तेच अजित पवार मात्र आज सत्तेत आहेत. पूर्वी जो राज ठाकरेंनी ईव्हीएमचा मुद्दा मांडला होता, तोच आता पुन्हा एकदा एवढ्या वर्षांनी निवडणुकीच्या तोंडावर मांडताना दिसत आहेत. तेही महाविकास आघाडीसोबत आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत हे विशेष असल्याचं राजकीय वर्तुळात चर्चेलं जात आहे.

'लाव रे तो व्हिडिओ' अन् ईडीची नोटीस : 2019 रोजी लोकसभा निवडणुकीत राज ठाकरेंनी भाजपाच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. यावेळी त्यांनी 'लाव रे तो व्हिडिओ' म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाचा कसा अनागोंदी कारभार सुरु आहे, हे व्हिडिओच्या माध्यमातून लोकांसमोर मांडलं होतं. त्यावेळी राज ठाकरेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्यावर बोचरी टीका करत हे दोघंही राजकीय क्षितिजावरून जात नाहीत, तोपर्यंत देशाला चांगले दिवस येणार नाहीत. या दोघांनाही राजकीय क्षितिजावरून हटवण्याचा आवाहन त्यावेळी राज ठाकरेंनी मतदारांना केलं होतं. लोकांनाही राज ठाकरेंची या नवीन शैली भावली होती. मात्र राज ठाकरेंच्या भाजपाविरुद्धच्या भूमिकेनंतर राज ठाकरेंना ईडीची नोटीस आली होती. अनेक तास त्यांची ईडी कार्यालयात चौकशी झाली होती. यानंतर राज ठाकरेंची भाजपा विरोधातील भूमिका मवाळ झाल्याचं दिसलं. यानंतर हळूहळू त्यांचे भाजपासोबत चांगले संबंध होत गेले. 2024 लोकसभा निवडणुकीत तर त्यांनी भाजपाचाच उघडपणं प्रचार केला होता.

राजकीय विश्लेषक जयंत माईणकर यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter)

राजकीय समीकरणं बदलली : राज ठाकरेंनी 7 ते 8 वर्षांपूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन ईव्हीएमचा मुद्दा मांडला होता. तोच पुन्हा एकदा मुद्दा मांडताना दिसत आहेत. पण तेव्हाची परिस्थिती आणि आत्ताची परिस्थिती याच्यात जमीन आस्मानाचा फरक आहे. या 7 ते 8 वर्षांत पूलाखालून खूप पाणी गेलं आहे. राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती बदलली. तेव्हा शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे एक पक्ष होते. त्या पक्षांचे आता चार पक्ष झालेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून अजित पवार तर शिवसेनेमधून एकनाथ शिंदे यांनी बंड करत मूळ पक्षावरच आपला दावा केला आहे. त्यामुळं मागील 7 ते 8 वर्षांत अनेक राजकीय घडामोडी आणि अनेक उलथापालथ झाली आहे. तेव्हा राज ठाकरेंसोबत असणारे अजित पवार आज मात्र सत्तेत आहेत. तर दुसरीकडं तेव्हा राज ठाकरेंसोबत नसणारे उद्धव ठाकरे हे आज त्यांच्यासोबत मांडीला मांडी लावून बसले आहेत.

मराठीच्या मुद्यावरून ठाकरे बंधू एकत्र : काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारनं तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची सक्ती केली होती. राज्यात हिंदीची सक्ती केल्यानंतर त्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला होता. त्याला राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंनी विरोध केला होता. याला विरोध करताना दोघांचं एकमत झालं. वाढता विरोध आणि ठाकरे बंधूंची आक्रमक भुमिका यामुळं राज्य सरकारला हिंदी सक्तीचा जीआर मागं घ्यावा लागला. जीआर मागं घेतल्यानंतर दोन्ही ठाकरे बंधूंनी विजय मेळावा घेतला. या विजय मेळाव्यानंतर दोन्ही ठाकरे बंधूंच्या गाठीभेटी वाढत आहेत. ठाकरे बंधूंनी मराठी माणसाच्या भल्यासाठी एकत्र यावं आणि आगामी मुंबई पालिका निवडणूक एकत्र लढवावी, अशी दोन्ही पक्षातील कार्यकर्त्यांची आणि नेत्यांची इच्छा आहे. दरम्यान, आता दोन्ही ठाकरे बंधूंची युती ही जवळपास निश्चित मानली जात आहे. परंतु, राज ठाकरेंनी पक्ष स्थापन केल्यापासून ते भूमिका वारंवार बदलतात, असंही राजकीय जाणकार आणि विश्लेषकांचे म्हणणं आहे.

राज ठाकरे पाहिल्यांदाच महाविकास आघाडीच्या व्यासपीठावर : 2019 रोजी विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीत भाजपा आणि शिवसेना युतीनं एकत्र निवडणूक लढवली होती. परंतु, मुख्यमंत्री पदावरून भाजपा आणि शिवसेना यांच्यात बिनसलं. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी वेगळी वाट निवडत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीलासोबत घेत महाविकास आघाडीची स्थापना केली. 2019 नंतर अडीच वर्षातच एकनाथ शिंदेंनी मूळ शिवसेनेतून बंड करत भाजपासोबत सरकार स्थापन केलं. आता महाविकास आघाडीला सहा वर्ष होत आहेत. या सहा वर्षात उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना (उबाठा), काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) हे पक्ष मविआमध्ये आहेत. मात्र राज ठाकरे हे महाविकास आघाडीच्या व्यासपीठावर पहिल्यांदाच आले. आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणूक आणि स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत महाविकास आघाडीत राज ठाकरेंना घ्यायचं की नाही, यावरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची (शरद पवार) भूमिका स्पष्ट नसली तरीसुद्धा त्यांनी महाविकास आघाडीत यावं अशी शिवसेनेची (उबाठा) इच्छा आहे. मात्र राज ठाकरे हे महाविकास आघाडीत येणार की नाही? या प्रश्नाचं उत्तर सध्या नसलं तरी राज ठाकरे मात्र ईव्हीएमच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडीच्या व्यासपीठावर पहिल्यांदाच पहायला मिळाल्यानं आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

अस्तित्वासाठी एकत्र : "राज ठाकरे यांनी पक्ष स्थापन केल्यापासून स्बबळाचा नारा दिला होता. 2009 रोजी विधानसभा निवडणुकीत पहिल्यांदाच त्यांचे 13 आमदार निवडून आले होते. नाशिक पालिकेतही त्यांची सत्ता आली होती. मात्र हळूहळू नेते आणि कार्यकर्त्यांनी पक्षाला रामराम करत अन्य पक्षात प्रवेश केला. सध्या मनसेचं फारसं अस्तित्व नाही. परंतु राज ठाकरे कधी भाजपाला पाठिंबा देतात तर कधी त्यांच्याविरोधात भूमिका घेतात. त्यामुळं राज ठाकरे हे सतत भूमिका बदलतात किंवा कोलांटउडी मारतात, अशी त्यांची प्रतिमा तयार झाली आहे. विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा दारुण पराभव झाला. मुंबई मनपा निवडणुकीत स्वतःचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी त्यांनी उद्धव ठाकरेंसोबत जवळीक साधली आहे. शेवटी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता काबीज करण्यासाठी एकत्र आलेत. मुंबईची महानगरपालिका जर आपल्या हातातून गेली तर आपलं काही महत्त्व आणि अस्तित्व राहणार नाही. म्हणून आता राज ठाकरे ईव्हीएमच्या मुद्द्यावरून उद्धव ठाकरेंसोबत एकत्र आलेत. दोन्ही भावांना सत्तेसाठी आणि स्वतःचे पक्ष आणि अस्तित्व टिकवण्यासाठी एकत्र येण्याची अपरिहार्यता आहे," असं राजकीय विश्लेषक जयंत माईणकर यांनी सांगितलं.

अन्य पक्षांनी कच खाल्यामुळं... : राज ठाकरेंनी 2017 साली ईव्हीएमच्या मुद्द्यावरून पत्रकार परिषद घेतली होती. मग एवढ्या वर्षानंतर पुन्हा एकदा याच मुद्दावर त्यांना का यावं लागतंय? केवळ महानगरपालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आलेत का? असा प्रश्न मनसे नेते यशवंत किल्लेदार यांना विचारला. "पाहा, राज साहेब निवडणूक प्रक्रियेत जे चुकीचं होतं, त्यावर नेहमी बोलले आहेत. ईव्हीएम राज ठाकरेंची पहिली आणि आताची भूमिका एकच आहे. मात्र त्यावेळी बाकीच्या पक्षांनी कच खाल्यामुळं राज ठाकरेंना बॅकफूटवर यावं लागलं. ईडीची नोटीस आली म्हणून त्यांनी भूमिका बदलली असंही म्हणता येणार नाही. जे बोगस मतदान होत आहे. मतदार यादींमध्ये घोळ आहे, तो होऊ नये असं राज ठाकरे म्हणत आहेत, यात चुकीचं काय आहे. पण तेव्हा अन्य पक्षांनी साथ दिली असती तर ईव्हीएमचा मुद्दा मार्गी लागला असता", अशी प्रतिक्रिया मनसे नेते यशवंत किल्लेदार यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.

तेव्हा ते तावातावाने बोलत होते : "यापूर्वीही मी पत्रकार परिषद घेतली. तेव्हाही माझी ईव्हीएमबद्दल हीच भूमिका होती. आजही ती आहे. तेव्हा माझ्यासोबत अजित पवार होते. तेव्हा ते तावातावाने बोलत होते. खरंतर ते आज यायला पाहिजे होते. मतदानमधील प्रक्रियेत पारदर्शकता व्हायला हवी, एवढीच आमची मागणी आहे," असं आजच्या पत्रकार परिषदेत पूर्वीच्या पत्रकार परिषदेबद्दल विचारले असता राज ठाकरेंनी प्रतिक्रिया दिली.

