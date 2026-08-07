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'जंतरमंतरवरील आंदोलन ही फक्त सुरुवात, हे आंदोलन घराघरात आहे'-राज ठाकरे

राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक मिळवणाऱ्या दिलीप गावित यांना भेटीचं आमंत्रण देऊनही दोन तास ताटकळत ठेवल्याच्या आरोपावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी नाशिकमध्ये जाहीर दिलगिरी व्यक्त केली.

RAJ THACKERAY ON DILIP GAVIT
राज ठाकरे (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 7, 2026 at 2:29 PM IST

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Updated : August 7, 2026 at 2:37 PM IST

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नाशिक : 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत पॅरा अ‍ॅथलीट दिलीप गावित यांनी भारतासाठी सुवर्ण पदक पटकावत सोनेरी कामगिरी केली. या कामगिरीनंतर दिलीप गावित हे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घ्यायला गेले. यावेळी त्यांची राज ठाकरेंशी भेट होऊ शकली नाही, यावर मनसे अध्यक्षांनी दिलगिरी व्यक्त केली. यावेळी मनसे अध्यक्षांनी जंतमंतर आंदोलन आणि नाशिक शहराच्या प्रश्नाबद्दल मत व्यक्त केलं.

"आमंत्रण मिळूनही दोघांनी सुमारे दोन तास वाट बघायला लागली. पण आम्हाला भेटता आलं नाही. राज ठाकरे सध्या नाशिकच्या दौऱ्यावर आहेत. दिलीप गावित यांना त्यांनी भेटण्यासाठी आमंत्रित केलं होतं. मात्र, वेळेवर पोहोचूनही बराच वेळ वाट पाहावी लागली," असा दावा गावित यांचे प्रशिक्षक वैजनाथ काळे यांनी दावा केला होता. आज नाशिकमध्ये माध्यमांशी बोलताना राज ठाकरेंनी दिलीप गावित यांच्याशी भेट होऊ न शकल्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली.

काय म्हणाले राज ठाकरे ? : "सुवर्णपदक विजेता दिलीप गावित यांना कोणी बोलावलं हे माहित नाही. ते आलेत, याबद्दल मला कोणी सांगितलंच नाही. परंतु ते नाराज झाले आहेत. त्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो. ते दिल्लीला गेले आहेत. ते दिल्लीवरून आल्यावर त्यांना भेटतो," अशी प्रतिक्रिया राज ठाकरेंनी दिली.

नाशिक दुर्दशा बघून वाईट वाटतं : "2015 साली नाशिकमध्ये मनसेची सत्ता असताना कुंभमेळा झाला. त्यावेळी किती आणि कोणती कामं झाली? ते कामं पूर्ण झाल्यावर लोकांना कळालं. त्यावेळी कुंभमळ्यातून पैसे काढणं हा उद्देश नव्हता. त्यामुळं चांगली कामं झाली. आता संपूर्ण शहरात खड्डे पडलेत. खड्ड्यामुळं झालेल्या अपघातात अनेक माणसं गेली. परंतु प्रशासन ढिम्मं आहे. त्यातून कमिशन कसं मिळेल, याकडं त्यांचं लक्ष आहे. या सर्व कामांचे कंत्राटदार गुजरातचे आहे. महाराष्ट्रामध्ये कंत्राटदार नाहीत का? नाशिक आम्ही सुंदर केलं होतं. त्याची दुर्दशा बघून वाईट वाटतं. दुसऱ्यानं केलं म्हणून त्याची वाट लावायची, असं सगळं सुरू आहे," अशी प्रतिक्रिया मनसे अध्यक्षांनी दिली.

पेपर पुन्हा फुटणार नाही ना? : जंतरमंतर आंदोलनाबाबत राज ठाकरे म्हणाले, "बऱ्याच वर्षानंतर असं आंदोलन झालं. सगळे आंदोलक हे काय 'नीट' विद्यार्थी नव्हते. सभोवतालचा राग बाहेर आला. अजून राग बाहेर येईल. जंतरमंतरवरील आंदोलन ही फक्त सुरुवात आहे. हे आंदोलन घराघरात आहे. प्रत्येक आई-वडीलांना असं वाटलं की आमच्या मुलांना मारलं आहे. भाजपामधलं अंतर्गत भांडण आता चव्हाट्यावर आलं आहे. काल मला अनेक विद्यार्थी भेटले. दगडांवरचे ठसे घेऊन विद्यार्थ्यांना पकडण्यापेक्षा चंद्रकांत पाटील यांनी लक्ष द्यावं. क्लासमधे ऍडमिशन घेतल्यानंतर क्लासवाले सांगतात की कोणत्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घ्यायचं. कोचिंग क्लास वाईट आहेत, असं नाही. मात्र, धंदा म्हणून आलेल्यांकडून नीट पेपर फुटला ना? क्लासेसवर लक्ष दिलं पाहिजे. चंद्रकांत पाटील, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यात लक्ष घातलं पाहिजे. क्लास आणि कॉलेज यांच्या संगनमतानं हे सगळं होत आहे. 'पेपर पुन्हा फुटणार नाही ना?', असं काल विद्यार्थ्यांनी विचारलं. नाशिकमधल्या एका विद्यार्थ्यानं आत्महत्या केली. त्याच्या कुटुंबातील व्यक्ती मला भेटले. त्या मुलाचं नाव आत्महत्या केलेल्या मुलांच्या यादीत आलं नाही. फक्त 21 जणांचं नाव आलं आहे", असे राज ठाकरे यांनी सांगितलं.

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Last Updated : August 7, 2026 at 2:37 PM IST

TAGGED:

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राज ठाकरे
दिलीप गावित
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RAJ THACKERAY ON DILIP GAVIT

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