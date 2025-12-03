ETV Bharat / state

20 वर्षांनी राज ठाकरे संजय राऊतांच्या घरी; तब्येतीची विचारपूस करत दिला आराम करण्याचा सल्ला

मागील काही दिवसांपासून खासदार संजय राऊत यांची प्रकृती खराब आहे. बुधवारी मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी संजय राऊत यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस केली.

RAJ THACKERAY MEET SANJAY RAUT
राज ठाकरे यांनी संजय राऊत यांची घरी जाऊन तब्येतीची विचारपूस केली (ETV Bharat Reporter)
मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात बुधवारी एक अनपेक्षित अन् चर्चेचा विषय ठरलेली भेट पार पडली. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे यांनी खासदार संजय राऊत यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. जवळपास 20 वर्षांनंतर राज ठाकरे संजय राऊतांच्या घरी पाऊल ठेवत असल्यानं हा प्रसंग विशेष ठरला. संजय राऊत यांना काही दिवसांपूर्वी आजाराचं निदान झालं होतं. डॉक्टरांनी त्यांना किमान काही आठवडे सार्वजनिक जीवनापासून दूर राहून विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला. त्यांनी स्वतः सोशल मीडियावर ही माहिती दिल्यानंतर त्यांच्या प्रकृतीबाबत राज्यभरातून चिंता व्यक्त होत होती. त्यांच्या प्रकृतीबाबत पंतप्रधानांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वांनी विचारपूस केली.

राज ठाकरेंनी संजय राऊतांना दिला सल्ला : "राज ठाकरे संजय राऊत यांच्या प्रकृतीबद्दल मागील काही दिवसांपासून सतत चौकशी करत होते. उपचारासाठी अमेरिकेला न्यायचं का?, अन्य कोणते पर्याय पाहावेत याबाबतही ते माझ्याशी बोलत होते. आज मात्र तब्बल 20 वर्षांनी ते आमच्या घरी आले. याचा आम्हाला खूप आनंद झाला. जवळपास 25 ते 30 मिनिटे राज ठाकरे आणि संजय राऊत यांच्यात चर्चा झाली. यावेळी राज ठाकरे यांनी राऊतांना 'तुझ्या आजारानुसार तुला वागावं लागेल. लोकांमध्ये फिरू नकोस, दीड-दोन महिने पूर्ण आराम कर,' असा सल्ला दिला. घरातील काही जुन्या आठवणींनाही त्यांनी उजाळा दिला. आधीच्या काळात घरी येताना कशी एंट्री होत असे याबद्दलही गप्पा मारल्या," अशी माहिती संजय राऊत यांचे बंधू आमदार सुनील राऊत यांनी दिली.

राज ठाकरे यांनी संजय राऊत यांची घरी जाऊन तब्येतीची विचारपूस केली (ETV Bharat Reporter)

ते लवकरच राजकारणात सक्रिय होतील : संजय राऊत आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही मंगळवारी भेट झाली. खासदार राऊत यांचे व्याही राजेश नार्वेकर यांच्या मुलाच्या लग्नात दोघं समोरासमोर आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस केली. या सोहळ्याला मंत्री आशिष शेलारही उपस्थित होते. यावेळी तिघांनी हसतखेळत चर्चा केल्याचं व्हायरल व्हिडिओमधून दिसलं. काही दिवसांपूर्वी उबाठा पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही भांडूप येथील 'मैत्री' बंगल्यावर संजय राऊतांची भेट घेऊन तब्येतीची विचारपूस केली होती. "संजय राऊत यांची प्रकृती सुधारत आहे, ते लवकरच राजकारणात सक्रिय होतील," असं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं होतं.

  • राजकीय मतभेद आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडं जाऊन मागील काही दिवसांत विरोधी पक्षातील नेते संजय राऊतांच्या तब्येतीबाबत दाखवत असलेली काळजी राज्याच्या राजकारणात एक वेगळाच मानवी स्पर्श अधोरेखित करते. संजय राऊत लवकर बरे होऊन पुन्हा सक्रिय होतील, अशी आशा राजकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.

