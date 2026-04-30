राज ठाकरे यांनी मुंबईसह राज्यातील मराठीपणाचा आब सोडणाऱ्या मराठी माणसांबाबत व्यक्त केली खंत
राज ठाकरे यांनी मुंबईसह राज्यातील मराठी माणसांबाबत खंत व्यक्त केली आहे. तसंच पत्रकारिता बदलली आहे यात काही संशय नाही असंही ते म्हणाले.
Published : April 30, 2026 at 7:43 AM IST
पुणे - 1 मे रोजी महाराष्ट्र दिन असून हा दिवस महाराष्ट्राच्या निर्मिती दिवस असून संयुक्त महाराष्ट्रासाठी बलिदान देणाऱ्या १०६ हुतात्म्यांच्या स्मृतींना या दिवशी अभिवादन केले जाते. उद्यावर आलेल्या या दिवसाचं औचित्य साधत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुंबईसह राज्यातील मराठी माणसांबाबत खंत व्यक्त केली आहे.
पुण्यात पत्रकार वरुणराज भिडे मित्र परिवाराच्या वतीने दिला जाणारा पत्रकार वरुणराज भिडे स्मृति पुरस्कार यंदा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या हस्ते मृणालिनी नानिवडेकर, कमलेश सुतार, दीपक कांबळे, मिनाश्री गुरव यांना प्रदान करण्यात आलं. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून ज्येष्ठ पत्रकार संजय आवटे उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी याबाबत आपलं मत व्यक्त केलं.
यावेळी राज ठाकरे म्हणाले की, देशातील विविध राज्यातील राजकारणी आणि नागरिक त्यांच्या भाषेच्या बद्दल एकवटलेले असतात. आता महाराष्ट्र दिन आला असून त्यादिवशी मी 106 हुतात्म्यांच्या स्मृतींना अभिवादन करण्यासाठी जात असतो. मुंबईच्या बाहेरील लोकांनी आले तर चांगलच आहे पण मुंबईत राहणाऱ्या मराठी लोकांना वाटत नाही की यांच्यामुळे आपण इथं आहोत आणि यांच्यामुळे ही महाराष्ट्राची राजधानी आहे. म्हणून आपण जाऊन त्यांना अभिवादन केल पाहिजे. पण याची जाणीव मराठी माणसाला नसून मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली आहे याची जाणीव नसेल तर आपल्याला मराठी शाळेची काय जाणीव असेल. जेव्हा 1 मे ला महासागर दिसेल तेव्हा मला वाटेल की मराठी माणसाला जाणीव आहे, असं यावेळी राज ठाकरे म्हणाले.
यावेळी राज ठाकरे म्हणाले की, मी देखील पत्रकारितेतून आलो आहे. अनेक ठिकाणी मी काम केलं आहे आणि घरातच माझ्या ती गोष्ट होती. पत्रकारिता बदलली आहे, यात काही संशय नाही. आज तुम्ही किती गोष्टी दाखवा, किती लिहा पण सरकारला काही त्याचा फरक पडत नाही ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. अनेक चांगले पत्रकार आज मंत्र्यांकडे काम करत आहेत. आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये राज्यात दिसेल त्याची जमीन असा विषय सुरू आहे. मुंबईत हजारो एकर जागा गोदरेजची आहे पण तिथं काहीच नाही पण सरकारी जमिनीवर अनधिकृत कामं कशी झाली याचं कोणीच उत्तर देत नाहीये. आज कुठल्याच नगरसेवकाला, आमदाराला आपलेपणाची भावना नाही राहिली. आज महाराष्ट्रात मराठी शाळा बंद करत आहेत, त्यांना शाळांचा विषय महत्त्वाचा नाही तर त्या जागेचा विषय प्रमुख आहे. मराठी माध्यमांचा शाळा ज्या जागेवर आहेत, तिथल्या जागांवर यांचं लक्ष आहे. पत्रकारांनी एकत्र राहावं ही काळाची गरज आहे, पण तुम्ही एकत्र राहू नये ही सत्ताधाऱ्यांची गरज आहे. सध्या भैया यांना मराठी शिकवायचं चाललं आहे. भैया यांना मराठी शिकवलं तर उद्या मराठी पुरस्कार घेताना भैया आपल्याला दिसतील असं यावेळी राज ठाकरे म्हणाले.