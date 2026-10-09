मोठी बातमी! राज ठाकरेंनी MPSC विद्यार्थ्यांना दिलेला शब्द पाळला! मुख्यमंत्र्यांबरोबर केली चर्चा, लवकरच आनंदाची बातमी येणार
एमपीएमसी विद्यार्थ्यांना दिलेले आश्वासन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पाळलं आहे.
Published : October 9, 2026 at 11:03 AM IST|
Updated : October 9, 2026 at 11:38 AM IST
मुंबई - पुण्यामध्ये MPSC च्या विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. पेपर फुटीपासून या सर्व विषयाची सुरुवात झाली. आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरु आहे. MPSC विद्यार्थ्यांच्या वेगवेगळ्या मागण्या आहेत. राज्यातील विविध नेते या MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला भेट देऊन भूमिका मांडत आहेत.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीसुद्धा एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला भेट दिली होती. 5 ऑक्टोंबरला राज ठाकरे पुण्यात आले होते. त्यावेळी राज ठाकरेंनी MPSC विद्यार्थ्यांना आश्वसन दिलं होतं. त्याप्रमाणे राज ठाकरेंनी आपला शब्द पाळला आहे. राज ठाकरे यांनी 'एक्स'वर पोस्ट करुन ही माहिती दिली.
सस्नेह जय महाराष्ट्र, ५ ऑक्टोबर २०२६ ला मी जेंव्हा पुण्यात एमपीएससी आंदोलक विद्यार्थ्यांची भेट घेतली तेंव्हा मी तुमचं म्हणणं, तुमच्या रास्त अपेक्षा याबद्दल मुख्यमंत्र्यांशी बोलेन असं आश्वस्त केलं होतं. स्वतःचा राहता जिल्हा, तालुका, आपलं घर तसेच आपल्या कुटुंबाला सोडून नोकरीसाठी राब राब राहणाऱ्या तरुणांना आणि तरुणींना पाहिलं की जिवाची कालवाकालव होते. म्हणून आज या विषयावर माझी मुख्यमंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा झाली. ते देखील पूर्णपणे सकारात्मक आहेत हे जाणवलं. आणि येत्या काही दिवसांत MPSC च्या विद्यार्थ्यांच्या नोकऱ्यां संदर्भात एक चांगली बातमी येईल अशी अपेक्षा आहे . तेंव्हा विद्यार्थ्यांनी देखील संयम ठेवावा. राज ठाकरे ।— Raj Thackeray (@RajThackeray) October 9, 2026
राज ठाकरे यांची पोस्ट -
सस्नेह जय महाराष्ट्र,
5 ऑक्टोबर 2026 ला मी जेंव्हा पुण्यात एमपीएससी आंदोलक विद्यार्थ्यांची भेट घेतली तेंव्हा मी तुमचं म्हणणं, तुमच्या रास्त अपेक्षा याबद्दल मुख्यमंत्र्यांशी बोलेन, असं आश्वस्त केलं होतं.
स्वतःचा राहता जिल्हा, तालुका, आपलं घर तसेच आपल्या कुटुंबाला सोडून नोकरीसाठी राब राब राहणाऱ्या तरुणांना आणि तरुणींना पाहिलं की जिवाची कालवाकालव होते.
आज या विषयावर माझी मुख्यमंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा झाली. ते देखील पूर्णपणे सकारात्मक आहेत हे जाणवलं. येत्या काही दिवसांत MPSC च्या विद्यार्थ्यांच्या नोकऱ्यांसंदर्भात एक चांगली बातमी येईल, अशी अपेक्षा आहे. तेंव्हा विद्यार्थ्यांनी देखील संयम ठेवावा.
राज ठाकरेंनी वस्तुस्थिती समजून सांगितली होती - पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्या एमपीएससी आंदोलनाला (MPSC Protest Pune) समर्थन देण्यासाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी हजेरी लावली होती. मात्र, त्यावेळी राज ठाकरेंनी अतिशय परखड शब्दात विद्यार्थ्यांना वस्तुस्थिती समजून सांगितली होती. दुसरं कोणतंही सरकार आलं तरीही 70 हजार पदांची भरती होणार नाही हे लक्षात ठेवा, अशी वस्तुस्थिती राज ठाकरेंनी मांडली होती. विशेष म्हणजे, रोहित पवारांसमोर राज ठाकरेंनी हे भाष्य केलं होतं.
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