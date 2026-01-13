'एखादा माणूस या देशाला वेठीस धरू शकतो, याला माझा विरोध'- राज ठाकरेंचा पुनरुच्चार
उद्योगपती गौतम अदानींवरील वक्तव्यावरून टीका करणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी उत्तर दिले. ते आज पुण्यात पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
पुणे : महानगरपालिका निवडणुकीत उद्योगपती गौतम अदानींचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. शिवतीर्थावर झालेल्या ठाकरे बंधूंच्या सभेत राज ठाकरे यांनी अदानी समूहावर कशामुळे सरकार एवढी मेहरबानी करत आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यांच्या या व्हिडिओनंतर सोमवारी शिवतीर्थ येथे झालेल्या महायुतीच्या सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज ठाकरेंवर टीका केली. यावर मनसे प्रमुख ठाकरे यांनी प्रतिउत्तर दिलं आहे. ते म्हणाले की, "उद्योगाला माझा विरोध होता, असा मूर्खपणा माझा नाही. कधी येणारही नाही. दहा वर्षात एखाद्या उद्योगपतीचे उद्योग कशा पद्धतीनं वाढत आहेत. तेही केंद्राच्या मदतीनं हा माझा सांगण्याचा प्रयत्न होता."
काय म्हणाले राज ठाकरे? : यावेळी राज ठाकरे म्हणाले की, "आमची सोमवारी शिवतीर्थ येथे सभा झाली, तिथंच महायुतीची सभा झाली. यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अंबानी, टाटा, इतर उद्योगपती यांचा विषय काढत त्यांचीदेखील ग्रोथ झाल्याचं सांगितलं. मी माझ्या भाषणातदेखील सांगितलं होतं की, हा विषय कुठल्याही उद्योगपतीच्या विरोधात तसेच कुठलाही उद्योग येऊ नये, या विरोधातील नाही. इतर उद्योग समूहाला इथपर्यंत पोहोचायला 50 ते 100 वर्ष लागली. पण यांच्याही पलीकडं एक माणूस जातो. तो दहा वर्षात मोठा होतो, हा माझा विषय आहे. उद्या सिमेंट, स्टील, पोर्ट आणि विमानपासून सगळ्या गोष्टी जेव्हा एका माणसाकडं यायला लागतात, तेव्हा एखादा माणूस या देशाला वेठीस धरू शकतो. त्याला या सगळ्या गोष्टी पुरवणारं, जेव्हा केंद्र सरकार असेल, तर त्याला माझा आक्षेप आहे."
एकच माणूस देशाला वेठीस धरू शकतो : "देशातील कोणताही उद्योगपती घ्या, त्यांनी त्याचं एम्पायर स्वतः तयार केलं आहे. आज सात ते आठ विमानतळ गौतम अदानींना देण्यात आली आहेत. त्यातील नवी मुंबईचं विमानतळ सोडलं तर एकही त्यांनी बांधलं नाही. जे दुसऱ्यांना दिलं होतं, ते आता त्यांना देण्यात आलं आहे. तसेच एकही पोर्ट्स अदानी यांनी न बांधता त्यांना गनपॉईंटवर आणून त्यांच्याकडून पोर्ट्स विकत घेण्यात आली. ज्या व्यवसायात गौतम अदानी कधीच नव्हते, त्या सिमेंटच्या व्यवसायात आज दोन नंबरवर आहेत. उद्योगाची वाढ कशी होते, हे समजून घेण्याची गरज आहे. उद्या हा एकच माणूस देशाला वेठीस धरू शकतो, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे नुकतंच जे इंडिगोने केलं, ते संपूर्ण देशानं बघितलं आहे. ही गोष्ट राज्याच्या मुख्यमंत्री यांनी समजून घेतली पाहिजे," असं यावेळी राज ठाकरे म्हणाले.
