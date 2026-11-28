हेच शरद पवारांचं जंतरमंतर! जुन्या पोस्टची आठवण करून देत राज ठाकरेंचा पुन्हा निशाणा
डिलिमिटेशनबाबत शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीनं घेतलेल्या भूमिकेवर राज ठाकरे यांनी जोरदार टीका केली.
Published : November 28, 2026 at 3:57 PM IST
मुंबई - हे पवारांचं जंतरमंतर आहे, जे फार थोड्या लोकांना कळतं, अशा शब्दांत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील बदलत्या राजकीय घडामोडींवर भाष्य केलं आहे. तीन वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादीचा एक गट भाजपाच्या दिशेनं गेला, त्यावेळी आपण दुसरा गटही सत्तेच्या दिशेनं जाईल, असं म्हटलं होतं. आता त्याच विधानाची आठवण करून देत राज ठाकरे यांनी शरद पवारांच्या राजकारणावर जोरदार निशाणा साधला.
जुन्या विधानाची काढली आठवण - शरद पवार यांच्या पक्षानं डिलिमिटेशन विधेयकाच्या बाजूनं भूमिका घेतल्यानंतर सत्ताधारी वगळता सर्वच राजकीय पक्षांकडून त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली आहे. राज ठाकरे यांनीही शनिवारी एक्स या सोशल मीडियावर पकेलेल्या पोस्टमध्ये 2 जुलै 2023 रोजी केलेल्या पोस्टचा संदर्भ देत हल्ला चढवला. ते म्हणाले की, अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही आमदारांनी शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला होता. या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना राज ठाकरे यांनी भविष्यात राष्ट्रवादीचा दुसरा गटही सत्तेच्या दिशेनं जाईल, अशी शक्यता व्यक्त केली होती.
२ जुलै २०२३ ला जेंव्हा राष्ट्रवादीची एक टीम फुटून भाजपच्या दिशेने सरकली होती त्यावेळेस मी हे बोललो होतो. अर्थात पुढे ३ वर्ष दोन्ही राष्ट्रवादी पक्षांनी यथोचित भांडणाचं नाटक केलं आणि मी म्हणलं तसं सत्तेच्या सोपानासाठी दुसरी टीम आता हलकारे देत निघाली आहे. मी मध्ये एकदा म्हणलं होतं की हे पवारांचं जंतरमंतर आहे, जे फार थोड्या लोकांना कळतं. असो. I had mentioned this back on July 2, 2023, when a faction of the Nationalist Congress Party (NCP) broke away and moved toward the BJP. For the next three years, both factions of the NCP staged a convincing charade of conflict; and now, just as I had predicted, another faction is on the move—seeking to climb the rungs of power. I once remarked that this is all part of Pawar’s ‘Jantar Mantar’. Something only a very few people truly understand. Anyway.— Raj Thackeray (@RajThackeray) November 28, 2026
हे पवारांचं जंतरमंतर आहे - उद्धव ठाकरेंचं ओझं शरद पवारांना उतरवायचं होतं, त्याचा पहिला अंक आज पार पडला. पवारांची पहिली टीम सत्तेच्या दिशेनं रवाना झाली. यथावकाश दुसरी पण सत्तेच्या सोपानासाठी रुजू होईल, असं त्यांनी म्हटलं होतं. त्यानंतर आता तीन वर्षांनी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटांनी एकमेकांविरोधात राजकीय संघर्ष केल्यानंतर दुसरा गटही सत्तेच्या दिशेनं वाटचाल करत असल्याचं राज ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. या पार्श्वभूमीवर हे पवारांचं जंतरमंतर आहे, असं विधान करत त्यांनी जुन्या भूमिकेची पुन्हा आठवण करून दिली.
राजकारण खालच्या स्तरावर गेल्याची खंत - महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीबद्दलही चिंता व्यक्त केली होती. ज्या महाराष्ट्रानं देशाला प्रबोधनाचा मार्ग दाखवला, त्याच राज्याचं राजकारण इतक्या खालच्या स्तरावर गेल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली होती. राज ठाकरेंच्या या नव्या विधानामुळं राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील बदलत्या सत्तासमीकरणांबरोबरच त्यांच्या तीन वर्षांपूर्वीच्या विधानाचीही राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
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