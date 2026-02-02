ETV Bharat / state

मुंबईत मनसे आणि भाजपाची युती होणार की नाही? राज ठाकरे यांनी एका वाक्यात सांगून टाकलं

मुंबईत मनसे आणि भाजपाची युती होणार, अशी चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या सर्व चर्चांवर पडदा टाकला आहे.

राज ठाकरे
February 2, 2026

मुंबई : मुंबईत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची भाजपासोबत युती होणार असल्याच्या चर्चांना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी स्पष्ट शब्दांत पूर्णविराम लावला आहे. “मुंबईत भाजपासोबत जाणार नाही म्हणजे नाही,” असं सांगत त्यांनी सोमवारी (2 फेब्रुवारी) पसरलेल्या चर्चांना फुलस्टॉप लावला.

खरं तर, सोमवारी सकाळी भाजपा आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे नगरसेवक गटनिहाय नोंदणीसाठी कोकण भवनात जाण्यापूर्वी मुंबई महानगरपालिकेत जमले होते. त्याचवेळी मनसे भाजपाला पाठिंबा देणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या. दरम्यान, वांद्रे येथील एमआयजी क्लबमध्ये मनसेची नियोजित बैठक सुरू होती. या बैठकीला मुंबईतील पराभूत उमेदवार, विभाग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि प्रमुख नेते उपस्थित होते. बैठक संपल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना राज ठाकरे यांनी युतीच्या चर्चांचा ठाम शब्दांत इन्कार केला.

मनसेच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत मनसेनं एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेला दिलेल्या पाठिंब्यानंतर पक्षावर टीका झाली होती. प्रचारादरम्यान महायुतीवर टीका करून निवडणुकीनंतर सहकार्य केल्यानं मनसेच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांनी लवचिक राजकारणाचं समर्थन करताना, हे धोरण मनसे आणि मराठी माणसाच्या हितासाठी असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळेच मुंबई महापालिकेतही मनसे भाजपाला पाठिंबा देणार, अशी चर्चा बळावली होती. बैठकीनंतर मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनीही युतीबाबतच्या चर्चांना दुजोरा देण्यास नकार दिला. “सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली आहे, मात्र ती पक्षांतर्गत आहे. कोणाशीही युतीबाबत चर्चा झालेली नाही,” असं त्यांनी सांगितलं.

‘आता तक्रारी नको, कामाला लागा’ : एमआयजी क्लबमध्ये झालेल्या बैठकीत राज ठाकरे यांनी निवडणुकीचा सविस्तर आढावा घेतला. संघटनात्मक स्थिती, प्रचारातील अडचणी आणि पुढील दिशा यावर चर्चा झाली. यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी उमेदवारी, सहकार्याचा अभाव आणि अपक्ष उमेदवारांमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत तक्रारी मांडल्या. या तक्रारी ऐकल्यानंतर राज ठाकरे यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली. “आता तक्रारी नकोत. जे झालं ते झालं. पुढच्या कामाला लागा,” असं सांगत त्यांनी संघटन मजबूत करण्यावर भर देण्याचे निर्देश दिले. निवडणुकीतील अनुभवातून धडे घेऊन पुढील काळात पक्षबांधणी आणि जनसंपर्क वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचंही त्यांनी सांगितलं.

