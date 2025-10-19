निवडणूक आयोगानं महाराष्ट्रातील मतदार यादीत 96 लाख बोगस मतदार घुसवले, राज ठाकरे यांचा खळबळजनक आरोप
मतदार यादीबाबत राज ठाकरे यांनी खळबळजनक आरोप केलाय. यादीत बोगस मतदार घुसवल्याचा आरोप त्यांनी केलाय.
Published : October 19, 2025 at 1:33 PM IST
मुंबई : निवडणूक आयोगानं महाराष्ट्रातील मतदार यादीत नव्यानं 96 लाख बोगस मतदार घुसवले आहेत, असा खळबळजनक आरोप मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केलाय. मला असं कळालं की, 1 जुलैला निवडणूक आयोगाने मतदारांची यादी बंद केली. त्यानंतर महाराष्ट्रात मतदारांच्या यादीत 96 लाख खोटे मतदार भरले आहेत, अशी माहिती मला खात्रीलायक सूत्रांनी दिल्याचं राज ठाकरे यांनी म्हटले.
मुंबई, पुणे, नाशिक, ठाणे अशा सर्व शहरांमध्ये तब्बल आठ ते साडेआठ लाख मतदार घुसवण्यात आले आहेत. प्रत्येक शहरात आणि गावातील याद्यांमध्ये हे खोटे मतदार घुसवण्यात आले आहेत, असे राज ठाकरे यांनी म्हटले. ते रविवारी मुंबईतील नेस्को मैदानावर झालेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मेळाव्यात बोलत होते.
