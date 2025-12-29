'नाराज होऊ नका, युतीधर्म पाळावाच लागेल'; मुंबई आणि मराठी माणसासाठी एक होण्याचं राज ठाकरे यांचं आवाहन
उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत युती जाहीर झाल्यानंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पहिल्यांदाच मनसे पदाधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधला आणि मनसैनिकांना सूचना दिल्या.
Published : December 29, 2025 at 2:55 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं ऐन पालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत घेतलेल्या पहिल्या मेळाव्यात राज ठाकरेंनी कार्यकर्त्यांना स्पष्ट केलंय की, "मुंबई वाचवण्याची जबाबदारी केवळ तुमच्यावर आहे. निवडणुकीला सर्वांनी एकजुटीनं सामोरे जा. आपण पहिल्यांदाच युतीची निवडणूक लढतोय, त्यामुळं कुणीही नाराज होऊ नका. युतीचा धर्म आपल्याला पाळावा लागेल. प्रत्येक जागा ही मुंबईसह महाराष्ट्रासाठी आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे मराठी माणसासाठी महत्वाची आहे."
कुणही नाराज होऊ नका, अश्या संधी पुढे येतच राहतील : या मेळाव्यानंतर मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी सांगितलं की, "ही निवडणूक मराठी माणसाच्या दृष्टीकोणातून अत्यंत महत्वाची आहे. त्यामुळं जोमानं कामाला लागा आणि निवडणुकीला सामोरे जा, असा संदेश राज ठाकरे यांनी सर्वांना दिलाय. युतीत असताना, काही सीट येतात काही सोडाव्या लागतात. काहींना वाईट वाटण स्वाभाविक आहे. पण त्यामुळं कुणीही निराश होऊ नका, रागावू नका. पक्षाच्या 20 वर्षांच्या इतिहासात आपण पहिल्यांदाच युतीमध्ये लढतोय. त्यामुळं युतीचा धर्म पाळावाच लागेल. प्रत्येक जागा ही मुंबईसह महाराष्ट्रासाठी आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मराठी माणसासाठी महत्वाची आहे. तसेच रात्र वैऱ्याची असल्यानं सर्वांनी सावध राहा, सर्वस्व झोकून देत आपल्याला मुंबई वाचवायची आहे, असा संदेश राज ठाकरेंनी कार्यकर्त्यांना दिलाय."
मराठी माणसाच्या अस्तित्त्वाची लढाई : "ही निवडणूक मुंबईतील मराठी माणसाच्या दृष्टीकोणातून अत्यंत महत्वाची निवडणूक आहे. त्यामुळं जोमानं निवडणुकीला सामोरे जा असा संदेश राज ठाकरेंनी सर्व कार्यकर्त्यांना दिला. सर्वांनी महाराष्ट्रासाठी, मुंबईसाठी आणि मराठी माणसासाठी एक व्हायला हवं. मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळं करण्याचा डाव सुरू आहे. मात्र मुंबई आपल्याच हातात राहायला हवी, मुंबई आपल्यापासून वेगळी करण्याचं स्वप्न उध्वस्त करा. आपापसातील भांडणापेक्षा आणि निवडणूक महत्त्वाची आहे. मुंबई कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या हातून जाता कामा नये. तुमच्या मतदारसंघात ठाकरेंच्या शिवसेनेचे उमेदवार ज्या ठिकाणी फॉर्म भरतील तिथं तुम्हीही सहभागी व्हा. शरद पवारांची राष्ट्रवादीही आपल्या सोबत आहे. त्यांच्यासोबत पण उमेदवारी अर्ज दाखल करायला जा, त्यांच्याही प्रचारात सहभाग व्हा. आपण निस्वार्थपणे पाठिंबा काही पक्षांना दिलेला आहे. पहिल्यांदाच युतीमध्ये निवडणूक लढवतोय आपल्याला याचा अनुभव नाही, काही सीट इकडे तिकडे जातात, पण तुम्ही अजूनही तरुण आहात अशा अनेक संधी पुढे उपलब्ध होतील. देशाचे पंतप्रधान हे देखील मुंबई महापालिकेसाठी इतके इच्छुक आहेत. जे मुंबईचा लचका तोडत आहेत त्यांचे स्वप्न तोडण्याचं काम मुंबईतील प्रत्येक नागरिकाचं आहे. या मुंबईनं तुम्हाला भरभरून दिलंय आता तुम्ही मुंबईसाठी काम करा," असा संदेश या मेळाव्यातून राज ठाकरेंनी दिलाय.
