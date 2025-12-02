आजारी वडिलांना सहकुटुंब भेटण्याकरता राज कुंद्रा आणि शिल्पा शेट्टीचा मुंबई हायकोर्टात नव्यानं अर्ज
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि तिचा पती राज कुंद्रा यांनी परदेशवारीसाठी पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
Published : December 2, 2025 at 8:59 PM IST
मुंबई : आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणात आरोपी असलेल्या अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि तिचा पती राज कुंद्रा यांनी परदेशवारीसाठी पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. राज कुंद्रा यांचे लंडनस्थित वडील सध्या आजारी आहेत. त्यामुळं त्यांची भेट घेण्याकरता लंडनला काहीकाळाकरता जाण्याची परवानगी देण्यात यावी, यासाठी या दोघांनी नव्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय.
सहकुटुंब लंडनला जाण्याची इच्छा : लंडनस्थित आपल्या वडिलांची सध्या तब्येत बिघडली आहे. त्यामुळं त्यांची भेट घेण्याकरता सहकुटुंब लंडनला जाण्याची इच्छा असल्यानं राज कुंद्रा व शिल्पा शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे परदेश प्रवासाची परवानगी मागत नव्यानं अर्ज केलाय. यासंदर्भात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेलया याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह राजे भोसले यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी झाली. परंतु याप्रकरणी तूर्तात त्यांना कोणताही दिलासा न देता उच्च न्यायालयानं सुनावणी काही काळासाठी तहकूब केलीय.
शिल्पा आण राज कुंद्रा यांच्याविरोधात लुकआऊट नोटीस : आर्थिक फसवणुकीच्या आरोपात मुंबई पोलिसांनी राज कुंद्रा आणि शिल्पा शेट्टीविरोधात गुन्हा दाखल केलाय. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं या दोघांविरोधात लुकआऊट नोटीस बजावलीय. या दोघांनी त्यांच्याविरोधात बजावलेली लुक आऊट नोटीस काही कळाकरिता स्थगित करावी, अशी मागणी करत उच्च न्यायालयाकडे विनंती याचिका दाखल केलीय. याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं न्यायालयाला सांगण्यात आलं की, हे प्रकरण काही वर्षांपूर्वी आहे. राज कुंद्रा हे एक ब्रिटिश नागरीक आणि हॉटेल व्यावसायिक असून अनेक ठिकाणी त्यांनी गुंतवणूक केलीय. त्यामुळं त्यांना अनेकदा परदेश प्रवास करावा लागतो. मध्यंतरी युट्यूबनं आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमानिमित्त त्यांना कोलंबोला उपस्थित राहण्याचं आमंत्रण मिळालं होतं. या कार्यक्रमाला शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा हे आपल्या मुलासह जाणार होते. तर शिल्पाची आई आणि मुलगी इथंच थांबणार होते. त्यामुळं ते देशसोडून कुठंही पळून जाणार नाहीत, अशी त्यांनी उच्च न्यायालयात दिली होती. मात्र, या दोघांविरोधात गंभीर आर्थिक गुन्हे प्रलंबित आहेत. त्यामुळं या याचिकेला राज्य सरकरच्यावतीनं विरोध करण्यात आला होता. ज्यामुळं ही परवानगी नाकारण्यात आली होती.
काय आहे प्रकरण? : शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रासह अन्य एका व्यक्तीविरोधात ऑगस्ट 2025 मध्ये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या संशयित आरोपींनी एका व्यावसायिकाची तब्बल 60 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप होता. 'लोटस कॅपिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड'चे संचालक दीपक कोठारी यांच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दिलेल्या तक्रारीनुसार, 2015 ते 2023 या काळात झालेल्या आर्थिक व्यवहारात ही फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे. शिल्पा शेट्टी तसेच राज कुंद्रा यांनी त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी हे पैसे घेतले होते, असाही दावा होता.
कोठारी यांच्या तक्रारीत नेमकं काय म्हटलंय? : ऑगस्ट 2025 मध्ये मुंबईतील व्यावसायिक दीपक कोठारी यांनी शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांच्याविरुद्ध 60 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप करत तक्रार दाखल केली होती. दीपक कोठारी यांच्या तक्रारीनुसार, 2015 मध्ये एजंट राजेश आर्य यांच्यामार्फत शिल्पा आणि कुंद्रा यांच्याशी त्यांचा संपर्क झाला होता. त्यावेळी या दाम्पत्याकडे बेस्ट डील टीव्हीचे संचालकपद होतं, ज्यात शिल्पा शेट्टी यांच्याकडे कंपनीचे 87 टक्के शेअर्स होते. या कंपनीला दीपक कोठारी यांच्याकडून 12 टक्के वार्षिक व्याजदराने 75 कोटींच्या कर्जाची मागणी या बैठकीत करण्यात आली. कर्जामुळे होणारी कर आकारणी टाळण्यासाठी ही रक्कम कोठारी कंपनीत गुंतवणूक म्हणून करतील आणि त्याचा मासिक परतावा घेतील, असा व्यवहार ठरला. त्यानुसार कोठारी यांनी एप्रिल 2015 मध्ये 32 कोटींचा पहिला हफ्ता कंपनीला दिला. मात्र, करप्रणालीची समस्या कायम राहिल्यानं, सप्टेंबर 2015 मध्ये नव्यानं करार करण्यात आला. पुढे मार्च 2016 पर्यंत कोठारी यांनी उर्वरित 28 कोटीही बेस्ट डील कंपनीला हस्तांतरित केले. एकूण 60.48 कोटींच्या या कराराची 3.19 लाख स्टॅम्प ड्युटी भरण्यात आली. परंतु, हा करार होताच शिल्पा शेट्टीनं सप्टेंबर 2016 मध्येच या कंपनीच्या संचालकपदाचा राजीनामा दिला. या कंपनीनं यापूर्वीच 1.28 कोटींचं कर्ज थकवल्याची माहिती कोठारी यांच्या नंतर लक्षात आली. कालांतरानं आपली फसवणूक झाल्याचं कोठारी यांच्या लक्षात आलं. याविषयी शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांच्याकडे वारंवार विचारणा करूनही कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यानं अखेर कोठारी यांनी यासंदर्भात जुहू पोलीस ठाण्यात फसवणूकीची तक्रार दिली. गुंतलेली रक्कम 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्यानं, हा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आलाय.
हेही वाचा :