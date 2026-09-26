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एसआयआर विरोधात राज-उद्धव ठाकरे एकत्र; 4 ऑक्टोबरला मुंबईत जनमोर्चा

एसआयआर विरोधात राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आले आहेत. त्यांनी विशेष सखोल पुनरिक्षणाला येत्या ४ ऑक्टोबरला मुंबईत जनमोर्चा काढून विरोध दर्शवण्याची घोषणा केली.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 26, 2026 at 3:12 PM IST

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मुंबई - मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाला (एसआयआर) विरोध करण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेनेच्या पुढाकारानं 4 ऑक्टोबरला मुंबईत जनमोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चाच्या माध्यमातून निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धती विरोधात आवाज उठवण्यात येणार असल्याचं मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. एक्स या सोशल मीडियातून राज यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.

दोघांनी यासंदर्भात माहिती देताना म्हटलं आहे की, मनसे आणि शिवसेनेच्या पुढाकारानं या जन मोर्चाचं आयोजन करण्यात येणार असलं तरी हा केवळ दोन पक्षांचा मोर्चा नसून जनतेचा मोर्चा असल्याचं दोन्ही नेत्यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांशी संवाद साधून त्यांना मोर्चात सहभागी होण्याचं आवाहन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शिवसेनेबरोबरच इतरही सहकाही पक्ष या जन मोर्चात सहभागी होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये प्रामुख्यानं शिवसेना आणि शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसला या जन मोर्चामध्ये सहभागी होण्याचं आवाहन यानिमित्ताने दोन्ही नेते करण्याची शक्यता आहे.



एसआयआरच्या प्रक्रियेबाबत जनतेमध्ये निर्माण झालेल्या प्रश्नांना आणि चिंतेला या मोर्चाच्या माध्यमातून वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. महाराष्ट्रातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येनं या मोर्चात सहभागी व्हावं, असं आवाहनही राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे. मोर्चाची वेळ आणि ठिकाण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. लोकशाही आणि संविधानाच्या रक्षणासाठी नागरिकांनी एकत्र यावं, असं आवाहन दोन्ही नेत्यांनी केलं आहे. अलिकडेच माध्यमातून या प्रक्रिये संदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. तसंच मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्यावर अनेक आरोप करण्यात आले आहेत. त्यावरुन संसदेतील प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस त्यांच्या विरोधात महाभियोग आणण्याच्या तयारीत आहे.

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TAGGED:

SIR
राज ठाकरे
उद्धव ठाकरे
4 ऑक्टोबरला मुंबईत जनमोर्चा
RAJ AND UDDHAV THACKERAY

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