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55 वर्षांची भक्ती; साईचरणी अर्पण केला 14 लाखांचा सुवर्ण मुकुट

साईभक्त ताराचंद चोपकर यांचे साईबाबांशी असलेलं नातं तब्बल 55 वर्षांचं आहे. गेल्या साडेपाच दशकांपासून ते श्रद्धेनं शिर्डीत येऊन साईबाबांचं दर्शन घेत आहेत.

Raipur Devotee Offers 14 Lakh Rupees Gold Crown
साईचरणी अर्पण केला 14 लाखांचा सुवर्ण मुकुट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 11, 2026 at 8:47 PM IST

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शिर्डी : साईबाबांवरील अढळ श्रद्धा आणि कृतज्ञतेपोटी छत्तीसगढच्या रायपूर येथील साईभक्त ताराचंद चोपकर यांनी साईबाबांच्या चरणी तब्बल 14 लाख रुपये किमतीचा 90 ग्रॅम वजनाचा सुवर्ण मुकुट अर्पण केला. साईबाबांच्या कृपेनं आयुष्यात मिळालेल्या सुख-समृद्धीबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी चोपकर यांनी कुटुंबीयांसह शिर्डीत येऊन ही सुवर्णभेट अर्पण केली.

साईचरणी अर्पण केला 14 लाखांचा सुवर्ण मुकुट (ETV Bharat)

अनेक वर्षांपासून जपलेली इच्छा अखेर पूर्ण : साईभक्त ताराचंद चोपकर यांचे साईबाबांशी असलेलं नातं तब्बल 55 वर्षांचं आहे. गेल्या साडेपाच दशकांपासून ते श्रद्धेनं शिर्डीत येऊन साईबाबांचं दर्शन घेत आहेत. सुमारे 30 वर्षांपूर्वी अपत्यप्राप्तीसाठी त्यांनी साईबाबांच्या चरणी प्रार्थना केली होती. त्यानंतर साईबाबांच्या कृपेनं त्यांच्या कुटुंबात प्रथम कन्यारत्न आणि काही वर्षांनी पुत्ररत्नाचा जन्म झाला. दोन अपत्ये लाभल्यानंतर साईचरणी काहीतरी विशेष अर्पण करण्याची इच्छा चोपकर यांच्या मनात होती. अनेक वर्षांपासून जपलेली ही इच्छा त्यांनी अखेर पूर्ण केली.

Raipur Devotee Offers 14 Lakh Rupees Gold Crown
साईचरणी अर्पण केला 14 लाखांचा सुवर्ण मुकुट (ETV Bharat)

ताराचंद चोपकर यांनी कुटुंबीयांसह शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. त्यानंतर 90 ग्रॅम वजनाचा आणि सुमारे 14 लाख रुपये किमतीचा सुवर्ण मुकुट साईबाबांच्या चरणी अर्पण केला. हा मुकुट त्यांनी शिर्डी साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्याकडे सुपूर्द केला.

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TAGGED:

RAIPUR DEVOTEE SHIRDI DONATION
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१४ लाख रुपयांचा सुवर्ण मुकुट
SHIRDI SAI BABA GOLD CROWN DONATION

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