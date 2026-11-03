पंतप्रधानांच्या हस्ते हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो मार्गाचे आज लोकार्पण; उद्घाटनापूर्वीच पाणीगळतीनं मेट्रोच्या कामावर प्रश्नचिन्ह!
पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो मार्गाचे लोकार्पण होणार आहे. तर दुसरीकडे महागडे तिकीट दर आणि उद्घाटनापूर्वीच समोर आलेली पाणीगळतीचे प्रश्न समोर आले आहेत.
Published : November 3, 2026 at 7:17 AM IST|
Updated : November 3, 2026 at 7:24 AM IST
पुणे (हिंजवडी) : पुणेकरांसह हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये काम करणाऱ्या हजारो आयटी अभियंत्यांची प्रदीर्घ प्रतीक्षा अखेर संपणार आहे. बहुप्रतीक्षित शिवाजीनगर ते हिंजवडी मेट्रो मार्गाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाइन पद्धतीने लोकार्पण होणार आहे. दुसरीकडे उद्घाटनापूर्वीच मान मेट्रो स्टेशनमध्ये पावसाच्या पाण्याची गळती सुरू झाल्यानं कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.
4 नोव्हेंबरपासून शिवाजीनगर ते हिंजवडी मेट्रो प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार आहे. त्यामुळे हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये दररोज कामासाठी जाणाऱ्या नोकरदारांना वाहतूक कोंडीतून मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, मेट्रो सुरू होण्यापूर्वीच दोन महत्त्वाचे मुद्दे चर्चेत आले आहेत. एकीकडे मेट्रोचे तिकीट दर पुणे मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्याच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट असल्यानं प्रवाशांमध्ये नाराजी आहे.
तिकीट दरावरून नाराजी- सुमारे 8 हजार 313 कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेला मेट्रो मार्ग 23.3 किलोमीटर लांबीचा आहे. या मार्गावर एकूण 23 स्थानके आहेत. सुरुवातीच्या टप्प्यात 17 स्थानके प्रवाशांसाठी खुली केली जाणार आहेत. हिंजवडी आयटी पार्क, बाणेर, बालेवाडी आणि शिवाजीनगर परिसराला जोडणारा हा मार्ग पुण्याच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा मानला जात आहे. विशेषतः सकाळी आणि सायंकाळी हिंजवडी परिसरात होणारी प्रचंड वाहतूक कोंडी, तासन्तास प्रवासात जाणारा वेळ आणि त्यातून होणारा मानसिक त्रास यापासून आयटी कर्मचाऱ्यांची सुटका होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, या मेट्रो प्रवासासाठी प्रवाशांना मोजावी लागणारी रक्कम आता चर्चेचा विषय ठरली आहे. पुणे मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्याच्या तुलनेत या मार्गाचे तिकीट दर जवळपास दुप्पट ठेवण्यात आल्याची खंत आयटी अभियंत्यांनी व्यक्त केली आहे. नव्या मेट्रो मार्गावर 12 रुपयांपासून ते 62 रुपयांपर्यंत तिकीट दर आकारले जाणार आहेत. त्यामुळे दररोज कार्यालयात ये-जा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मासिक प्रवास खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे. वाहतूक कोंडीतून सुटका मिळणार असली, तरी त्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागणार असल्यानं प्रवाशांकडून तिकीट दरांचा पुनर्विचार करण्याची मागणी होण्याची शक्यता आहे.
कामाच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह!पीएमआरडीए आणि टाटा कंपनीच्या माध्यमातून या मेट्रो मार्गाचे काम करण्यात आलं आहे. मात्र, उद्घाटनापूर्वीच स्टेशनमध्ये पावसाचे पाणी गळू लागल्यानं बांधकामाची गुणवत्ता, जलरोधक व्यवस्था आणि कामाच्या तपासणीबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारलेल्या मेट्रो स्थानकात उद्घाटनापूर्वीच अशी परिस्थिती निर्माण होत असेल, तर प्रत्यक्ष प्रवासी सेवा सुरू झाल्यानंतर देखभाल आणि सुरक्षिततेची जबाबदारी कशी पार पाडली जाणार, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. या प्रकाराची संबंधित यंत्रणांनी तातडीने दखल घेऊन गळतीचे कारण शोधावे, आवश्यक दुरुस्ती करावी आणि कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करावी, अशी मागणी होत आहे.
कामाच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह-मेट्रोच्या उद्घाटनाला अवघे काही तास शिल्लक असतानाच मान मेट्रो स्टेशनमध्ये पावसाच्या पाण्याची मोठ्या प्रमाणात गळती सुरू झाल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे एकीकडे मेट्रो सुरू होण्याचा आनंद व्यक्त होत असताना दुसरीकडे कामाच्या दर्जाबाबत नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या प्रकाराला जबाबदार असलेल्या संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदारांबाबत प्रशासन काय भूमिका घेणार, याकडंही नागरिकांचे लक्ष लागलं आहे. मेट्रो प्रवाशांचा प्रवास खरोखरच सुखकर करणार की तिकीट दर आणि देखभालीच्या समस्यांमुळे नव्या अडचणी निर्माण होणार, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.
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