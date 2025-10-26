पुढच्या आठवड्यात पुन्हा पावसाचा अंदाज; हवामान खात्याचा इशारा
धुळे, नंदुरबार, सांगली, सोलापूर, अमरावती, बुलढाणा भागात विजांसह वादळी पावसाचा जोर वाढू शकतो. या जिल्ह्यांत 2 ते 3 दिवस पावसाचा जोर कायम राहणार आहे.
Published : October 26, 2025 at 10:27 AM IST
मुंबई : राज्यात आणि देशात पुन्हा एकदा पावसाचं आगमन होणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने दिलाय. पुढच्या आठवड्यात दक्षिण आणि पूर्व भारतात जोरदार पाऊस, विजांचा कडकडाट आणि वादळी वारे वाहण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातल्या काही जिल्ह्यांसाठी तर हवामान विभागानं ‘पिवळा अलर्ट’ जारी केलाय. हवामान खात्याच्या माहितीनुसार, कोकण, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि विदर्भातील काही भागात जोरदार सरींची शक्यता आहे. तसेच धुळे, नंदुरबार, सांगली, सोलापूर, अमरावती आणि बुलढाणा या भागात विजांसह वादळी पाऊस आणि वाऱ्यांचा जोर वाढू शकतो. या जिल्ह्यांत दोन ते तीन दिवस पावसाचा जोर कायम राहणार आहे.
दक्षिण किनारपट्टी भागात तुफानी वारे वाहण्याचा अंदाज : 30 ऑक्टोबर ते 5 नोव्हेंबर या काळात बंगालच्या उपसागरात आणि दक्षिण किनारपट्टी भागात घनदाट ढग आणि तुफानी वारे वाहण्याचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवलाय. त्यामुळे दक्षिण भारतात पुन्हा एकदा मुसळधार पावसाची परिस्थिती तयार होण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यांत महाराष्ट्रात पावसाने अक्षरशः धुमाकूळ घातला होता. राज्यातल्या 13 जिल्ह्यांत साधारणपेक्षा दुप्पट म्हणजे 200 टक्क्यांहून अधिक पाऊस झाला होता. छत्रपती संभाजीनगर विभागात तर तब्बल 219 टक्के पावसाची नोंद झाली होती. त्यामुळे अनेक भागांत पूरस्थिती, रस्ते बंद, पिकांचं नुकसान, घरं पाण्याखाली जाणं अशा अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. यामुळे पुराच्या पाण्याच्या जोरदार तडाख्याने नदी ओढ्यांचे पूल वाहून गेल्यामुळे रस्ते बंद झाले होते. तसेच पुराचे पाणी शेतांमध्ये भरून राहिल्यामुळे पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे.
शेतकऱ्यांना सावध राहण्याचं आवाहन : आता पुन्हा अशाच प्रकारचा अंदाज असल्यामुळे हवामान खात्याने नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना सावध राहण्याचं आवाहन केलंय. कमी उंचीच्या भागात पाणी साचू शकतं, त्यामुळे नागरिकांनी काळजी घ्यावी, घराबाहेर पडण्याआधी हवामानाचा अलर्ट बघावा, असं सांगण्यात आलंय. शेतकऱ्यांनी पिकं वाचवण्यासाठी तातडीचे उपाय करावेत आणि समुद्रकिनाऱ्याजवळ राहणाऱ्यांनी उंच लाटा आणि वादळाचा धोका लक्षात घेऊन समुद्रात जाणं टाळावं, असा इशारा हवामान खात्याने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिला आहे.
हेही वाचाः
डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्या प्रकरणातील पीएसआय गोपाल बदनेचं आत्मसमर्पण, बनकरला 28 तारखेपर्यंत कोठडी
ओंकार हत्तीने काही काळ मुंबई-गोवा महामार्ग रोखला; इन्सुलीतील वाहन चालकांची तारांबळ