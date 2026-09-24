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सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तुटीच्या पावसानं दुष्काळाची छाया, प्रथमच कोकणात भयानक स्थिती

वेंगुर्ले तालुक्यात सर्वाधिक 42.8 टक्के पावसाची तूट नोंदवण्यात आली आहे. तालुक्याचं सरासरी पर्जन्यमान 2714.9 मिलीमीटर असताना यंदा केवळ 1552 मिलीमीटर पाऊस झाला आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तुटीच्या पावसानं दुष्काळाची छाया
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तुटीच्या पावसानं दुष्काळाची छाया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 24, 2026 at 1:48 PM IST

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सिंधुदुर्ग - जिल्ह्यात दुष्काळाचं सावट गडद झाल आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात जिल्ह्यात सरासरीच्या तुलनेत तब्बल 26.2 टक्के पावसाची तूट नोंदली गेली असून सहा तालुके 'तुटीचा पाऊस' श्रेणीत आले आहेत. भात-नाचणीसह खरीप पिकांवर पावसाअभावी परिणाम होत असल्यानं जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीची गंभीर दखल घेत जिल्हास्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीची आढावा बैठक घेत या समिती मार्फत 'ट्रिगर-1' लागू करण्याची शिफारस राज्य शासनाकडे करण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे आता शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे.


सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं सरासरी पर्जन्यमान 2864.1 मिलीमीटर असून यंदा प्रत्यक्षात 2113.5 मिलीमीटर पाऊस नोंदवण्यात आलाय. त्यामुळे सरासरीच्या केवळ 73.8 टक्के पाऊस झाला आहे. पावसाच्या या तुटीचा खरीप हंगामातील भात, नाचणी यांसह अन्य पिकांवर परिणाम झाला असून काही भागात पिकांची पानं पिवळी पडणं, करपणं अशा समस्या निर्माण झाल्यात.

वेंगुर्ल्यात सर्वाधिक पावसाची तूट - तालुकानिहाय आकडेवारीनुसार वेंगुर्ले तालुक्यात सर्वाधिक 42.8 टक्के पावसाची तूट नोंदवण्यात आली आहे. तालुक्याचं सरासरी पर्जन्यमान 2714.9 मिलीमीटर असताना यंदा केवळ 1552 मिलीमीटर पाऊस झाला आहे. त्यानंतर सावंतवाडीमध्ये 34.6 टक्के, मालवणमध्ये 30.9 टक्के, कणकवलीत 27.6 टक्के आणि कुडाळमध्ये 26.7 टक्के पावसाची तूट नोंदवली आहे. वैभववाडीमध्येही 23.2 टक्के तूट असून हे सहाही तालुके 'तुटीचा पाऊस' श्रेणीत आलेत. दुसरीकडे देवगडमध्ये 14.6 टक्के आणि दोडामार्गमध्ये 18.4 टक्के तूट नोंदली असून या दोन्ही तालुक्यांची पर्जन्यमानाची स्थिती 'सामान्य' श्रेणीत आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या 2018 मधील सुधारित शासन निर्णयानुसार, मान्सून कालावधीत 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस किंवा प्रदीर्घ पावसाचा खंड पडलेल्या भागांमध्ये दुष्काळाची प्राथमिक प्रक्रिया म्हणून 'ट्रिगर-1' लागू केला जातो. 'टिंगर-1' नंतर पुढील टप्यात उपग्रह निर्देशांक, मृदा आर्द्रता आणि भूजल पातळी यांसारख्या प्रभावदर्शक निर्देशांकांचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. त्याआधारे 'ट्रिगर-2' चा आढावा घेतला जाईल. त्यानंतर निवडक गावांमध्ये प्रत्यक्ष पीक पाहणी करून शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार पीक नुकसान आढळल्यास संबंधित गावं दुष्काळी घोषित करण्यासाठी पात्र ठरू शकतील.


बांधावर जाऊन मार्गदर्शन करा - पावसाच्या तुटीमुळे पिकांवर परिणाम होत असल्याने कृषी विभागाने अधिक सक्रिय होण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी दिल्यात. कृषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांची पाहणी करावी, तांत्रिक मार्गदर्शन करावे आणि आवश्यक उपाययोजनांची माहिती द्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिलेत.
संभाव्य दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाणीटंचाई उद्भवू नये यासाठी पूर्वनियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आलेत. टंचाई आराखड्यातील प्रलंबित कामं तातडीने पूर्ण करण्याबरोबरच जलसंधारण, मृदसंधारणाची कामं वेगाने हाती घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.


ग्रामीण तसेच वन क्षेत्रात छोटे बंधारे, पाणी अडविणे व पाणी साठवणुकीचे प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. टंचाईग्रस्त भागांमध्ये भविष्यात पाणी चाऱ्याची कमतरता भासू नये, यासाठी संबंधित सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी तातडीने घेतलेल्या जिल्हास्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीच्या बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासूर, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

TAGGED:

DROUGHT SINDHUDURG DISTRICT
दुष्काळाचं सावट
सिंधुदुर्ग
पावसाची तूट
RAIN DEFICIT

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