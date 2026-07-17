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पावसाचा दिलासा अपुरा! धरणांतील पाणीसाठा गेल्यावर्षीपेक्षा 15 टक्क्यांनी कमी

साठा प्रकल्पाच्या उपयुक्त क्षमतेच्या 44.45 टक्के आहे. गतवर्षी याच दिवशी राज्यातील धरणांमध्ये 25,486.98 दशलक्ष घनमीटर एकूण आणि 22,486.98 दशलक्ष घनमीटर उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध होता.

Rain brings insufficient relief
पावसाचा दिलासा अपुरा (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 17, 2026 at 4:40 PM IST

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मुंबई : राज्यात गेल्या दोन आठवड्यांत झालेल्या दमदार पावसामुळे प्रमुख धरणांतील पाणीसाठ्यात वाढ झाली असली तरी पाणीटंचाईचे संकट अद्याप पूर्णपणे दूर झालेले नाही. धरणांतील पाणीसाठ्यात सुमारे सहा टक्क्यांची वाढ झाली असली तरी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत राज्यातील प्रमुख धरणांमधील पाणीसाठा अजूनही 15 टक्क्यांनी कमी आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक भागांत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरूच आहे. राज्यातील सर्व धरणांमध्ये सध्या 18,233.04 दशलक्ष घनमीटर एकूण पाणीसाठा असून, त्यापैकी 15,232.04 दशलक्ष घनमीटर पाणी उपयुक्त आहे. हा साठा प्रकल्पाच्या उपयुक्त क्षमतेच्या 44.45 टक्के आहे. गतवर्षी याच दिवशी राज्यातील धरणांमध्ये 25,486.98 दशलक्ष घनमीटर एकूण आणि 22,486.98 दशलक्ष घनमीटर उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध होता. त्यावेळी धरणांतील उपयुक्त पाणीसाठा 60.54 टक्के होता. त्यामुळे पावसामुळे काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी पाणीटंचाईचे संकट अद्याप कायम असल्याचे चित्र आहे.

Rain brings insufficient relief
पावसाचा दिलासा अपुरा (Source- ETV Bharat)

किती टँकरने पाणीपुरवठा? : सध्या राज्यातील 22 जिल्ह्यांतील 737 गावे आणि 1918 वाड्यांना 790 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जातोय. पावसाने पुन्हा खंड दिल्यास किंवा अपेक्षित प्रमाणात पाऊस न झाल्यास काही भागांत पाणीस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पाणीटंचाई तीव्र असलेल्या भागांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू ठेवण्यात आला असून, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून जिल्हानिहाय परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जात आहे. आवश्यक त्या ठिकाणी तातडीने उपाययोजना करण्यात येत असल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली.

विभाग आज (%)(उपयुक्त पाणीसाठा ) गतवर्षी याच दिवशीचा पाणीसाठा
नागपूर 32.77% 48.33%
अमरावती 42.22% 54.42%
छत्रपती संभाजीनगर 25.31% 45.28%
नाशिक 41.68% 51.15%
पुणे52.88% 72.41%
कोकण 62.25%78.94%
संपूर्ण महाराष्ट्र 44.45% 60.54%



दरम्यान, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक धरणांमध्ये पाणीसाठ्यात वाढ झाली असली तरी राज्यातील सर्वच भागांतील परिस्थिती सारखी नाही. केवळ धरणांतील पाणीसाठा वाढला म्हणजे पाणीटंचाई संपली, असे म्हणता येणार नाही. पावसाचे असमान वितरण, भूजल पातळीतील घट आणि वाढती पाण्याची मागणी यामुळे अनेक गावांना आजही टँकरवर अवलंबून राहावे लागत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

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TAGGED:

DAM WATER LEVELS
MUMBAI RAIN
धरणांतील पाणीसाठा
MAHARASHTRA MONSOON

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