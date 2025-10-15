ETV Bharat / state

अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या नाशिकमधील शेतकऱ्यांना मिळणार 328 कोटींची भरपाई

नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीचा फटका बसल्यानं पिकांचं अतोनात नुकसान झालं होतं. या शेतकऱ्यांना सरकारकडून 328 कोटींची नुकसान भरपाई मिळणार आहे.

अतिवृष्टीचा फटका बसल्यानं पिकांचं अतोनात नुकसान
अतिवृष्टीचा फटका बसल्यानं पिकांचं अतोनात नुकसान (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 15, 2025 at 7:12 PM IST

1 Min Read
नाशिक - राज्यासह नाशिक जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळं शेत पिकांचं मोठं नुकसान झालं होतं. याबाबत कृषी विभानं अंतिम आकडेवारी जाहीर केली आहे. नाशिक जिल्ह्यात
4 लाख 27 हजार 580 शेतकऱ्यांना शासनाकडून 328 कोटी 67 लाख रुपये नुकसान भरपाई वितरित केली जाणार आहे. ही माहिती कृषी विभाने दिली आहे. मात्र दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर भरपाई जमा होईल का, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.


महिनाभरापूर्वी अतिवृष्टीमुळे नाशिक जिल्ह्यात 1531 गावातील तब्बल 2 लाख 67 हजार 218 हेक्टर क्षेत्र बाधित झालं होतं. जिल्ह्यातील 15 तालुक्यात नुकसानीची नोंद झाली असून अतिवृष्टीमुळे द्राक्षबागा, कांदा, फुलशेती आणि भात शेतीचं मोठं नुकसान झालं आहे. यात त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, पेठ या भागात विक्रमी पावसामुळे पिकांचं मोठं नुकसान झालंय. या नुकसानीमुळे जिल्ह्यातील शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला होता. यानंतर राज्य सरकारने सर्व नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिल्यानंतर जिल्ह्यातील कृषी अधिकाऱ्यांसह स्थानिक तलाठी आणि कर्मचाऱ्यांनी युद्ध पातळीवर पंचनामे पूर्ण केले आहेत.


कांद्याचे मोठे नुकसान - नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक उत्पादन कांद्याचे घेतले जाते. नाशिकचा कांदा मोठ्या प्रमाणात निर्यात देखील केला जातो. मात्र अतिवृष्टीमुळे सर्वाधिक नुकसान हे कांदा पिकाचं झालं आहे. चाळीत साठवून ठेवलेला कांदा ओला झाला. तसंच नवीन पीक लागले होते ते खरडून काढण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली. पंचनाम्यात कांद्यासोबत सोयाबीन, मका या पिकांची देखील सर्वाधिक हानी झाली आहे.


जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अशी मिळणार भरपाई
बागायत पीक हेक्‍टरी 33 हजार 587 मिळणार भरपाई, एकूण 57 कोटी 9 लाख
कोरडवाहू पीक हेक्टरी 2 लाख 34 हजार 116 मिळणार भरपाई, एकूण 199 कोटी 34 लाख
फळपिक क्षेत्र हेक्टरी 32 हजार 103 मिळणार भरपाई, एकूण 75 कोटी 23 लाख

यासह इतर काही नुकसान मिळून ही एकूण भरपाई शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. ही एकूण रक्कम 328 कोटी 67 लाख रुपये असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.

