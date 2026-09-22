उद्यापासून पुढील तीन दिवस विदर्भात वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता
काही जिल्ह्यांना 'ऑरेंज' अलर्टही देण्यात आलाय. विदर्भाचा शेतकरी चातक पक्षाप्रमाणे पावसाच्या प्रतीक्षेत आकाशाकडे डोळे लावून बसलेला आहे.
Published : September 22, 2026 at 12:21 PM IST
नागपूर : पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे दुष्काळाच्या छायेत गेलेल्या विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आलीय. बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाच्या पट्टा तयार झाला आहे, त्यामुळे 23 सप्टेंबरच्या सायंकाळपासूनच पूर्व विदर्भात पावसाचा जोर वाढण्याचा अंदाज आहे. काही जिल्ह्यांना 'ऑरेंज' अलर्टही देण्यात आलाय. विदर्भाचा शेतकरी चातक पक्षाप्रमाणे पावसाच्या प्रतीक्षेत आकाशाकडे डोळे लावून बसलेला आहे.
तीन दिवस विदर्भामध्ये पावसाचा जोर : बंगालच्या उपसागरामध्ये कमी दाबाचं क्षेत्र तयार झालं असून, त्याचा परिणाम विदर्भाच्या हवामानावर होणार आहे. 23 (उद्या) सप्टेंबरच्या सायंकाळपासून पुढील तीन दिवस विदर्भामध्ये पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. तर काही जिल्ह्यात मुसळधार पावसासह वादळी वाऱ्यांसह विजांच्या कडकडाट देखील होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. नागपूर प्रादेशिक हवामान केंद्राचे शास्त्रज्ञ प्रवीण कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पूर्व विदर्भ आणि पश्चिम विदर्भात 23 सप्टेंबरच्या सायंकाळपासून पावसाची सक्रियता वाढण्याची शक्यता आहे.
या जिल्ह्यांना 'ऑरेंज अलर्ट' : 24 आणि 25 सप्टेंबरला गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाचा ऑरेंज अलर्ट देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितलंय. नागपूर प्रादेशिक हवामान विभागाच्या नागपूर केंद्राकडून देण्यात आलेल्या इशाऱ्यानुसार 23 ते 26 सप्टेंबरदरम्यान मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. 23 आणि 24 सप्टेंबरला मुसळधार पावसासोबत मेघगर्जना आणि विजांचा इशाराही देण्यात आला आहे. दरम्यान, नागपूर शहर आणि परिसरातही 23 सप्टेंबरपासून पावसाची शक्यता असून, 24 सप्टेंबरला मुसळधार पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे.
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा : ऑगस्ट महिन्यात पावसाने दडी मारल्याने विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाची तूट निर्माण झाली आहे. त्यामुळे खरीप पिकांवर परिणाम होण्याची चिंता शेतकऱ्यांना सतावत आहे. अशा परिस्थितीत पुढील तीन-चार दिवसांत अपेक्षित असलेला पाऊस शेतीसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. विशेषतः सोयाबीन, कापूस, तूर यांसह खरीप पिकांना या पावसाचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, पावसाचे प्रमाण आणि वितरण स्थानिक पातळीवर बदलू शकते. त्यामुळे अतिवृष्टी होणाऱ्या भागांत शेतकऱ्यांनी आवश्यक खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
वादळी पावसासह विजांचा इशारा : पावसासोबत काही भागांत मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि सोसाट्याचे वारे वाहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांनी पाऊस आणि वादळी वातावरणाच्या काळात मोकळ्या मैदानात, झाडाखाली किंवा विजेच्या खांबांजवळ थांबणे टाळावे, असा सावधगिरीचा सल्ला देण्यात येत आहे. एकंदरीत गेल्या काही दिवसांपासून पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या विदर्भाला 23 सप्टेंबरच्या सायंकाळपासून पावसाची साथ मिळण्याची शक्यता आहे. पुढील तीन दिवसांत पावसाचा जोर वाढण्याचा अंदाज असल्याने शेतकरी आणि प्रशासनाचे या हवामान बदलाकडे लक्ष लागले आहे.
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