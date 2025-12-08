ETV Bharat / state

इंडिगोच्या गोंधळात रेल्वेचा आधार; सरासरी 81 टक्के आरक्षण, हावडा-सीएसएमटी विशेष गाडीला सर्वाधिक पसंती

विशेष म्हणजे मध्य रेल्वेने चालविलेल्या विशेष गाड्यांपैकी हावडा- सीएसएमटी विशेष गाडीला सर्वाधिक पसंती मिळाली आहे.

Railways support in IndiGo Crisis; Average 81 percent reservation, Howrah-CSMT special train most preferred
इंडिगोच्या गोंधळात रेल्वेचा आधार; सरासरी 81 टक्के आरक्षण, हावडा-सीएसएमटी विशेष गाडीला सर्वाधिक पसंती (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 8, 2025 at 8:58 PM IST

मुंबई : इंडिगो एअरलाइन्सची विमानसेवा गेले काही दिवस विस्कळीत झाली होती. त्यामुळं देशभरातील हजारो विमान प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागला. मात्र, यादरम्यान भारतीय रेल्वेनं तातडीनं पुढाकार घेत या प्रवाशांना दिलासा दिला. मध्य रेल्वेसह भारतीय रेल्वेच्या विविध विभागांनी देशातील महत्त्वाच्या मार्गांवर 22 विशेष गाड्या चालविल्या. तर नियमित लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना अतिरिक्त डबे जोडून प्रवाशांची वाढती गर्दी सामावून घेण्यात आली. या व्यवस्थेला प्रवाशांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून अप-डाउन मार्गांवर 16 हजारांहून अधिक प्रवाशांनी रेल्वेनं प्रवास केला आहे. विशेष म्हणजे मध्य रेल्वेने चालविलेल्या विशेष गाड्यांपैकी हावडा- सीएसएमटी विशेष गाडीला सर्वाधिक पसंती मिळाली आहे.

17 हजार तिकिटांची विक्री : मध्य रेल्वेनं 6 डिसेंबरला 7 गाड्या, 7 डिसेंबरला 11 गाड्या आणि 8 डिसेंबरला 4 अशा एकूण 22 विशेष एक्सप्रेस गाड्या चालवल्या. या गाड्यांमध्ये सुमारे 20 हजार तिकिटांची उपलब्धता होती. त्यापैकी जवळपास 17 हजार तिकिटांची विक्री झाली असून, सरासरी आरक्षण 81 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. विमानसेवा बाधित झाल्यामुळं अनेक प्रवाशांनी रेल्वेचा पर्याय निवडत या विशेष गाड्यांचा लाभ घेतल्याचं रेल्वे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. दरम्यान, इंडिगोची उड्डाणं रद्द झाल्यानंतर मुंबई विमानतळाच्या टर्मिनल 1 आणि 2 इथं आयआरसीटीसी, मध्य रेल्वे व पश्चिम रेल्वेच्या संयुक्त रेल्वे मदत केंद्रांची उभारणी करण्यात आली. या केंद्रांवर प्रवाशांनी मोठ्या प्रमाणावर भेट देत उपलब्ध गाड्या, प्रवासाचे पर्याय आणि अडकलेल्या सामानाबाबत माहिती घेतली. अनेक प्रवाशांनी येथील मार्गदर्शनाच्या आधारे आपल्या पुढील प्रवासाचं नियोजन केल्याची माहिती रेल्वेनं दिली आहे.


विशेष गाड्यांमधील आरक्षणाची स्थिती (6 डिसेंबर)

  • एलटीटी - लखनौ विशेष एक्सप्रेस : 25 टक्के
  • सीएसएमटी -निझामुद्दीन विशेष एक्सप्रेस: 126 टक्के
  • नागपूर- सीएसएमटी विशेष एक्सप्रेस: 54 टक्के
  • सियालदह-एलटीटी विशेष एक्सप्रेस : 109 टक्के
  • हावडा-सीएसएमटी विशेष एक्सप्रेस: 158 टक्के

रेल्वेचा सुरक्षित आणि खात्रीशीर पर्याय : आयआरसीटीसीच्या तपासणीनुसार, रविवारी संध्याकाळपर्यंत बहुतांश विशेष गाड्यांमध्ये चांगले आरक्षण नोंदवले गेले. त्याचवेळी वंदे भारत, शताब्दी, राजधानी आणि तेजस एक्सप्रेससारख्या प्रीमियम गाड्या पूर्ण क्षमतेनं धावत असल्याचंही स्पष्ट झालं. पुणे-बंगळुरू मार्गासह अनेक प्रमुख मार्गांवर नियमित गाड्यांना मोठी मागणी असून, प्रवाशांनी रेल्वेवरच अधिक विश्वास दाखविला असल्याचं रेल्वेनं म्हटलं आहे. दरम्यान, या परिस्थितीत अडकलेल्या प्रवाशांमध्ये कोलकात्याचे हंसिफ कुमार यांचाही समावेश आहे. ते कुटुंबासह एका कौटुंबिक कार्यक्रमासाठी मुंबईत आले होते. इंडिगोचे उड्डाण रद्द झाल्यानंतर इतर विमानसेवांचे तिकीट महाग असल्यानं त्यांनी रेल्वेचा पर्याय निवडला. "आमच्यापैकी आठ जण एका हॉटेलमध्ये राहत होतो. अतिरिक्त मुक्काम शक्य नव्हता. सामान आधीच चेक-इन केलं होतं आणि ते रविवारी मिळालं," असं हंसिफ कुमार यांनी सांगितलं. तसंच सामान मिळाल्यानंतर त्यांनी ट्रेनचे तिकीट बुक करण्याचा निर्णय घेतला. विमानानं अडीच तासांचा प्रवास असला तरी, अडचणीच्या काळात रेल्वेचा सुरक्षित आणि खात्रीशीर पर्याय उपलब्ध झाल्यानं प्रवास शक्य झाल्याचं त्यांनी नमूद केलं.


विशेष गाड्यांमधील आरक्षणाची स्थिती (7 डिसेंबर)
(11 विशेष गाड्या; सरासरी आरक्षण - 81 टक्के)
• सीएसएमटी- नागपूर विशेष एक्सप्रेस : 40 टक्के
• एलटीटी -मडगाव विशेष एक्सप्रेस : 48 टक्के
• पुणे-निझामुद्दीन विशेष एक्सप्रेस: 65 टक्के
• रीवा -सीएसएमटी विशेष एक्सप्रेस : 64 टक्के
• गोरखपूर-एलटीटी विशेष एक्सप्रेस : 114 टक्के
• बनारस -एलटीटी विशेष एक्सप्रेस : १०४ टक्के
• लखनौ-एलटीटी विशेष एक्सप्रेस : 120 टक्के
• निझामुद्दीन-सीएसएमटी विशेष एक्सप्रेस : 134 टक्के
• भुवनेश्वर-एलटीटी विशेष एक्सप्रेस : 161टक्के

प्रवाशांनी घेतला स्पेशल ट्रेन्सचा आधार : यासंदर्भात माहिती देताना मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर स्वप्नील नीला यांनी सांगितलं की, "इंडिगो एअरलाइन्समुळं विमान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना झालेली अडचण लक्षात घेऊन भारतीय रेल्वे त्यांच्या मदतीला धावून आली. भारतीय रेल्वेकडून देशभरात अनेक स्पेशल ट्रेन चालवल्या गेल्या. तसंच येणाऱ्या काही दिवसात आणखीन स्पेशल ट्रेन चालवल्या जाणार आहेत. काही ट्रेन्सला अधिकचे डबे जोडण्यात आले आहेत. मध्य रेल्वेनं 6 तारखेला 7 एक्सप्रेस, 7 तारखेला 11 आणि आज 4 स्पेशल एक्सप्रेस चालवल्या. यामध्ये एकूण मिळून 81 टक्के आरक्षण झाले. म्हणजेच एकूण 20 हजार तिकिटांपैकी 17 हजार तिकिटं विकली गेली. विमानसेवा बाधित झाल्यामुळं प्रवाशांनी या स्पेशल ट्रेन्सचा आधार घेतला."

