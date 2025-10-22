सुट्टीच्या अनुषंगानं रेल्वेकडून नियोजन, एक लाखाहून अधिक प्रवाशांचा प्रवास वाढला!
Published : October 22, 2025 at 8:58 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : दसरा, दिवाळी आणि छट पूजेचा उत्सव लक्षात घेता दक्षिण मध्य रेल्वेच्या वतीनं 273 रेल्वे गाड्या आणि नांदेड विभागाकडून मागच्या वर्षी पेक्षा 50 जास्त फेऱ्या वाढवण्यात आल्याची माहिती विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक प्रदीप कामले यांनी आज (22 ऑक्टोबर) छत्रपती संभाजीनगर येथील पत्रकार परिषदेत दिली. नांदेड विभागातून रोज नऊ ते दहा विशेष रेल्वे सोडण्यात आल्या आहेत. तसंच यादरम्यान, एक लाखाहून अधिक प्रवासी घेऊन जाण्याचं काम केलं जात आहे. रेल्वेचा नांदेड विभाग प्रवाशांसाठी विशेष लक्ष देऊन त्यांच्या समस्या तसंच प्रश्न सोडवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करत असल्याची माहिती देखील यावेळी प्रदीप कामले यांनी दिली.
सणाच्या निमित्तानं रेल्वेनं केलं नियोजन : "महाराष्ट्र तसंच उत्तर भारतातील दसरा, दिवाळी आणि छट पूजेचा उत्सव लक्षात घेता, रेल्वे स्थानकावर आणि रेल्वेमध्ये होणारी गर्दी लक्षात घेता, विशेष दक्षता घेत आहोत. आम्ही गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी विशेष वॉर रूमचं काम देखील काम सुरू केलं आहे. या वॉर रूममध्ये प्रत्येक विभागाचा कर्मचारी आणि अधिकारी यांचा समावेश केला आहे. या कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्ष काम करणंही सुरू केलं आहे. छत्रपती संभाजीनगर आणि नांदेड सारख्या मोठ्या रेल्वे स्थानकावर आम्ही गाड्यांना डब्बे आणि बोगी जोडण्याचे काम देखील करत आहोत," असं प्रदीप कामले यांनी सांगितलं. याचबरोबर, "प्रवाशांनी कोणतीही तक्रार असेल तर 139 या क्रमांकावरही तक्रार आपण नोंदवू शकता, " असं आवाहन देखील प्रदीप कामले यांनी केलं. "नांदेड विभागातील कोणत्याही रेल्वे स्थानकावर काही घटना घडण्याचा अंदाज आला तर आमची यंत्रणा ही सक्षम करण्यात आली आहे. याबाबत तत्काळ घटनास्थळी आमचे अधिकारी किंवा रेल्वे पोलिस (आरपीएफ) या कडे लक्ष ठेवून आहेत," असंही पत्रकार परिषदेत प्रदीप कामले यांनी सांगितलं.
रेल्वे स्थानकाच्या कामाला लागेल एक वर्ष : "रेल्वे स्थानकावरील औरंगाबाद हे नाव आता काढण्यात येणार आहे. त्याबाबत नवीन जीआर प्राप्त होणं बाकी असून तो आदेश मिळताच प्रक्रिया सुरू होईल. नुसतं स्थानकावरील नाव बदलून काम होत नाही तर त्यासाठी नवीन कोड तयार करावा लागतो, त्यानंतर तिकीट आणि स्थानकावरील इतर प्रक्रिया पूर्ण होईल. त्यासाठी अद्याप एक आठवडा वेळ लागू शकतो, " अशी शक्यता विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक प्रदीप कामले यांनी व्यक्त केली. याचबरोबर, "छत्रपती संभाजीनगर रेल्वे स्थानकाचे नूतनीकरण सुरू आहे. ते आधी एप्रिल 2026 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र त्याला विलंब होऊन ते आता सप्टेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण होईल," अशी माहिती देखील प्रदीप कामले यांनी दिली.
