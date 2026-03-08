रेल्वे पोलिसांची मोठी कारवाई, ड्रग्ज सिंडिकेटचा भांडाफोड
मध्य रेल्वेच्या रेल्वे संरक्षण दलाने अमली पदार्थांच्या तस्करीविरुद्धच्या दोन वेगवेगळ्या मोठ्या कारवाईत सिंडिकेटचा भांडाफोड केला.
Published : March 8, 2026 at 9:27 PM IST
मुंबई - मध्य रेल्वेच्या रेल्वे संरक्षण दलाने (RPF) अमली पदार्थांच्या तस्करीविरुद्धच्या दोन वेगवेगळ्या मोठ्या कारवाईत, अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या सिंडिकेटचा भांडाफोड केला आहे. या कारवाईत १२.८२ लाख रुपये किमतीचे ४३ किलो अमली पदार्थ जप्त केले आहेत, अशी माहिती मध्य रेल्वेने पत्रकाद्वारे दिली. या कारवाईमुळे एकच खळबळ उडाली आहे.
नागपूर आरपीएफ पथकाने ६ फेब्रुवारी रोजी केलेल्या कारवाईत ड्रग्ज तस्करीचा भांडाफोड केला. यावेळी ३.७२ लाख रुपये किमतीचे ड्रग्ज जप्त करण्यात आले. पोलीस निरीक्षक, सहाय्यक उपनिरीक्षक आणि २ आरपीएफ कर्मचाऱ्यांच्या पथकाने एकत्रित येऊन ही कारवाई केली.
संबंधित पथकाने ६ फेब्रुवारी रोजी नागपूर रेल्वे स्थानकावर देखरेख कर्तव्यादरम्यान, संशयावरून दोन बॅगा घेऊन जाणाऱ्या एका व्यक्तीला ताब्यात घेतले. योग्य प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर, साक्षीदारांच्या उपस्थितीत बॅगांची तपासणी केली असता, २४.८० किलो वजनाचे ९ पॅकेट गांजा आढळून आला, ज्याची अंदाजे किंमत ३.७२ लाख रुपये आहे.
चौकशीत, मध्य प्रदेशातील भिंड येथील रहिवासी शाहिद खान या आरोपीने ग्वालियरला पोहोचवण्यासाठी ड्रग्ज पॅकेट घेऊन जात असल्याचे कबूल केले. आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले आहे. पुढील कारवाईसाठी त्याला नागपूरच्या रेल्वे पोलिसांकडे (GRP) सोपवण्यात आले आहे.
कलबुर्गी येथील कारवाई - कलबुर्गी आरपीएफ पथकाने ३ फेब्रुवारी रोजी जीआरपीच्या समन्वयाने कलबुर्गी येथे कारवाई करताना ९.१० लाख रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त केले.
आरपीएफ आणि जीआरपी पथकांनी मिळालेल्या माहितीवरून काम करत ३ फेब्रुवारी रोजी कलबुर्गी स्थानकावर ट्रेन क्रमांक 11020 कोणार्क एक्सप्रेसची तपासणी केली. पथकाला कोच बी-१ मध्ये बर्थ क्रमांक ४१ खाली एक बेवारस बॅग आढळली. साक्षीदारांच्या उपस्थितीत योग्य प्रक्रियेनुसार बॅगची तपासणी केली असता १८.२० किलो वजनाचे १८ बंडल गांजा आढळून आला, ज्याची अंदाजे किंमत ९.१० लाख रुपये आहे. जप्त केलेले साहित्य प्रक्रियेनुसार सील करण्यात आले. अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध वाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
हेही वाचा -