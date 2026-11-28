महाराष्ट्राला मिळाली नवी एक्सप्रेस ट्रेन! प्रवाशांची वर्षानुवर्षांची मागणी पूर्ण; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मानले आभार
केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांच्या मोठ्या निर्णयामुळं प्रवाशांची प्रलंबित मागणी पूर्ण झाली असून, आता दैनंदिन प्रवास अधिक सुखकर आणि गर्दीमुक्त होणार आहे.
Published : November 28, 2026 at 12:52 PM IST
मुंबई Bhusawal to Nagpur New Train : खान्देश आणि विदर्भातील रेल्वे प्रवाशांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी समोर आली आहे. भुसावळ आणि नागपूर या दोन महत्त्वाच्या शहरांदरम्यान नवीन एक्स्प्रेस ट्रेन सुरु करण्यास केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयानं अधिकृत मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्राद्वारे ही माहिती दिली असून, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाबद्दल केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत.
अनेक वर्षांपासून होती मागणी : भुसावळ आणि नागपूर दरम्यान एका स्वतंत्र आणि नवीन एक्स्प्रेस गाडीची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रवाशांकडून केली जात होती. प्रवाशांची ही प्रलंबित मागणी लक्षात घेत रेल्वे मंत्रालयानं गाडी क्रमांक 11111/11112 भुसावळ-नागपूर एक्स्प्रेस चालवण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या अधिकृत पत्रात म्हटलं आहे की, "सर्वसामान्य प्रवाशांची सोय आणि प्रादेशिक दळणवळण अधिक बळकट करणं हा भारतीय रेल्वेचा मुख्य उद्देश आहे. प्रवाशांची वाढती संख्या आणि गरज लक्षात घेऊन भुसावळ ते नागपूर दरम्यान या नवीन एक्स्प्रेस गाडीला मंजुरी देण्यात येत आहे."
🚆 भुसावळ-नागपूर दरम्यान नवीन एक्स्प्रेसला मंजुरी! महाराष्ट्रातील जनतेची मागणी मान्य करत भुसावळ ते नागपूर दरम्यान नवीन भुसावळ-नागपूर एक्स्प्रेस सुरू करण्यास मंजुरी दिल्याबद्दल मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि मा. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णवजी यांचे मनःपूर्वक आभार! या नवीन एक्सप्रेसमुळे महाराष्ट्रातील प्रवाशांना अधिक सोयीस्कर आणि सुलभ रेल्वे प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. 🚆 भुसावल-नागपुर के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी! महाराष्ट्र की जनता की मांग को स्वीकार करते हुए भुसावल से नागपुर के बीच नई भुसावल-नागपुर एक्सप्रेस शुरू करने की मंजूरी प्रदान करने के लिए मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं मा. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी इनका हृदय से आभार! इस नई एक्सप्रेस ट्रेन से महाराष्ट्र के यात्रियों को रेल यात्रा की अधिक सुविधाजनक और सुगम सेवा उपलब्ध होगी। @narendramodi @AshwiniVaishnaw #Maharashtra #IndianRailways #BhusawalNagpurExpress— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) November 27, 2026
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मानले आभार : रेल्वे मंत्रालयाचं पत्र प्राप्त झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स' (पूर्वीचं ट्विटर) वरुन ही बातमी राज्यातील जनतेसोबत शेअर केली. फडणवीस यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं की, "महाराष्ट्रातील जनतेची अनेक वर्षांपासूनची मागणी मान्य करत भुसावळ ते नागपूर दरम्यान नवीन एक्स्प्रेस सुरु करण्यास मंजुरी दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे मनःपूर्वक आभार!" या नवीन रेल्वे सेवेमुळं राज्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
विद्यार्थी, नोकरदार आणि व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा : भुसावळ आणि नागपूर ही दोन्ही शहरं महाराष्ट्रातील अत्यंत महत्त्वाची रेल्वे जंक्शन आणि प्रमुख व्यापारिक केंद्रे आहेत. या दोन्ही शहरांदरम्यान दररोज हजारो व्यापारी, विद्यार्थी, शासकीय कर्मचारी आणि सर्वसामान्य नागरिक प्रवास करतात. आतापर्यंत या मार्गावर मर्यादित गाड्या उपलब्ध असल्यानं प्रवाशांना प्रचंड गर्दी आणि वेटिंग लिस्टच्या समस्येचा सामना करावा लागत होता. गाडी क्रमांक 11111/11112 भुसावळ-नागपूर एक्स्प्रेस सुरु होत असल्यामुळं प्रवाशांचा वेळ वाचणार असून, या मार्गावरील लहान स्थानकांवरील प्रवाशांनाही थेट आणि सुखकर प्रवासाचा लाभ मिळणार आहे. रेल्वे प्रशासनाकडून लवकरच या गाडीचं सविस्तर वेळापत्रक आणि थांबे जाहीर केले जाणार आहेत.
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