रेल्वेत बनावट तिकिटांचं रॅकेट : सतर्क टीसीमुळे कारवाई; 16 जणांवर गुन्हे, आरक्षण क्लर्क, सुरक्षा रक्षकाचाही समावेश
मुंबईतील लोकलमध्ये बनावट तिकिटांचं रॅकेट उद्ध्वस्त करण्यात रेल्वे विभागाला यश आलं. रेल्वेतील तिकिटांच्या हेराफेरीत रेल्वे सुरक्षा दलातील जवान आणि आरक्षण लिपिकाचाही समावेश असल्याचं उघड झालं.
Published : November 20, 2025 at 10:29 PM IST|
Updated : November 20, 2025 at 10:39 PM IST
मुंबई : 15 नोव्हेंबर रोजी शनिवारी मध्य रेल्वेच्या तिकीट तपासणीस सुजाता काळगावकर मस्जिद रेल्वे स्थानकावर कर्तव्य बजावत होत्या. त्याच दरम्यान त्यांची नजर एका संशयित प्रवाशावर पडली. सुजाता यांनी त्याला थांबवलं आणि त्याला तिकीट, पास दाखवण्यास सांगितलं. त्या प्रवाशानं त्याच्याकडील पास दाखवला. त्याच्याकडील पास बनावट असल्याचं सुजाता यांच्या निदर्शनास आलं. सुजाता यांनी त्या प्रवाशाला तत्काळ लोहमार्ग पोलिसांच्या स्वाधीन केलं. अशा बनावट पास आणि तिकीट धारकांची सध्या मुंबईत संख्या वाढत असल्याचं निदर्शनास आलं आहे. याबाबत ईटीव्ही भारतंनं केलेला हा विशेष रिपोर्ट.
नायगाव स्टेशनवर पकडला प्रवासी : असाच प्रकार 11 नोव्हेंबरला पश्चिम रेल्वेवर देखील निदर्शनास आला. पश्चिम रेल्वेचे तिकीट तपासणीस साईप्रसाद सावंत हे वसई रोड एसी लोकल ट्रेन स्क्वॉडमध्ये ड्युटीवर होते. बोरिवली स्टेशनवरून निघणाऱ्या एसी विरार स्लो लोकल ट्रेनमध्ये सायंकाळी 7 वाजून 16 मिनिटांनी तिकीट तपासणी मोहीम सुरू करण्यात आली. जेव्हा ट्रेन नायगाव स्टेशनवर पोहोचली, तेव्हा साईप्रसाद सावंत यांनी एका प्रवाशाला त्याचं तिकीट दाखवण्यास सांगितलं. प्रवाशानं आत्मविश्वासानं त्याच्या मोबाईलवरील यूटीएस अॅपद्वारे तिकीट दाखवलं. सुरुवातीला सर्व काही सामान्य वाटत होतं, परंतु सावंत यांच्या बारकाईनं तिकिटावर नोंदवलेल्या तपशीलांमध्ये काही तफावत लक्षात आली.
पास काढली मस्जिद स्टेशनला आणि जारी करणारं स्टेशन भायखळा : 15 नोव्हेंबर रोजी नेमकं काय कळलं याबाबत आम्ही सुजाता काळगावकर यांना विचारलं असता त्यांनी सांगितले की, “मी 2003 पासून रेल्वेत टीसी म्हणून कार्यरत आहे. इतक्या वर्षात आता आम्हाला नजरेवरूनच संशयित ओळखता येतात. त्या दिवशी देखील असंच झालं. त्या प्रवाशाकडं सीएसएमटी ते दादरपर्यंत असलेलं द्वितीय श्रेणीचं तिमाही तिकीट होते. त्याचा पास क्रमांक UFV-291148415 होता. तिकिटावर 20 ऑगस्ट 2025 ते 19 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत प्रवास कालावधी लिहिलेला होता. मी त्यांना विचारलं तुम्ही हा पास कुठं काढला? त्यांनी मला मस्जिद स्टेशन सांगितलं. पण, पासवर तिकीट जारी करणारं स्टेशन भायखळा लिहिलं होतं. मी त्याला नाव विचारलं त्यानं त्याचं नाव शमीन शेख असं सांगितलं आणि तिकिटावर मोहम्मद दिलशाद असं लिहिलं होतं. माझ्या प्रश्नांना त्या माणसानं दिलेली उत्तरं आणि त्याच्या पासवरील माहिती याच्यात तफावत आढळल्यानं मी सदर घटनेची माहिती वरिष्ठांना कळवली आणि त्याला लोहमार्ग पोलिसांच्या ताब्यात दिलं.”
16 जणांवर कायदेशीर कारवाई : गंभीर बाब म्हणजे 2025 मध्ये मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वेनं अशा तब्बल 16 जणांवर कायदेशीर कारवाई केली आहे. काहींकडून दंड तर काहींना कायदेशीर प्रक्रियेचा सामना करावा लागला आहे. यात पश्चिम रेल्वे मार्गावर ऑक्टोबर, नोव्हेंबर या दोन महिन्यात चार जणांवर कारवाई करण्यात आली, अशी माहिती पश्चिम रेल्वेच्या जनसंपर्क विभागानं दिली आहे. पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "एक ऑक्टोबर रोजी तिकीट चेकिंग स्टाफला विरार-चर्चगेट दरम्यान एका एसी लोकलमध्ये बनावट यूटीएस मोबाईल पास (क्रमांक X03YE621BA) आढळून आला. याचं प्रत्यक्ष भाडं 2 हजार 205 रुपये आहे. सदर प्रवाशानं ग्राफिक एडिटिंग टूल्स वापरून 15 रुपयांत बनावट तिकीट तयार केलं. संबंधितावर एफआयआर क्रमांक 0938/बीव्हीआय (जीआरपी) अंतर्गत प्रवाशाला जीआरपी/बोरिवलीकडं सोपवण्यात आलं."
प्रकरण 2 : ट्रेन क्रमांक 19037 मध्ये अपंग कोट्याचा गैरवापर (13 ऑक्टोबर 2025) अपंग कोट्याअंतर्गत बुक केलेल्या ई-तिकीट (PNR 8736697782) चा वापर करून 3-एसी बर्थ 4 आणि 5 वर दोन अपंग नसलेले प्रवासी प्रवास करताना आढळले. भाडे 1 हजार 30 वरून 4 हजार 30 पर्यंत बदलले. दोन्ही प्रवाशांना जीआरपी/वापी यांच्याकडं सोपवण्यात आलं.
प्रकरण 3 : ट्रेन क्रमांक 19037 मध्ये बनावट तत्काळ तिकीट (29 ऑक्टोबर 2025) कोच एस1, बर्थ 58 मध्ये वॉटरमार्क नसलेलं बनावट तत्काळ तिकीट (पीएनआर 813966623) आढळून आलं. अनधिकृत एजंटकडून 2 हजार 900 रुपयांना तिकीट खरेदी केलं. तिकीटाचं प्रत्यक्ष भाडं 920 रुपये होतं. बोरिवली इथं प्रवाशाला ताब्यात घेऊन GRP/बोरिवलीकडं सोपवण्यात आलं.
प्रकरण 4: एसी लोकलमध्ये बनावट यूटीएस अॅप तिकीट (11 नोव्हेंबर 2025) वरिष्ठ CCTC/MMCT यांना एसी विरार स्लो लोकलमध्ये बनावट UTS मोबाईल तिकीट आढळून आलं. क्यूआर कोड आणि तिकिटाच्या तपशीलांमध्ये छेडछाड करण्यात आल्याचं निदर्शनास आलं. तिकीट डिजिटली एडिट केलेलं आढळलं. एफआयआर क्रमांक 0609 अंतर्गत प्रवाशाला जीआरपी/भाईंदर रोडकडं सुपूर्द करण्यात आलं.
मध्य रेल्वेनं केलेली कारवाई : अंबरनाथ इथं 3 फेब्रुवारी 2025 रोजी सॉफ्टवेअरद्वारे अनधिकृत बुकिंग केलेली 12 हजार रुपये किमतीची 8 ई-तिकीटं आढळली. याप्रकरणी 13 आयआरसीटीसी आयडी जप्त करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार एफआयआर नोंदवण्यात आला.
कोल्हापूर इथं 18 फेब्रुवारी 2025 रोजी 25 हजार 557 किमतीच्या 4 तिकिटांसह चार दलालांना अटक करण्यात आली.
पुण्यात 4 मार्च 2025 रोजी डेक्कन जिमखाना पीआरएस इथं 10 हजार 520 रुपये किमतीच्या 3 जेसीआर तिकिटांसह तीन दलाल पकडले गेले. कायदेशीर कारवाईसाठी आरपीएफकडं सुपूर्द करण्यात आलं. धक्कादायक बाब म्हणजे याच महिन्यात आरक्षण क्लर्कनं वैयक्तिक फायद्यासाठी प्रिंट न करता सिस्टममध्ये तिकिटं जारी केली. याप्रकरणी संबंधित क्लर्कवर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे.
मध्य रेल्वेनं केलेली सगळ्यात मोठी कारवाई म्हणजे, मलकापूर इथं 22 मे 2025 रोजी मध्य रेल्वेनं मोठं दलालीचं रॅकेट उघडकीस आणलं. या कारवाईत 10.09 लाख रुपयांच्या 182 जेसीआर तिकिटांसह दोघांना अटक करण्यात आली. या प्रकरणात दलाल, आरक्षण क्लर्क आणि आरपीएफ यांच्यात बेकायदेशीर व्यवहार असल्याची माहिती मध्य रेल्वेनं दिली आहे.
बनावट तिकीट आणि पास बनवणारे मशीन जप्त : 15 नोव्हेंबरच्या घटनेमध्ये मशिद स्थानकावरील संबंधित प्रवाशावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून लोहमार्ग पोलिसांनी बनावट तिकीट आणि पास बनवणारे मशीन जप्त केल्याची माहिती मध्य रेल्वे प्रशासन आणि दिली आहे. या संदर्भात आम्ही मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर स्वप्निल नीला यांच्या संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, एखादा प्रवासी बेकायदेशीर तिकिटासह आढळल्यास त्यांना पाचशे रुपयांपासून पुढे दंडाची तरतूद असून, ही रक्कम पुढे वाढत जाते. सोबतच एक वर्षापर्यंत कारावासाची देखील शिक्षा होऊ शकते. सुजाता यांच्या दक्षता आणि कौशल्यामुळे बनावट तिकिटांचे रॅकेट वेळेवर उघडकीस आले. आमचे प्रवाशांना आवाहन आहे की, त्यांनी केवळ वैध तिकिटांसह प्रवास प्रवास करावा. सोबतच अधिकृत काउंटर किंवा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरूनच तिकिट काढावे.” असे आवाहन डॉक्टर नीला यांनी केले आहे.
