पुणे–नाशिक रेल्वेमार्ग बदलावर नागरिकांचा संताप; मोर्चानंतरही सरकार जागे झाले नाही तर तीव्र आंदोलन छेडणार, अकोलेकरांचा सरकारला इशारा
पुणे–नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पात मोठा बदल करण्यात आला आहे.(Pune Nashik Semi High Speed Train) तर याला संगमनेर आणि अकोलेकरांनी जोरदार विरोध केला आहे.
अहिल्यानगर : नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात (Assembly Winter Session 2025) सध्या बिबट्याचा विषय चांगलाच गाजत असताना, दुसरीकडे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले-संगमनेर येथून जाणाऱ्या पुणे-नाशिक सेमीहास्पीड रेल्वेमार्गाचा विषय तितकाच गाजत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
रेल्वेमार्ग संगमनेरमधूनच नेण्याची केली मागणी : संसदीय अधिवेशनात केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी पुणे-नाशिक सेमीहायस्पीड रेल्वेमार्ग शिर्डीमार्गे जाणार असल्याची घोषणा केली. या घोषणेनंतर संगमनेर आणि अकोले तालुक्यातील नागरिकांसह आमदारही आक्रमक झाले आहेत. पुणे-नाशिक हा रेल्वेमार्ग पूर्वी संगमनेरातून जाणार होता. मात्र आता शिर्डीमार्गे जाणार असल्यानं संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ यांनी अधिवेशनाच्या सभागृहाबाहेर हातात फलक घेऊन हा रेल्वेमार्ग संगमनेरमधूनच नेण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सत्यजित तांबे यांनी नागरिकांना सोशल मीडियातून आवाहन करत स्वाक्षरी मोहिम राबवली. तसेच केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाला हा रेल्वेमार्ग संगमनेरातूनच न्यावा, अशी मागणी करण्यात येणार आहे.
अकोले बसस्थानकापासून भव्य मोर्चा : तर दुसरीकडं अकोलेचे आमदार किरण लहामटे यांनी बुधवारी अधिवेशनाच्या सभागृहाबाहेर आपल्या अंगावर फलक लावून हा रेल्वेमार्ग अकोले मार्गे न्यावा. अशी मागणी केली आहे. पुणे-अकोले-नाशिक असा हा रेल्वेमार्ग पूर्वी अकोल्यातून जाणार होता. मात्र केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी हा मार्ग शिर्डीमार्गे जाणार असल्याची घोषणा केली आहे. याच्या विरोधात अकोलेकर देखील आक्रमक झाले असून आज (11 डिसेंबर) सकाळी अकोले बसस्थानकापासून बाजारतळापर्यंत भव्य मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात महिलांसह पुरुष मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी हा रेल्वेमार्ग पुणे-अकोले-नाशिक असाच न्यावा अशी मागणी करण्यात आली. या मोर्चानंतरही सरकार जागे झाले नाही तर तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा यावेळी आंदोलकांनी दिला आहे.
