ETV Bharat / state

इस्रायल इराण युद्ध : दुबईतील युद्धजन्य परिस्थितीत आडकला रायगडमधील उत्कर्ष मपारा

रायगडमधील उत्कर्ष मपारा हा तरुण दुबईमध्ये अडकला आहे. या तरुणानं त्याच्या वडिलांना कॉल करुन तो सुरक्षित असल्याचं फोनवरुन सांगितलं आहे.

Raigad Youth Stuck In Dubai
उत्कर्ष मपारा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 2, 2026 at 9:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रायगड : मध्यपूर्वेत निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण आणि युद्धजन्य परिस्थितीचा फटका आता रायगड जिल्ह्यालाही बसला आहे. रायगडमधील पाली येथील उत्कर्ष मपारा हा विद्यार्थी सध्या दुबईमध्ये अडकून पडला आहे. अचानक वाढलेल्या तणावामुळे उड्डाणे विस्कळीत झाली असून हालचालींवर निर्बंध आले आहेत. त्यामुळे परदेशात असलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.उत्कर्षचे वडील राजेश मपारा यांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे त्याच्याशी संपर्क साधत परिस्थितीची सविस्तर माहिती घेतली. सध्या तो ज्या ठिकाणी राहतो ते ठिकाण सुरक्षित असल्याचे उत्कर्षने सांगितले आहे. मात्र परिस्थिती पूर्णपणे सामान्य नसल्यामुळे कुटुंबीयांची चिंता वाढली आहे.उत्कर्षसोबत सुमारे २०० विद्यार्थी असल्याची माहिती समोर आली आहे. सर्वजण एकत्र सुरक्षित ठिकाणी थांबले असून स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांचं पालन करत आहेत. भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्नही सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. दरम्यान, रायगड जिल्ह्यातील पाली गावात उत्कर्षच्या कुटुंबीयांची धावपळ सुरू असून शासनाने आणि परराष्ट्र मंत्रालयाने यामध्ये लक्ष घालून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची खात्री करावी, अशी मागणी होत आहे.परिस्थिती लवकरात लवकर सुरळीत व्हावी आणि सर्व विद्यार्थी सुखरूप मायदेशी परत यावेत, अशी प्रार्थना कुटुंबीयांकडून केली जात आहे.

TAGGED:

IRAN US WAR LIVE UPDATES
ISRAEL UNITED STATES ATTACK
इस्रायल इराण युद्ध
दुबईत अडकला उत्कर्ष मपारा
RAIGAD YOUTH STUCK IN DUBAI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.