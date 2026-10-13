रायगड : खालापूरमध्ये वेअर हाऊसचे स्ट्रक्चर कोसळले; एका कामगाराचा मृत्यू, 25 जखमी
खालापूर तालुक्यातील मानकिवली परिसरात आज मंगळवारी (13 ऑक्टोबर) एक भीषण दुर्घटना घडली आहे.
Published : October 13, 2026 at 1:49 PM IST
खालापूर (रायगड) : रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील मानकिवली परिसरात आज मंगळवारी (13 ऑक्टोबर) एक भीषण दुर्घटना घडली आहे. येथे बांधकाम सुरू असलेल्या 'कस्तुरी लॉजिस्टिक्स वेअर हाऊस'चे स्ट्रक्चर अचानक कोसळल्यानं एका कामगाराचा जागीच मृत्यू झाला, तर सुमारे 25 कामगार जखमी झाले आहेत.
बांधकामाचा खालचा भाग निखळल्यामुळे हे स्ट्रक्चर कोसळल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. दुर्घटनेची माहिती मिळताच खालापूर पोलीस, स्थानिक ग्रामस्थ आणि हेल्प फाउंडेशनच्या पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केलं. ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या 25 कामगारांना बाहेर काढण्यात यश आलं आहे.
जखमी कामगारांना तातडीने कामोठे येथील एमजीएम (MGM) रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. जखमींपैकी तिघांची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक असल्याचे डॉक्टरांकडून सांगण्यात आलं आहे. या दुर्घटनेच्या नेमक्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी खालापूर पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.
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