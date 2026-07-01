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रायगडला दिलासा! रानबाजिरे धरण पूर्ण क्षमतेनं भरलं; पोलादपूर अन् महाडची पाणीचिंता मिटली

मुसळधार पावसामुळं रायगडमधील रानबाजिरे, पाभरे आणि सुतारवाडी धरणे 100 टक्के भरली आहेत. यामुळं पोलादपूर, महाड परिसराची वर्षभराची पिण्याच्या पाण्याची चिंता दूर झाली.

RAIGAD RAIN UPDATE
रानबाजिरे धरण पूर्ण क्षमतेनं भरलं (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 1, 2026 at 7:57 PM IST

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रायगड : जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळं धरणातील पाणीसाठ्यात मोठी वाढ झाली आहे. पोलादपूर तालुक्यातील रानबाजिरे धरण पूर्ण क्षमतेनं भरलं असून ओसंडून वाहत आहे. याचबरोबर पाभरे आणि सुतारवाडी धरणांनीही शंभर टक्के पाणीसाठा गाठला आहे. रानबाजिरे धरणातून पोलादपूर शहरासह महाड तालुक्यातील काही गावांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जात असल्यानं यंदाच्या वर्षासाठी पिण्याच्या पाण्याची चिंता दूर झाली आहे.

नागरिकांना मिळाला दिलासा : सलग कोसळणाऱ्या पावसामुळं जलसाठ्यांमध्ये समाधानकारक वाढ झाल्यामुळं नागरिकांसह प्रशासनालाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. रायगड जिल्ह्यात मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या दमदार पावसामुळं नद्या, ओढे आणि धरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक सुरू आहे. विशेषतः पोलादपूर तालुक्यातील रानबाजिरे धरण पूर्ण क्षमतेनं भरलं असून सध्या ओसंडून वाहत आहे. धरणाच्या सांडव्यावरून वाहणारं पाणी पाहण्यासाठी परिसरातील नागरिकांची गर्दी होत आहे. रानबाजिरे धरण हे पोलादपूर शहरासह महाड तालुक्यातील अनेक गावांसाठी महत्त्वाचा पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत आहे. मागील काही महिन्यांत उन्हाळ्याच्या तीव्रतेमुळं पाणीसाठा घटल्यामुळं भविष्यातील पाणीटंचाईची चिंता व्यक्त केली जात होती. मात्र, वरूण राजानं दमदार हजेरी लावल्यानंतर धरण वेगानं भरलं असून आता वर्षभराच्या पाणीपुरवठ्याबाबत मोठा दिलासा मिळाला आहे.

रानबाजिरे धरण पूर्ण क्षमतेनं भरलं (ETV Bharat Reporter)

नागरिकांच्या पाण्याची चिंता दूर : पाभरे आणि सुतारवाडी ही धरणं शंभर टक्के भरली आहेत. या धरणांमधील पाणीसाठा समाधानकारक पातळीवर पोहोचला आहे. त्यामुळं पिण्याच्या पाण्याबरोबरच भविष्यातील पाणी नियोजन अधिक सुलभ होणार आहे. सतत सुरू असलेल्या पावसामुळं जिल्ह्यातील बहुतांश जलस्रोत तुडुंब भरत असून भूजल पातळीतही वाढ होण्यास मदत होत आहे. धरणांमध्ये वाढणाऱ्या पाणीसाठ्यामुळं नागरिकांनी समाधान व्यक्त केलं असून प्रशासनही परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवून आहे. धरण परिसरात पाण्याचा वेग वाढलेला असल्यानं नागरिकांनी सांडवा किंवा नदीपात्रात जाण्याचं टाळावं तसंच कोणताही धोका पत्करू नये, असं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे. एकीकडं मुसळधार पावसामुळं जनजीवनावर काही प्रमाणात परिणाम होत असला, तरी दुसरीकडं धरणं तुडुंब भरल्यामुळं पोलादपूर आणि महाड परिसरातील हजारो नागरिकांची पिण्याच्या पाण्याची चिंता मात्र कायमची दूर झाल्याचं चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे.

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TAGGED:

RANBAJIRE DAM OVERFLOWS
रानबाजिरे धरण पूर्ण क्षमतेनं भरलं
पाण्याची चिंता दूर
RAIGAD DAMS WATER LEVEL STATU
RAIGAD RAIN UPDATE

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