रायगड पोलीस दलातील श्वान 'मॅक्स' काळाच्या पडद्याआड; बॉम्ब शोधक आणि VVIP सुरक्षेतील योद्ध्याला अखेरचा सलाम
Published : January 14, 2026 at 3:21 PM IST
रायगड- जिल्ह्यातील पोलीस दलावर आज शोककळा पसरली आहे. रायगड पोलीस दलामध्ये कार्यरत असलेला बॉम्ब शोधणारा श्वान “मॅक्स”चे आज सकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास अल्पशा आजाराने दुःखद निधन झाले. तब्बल आठ वर्षांहून अधिक काळ रायगड जिल्हा पोलीस दलाच्या सेवेत असलेला मॅक्स आज काळाच्या पडद्याआड गेला. मॅक्सचा जन्म 10 मार्च 2017 रोजी झाला होता. 17 मार्च 2018 रोजी तो अधिकृतपणे रायगड जिल्हा पोलीस दलात दाखल झाला. त्यानंतर आज 14 जानेवारी 2026 पर्यंत मॅक्सने निष्ठेने आणि प्रामाणिकपणे आपली सेवा बजावली. लॅब्राडोर जातीचा असलेला मॅक्स राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र, बीएसएफ टेकनपूर, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) येथे विशेष प्रशिक्षण घेऊन तयार झाला होता. त्याचे मुख्य काम बॉम्ब शोधणे, स्फोटक शोधणे आणि अत्यंत संवेदनशील ठिकाणी तपासणी करणे असे होते.
मॅक्सचा अनेक महत्त्वाच्या मोहिमांमध्ये सहभाग : आपल्या सेवाकाळात मॅक्सने अनेक महत्त्वाच्या मोहिमांमध्ये सहभाग घेतला. पेण बसस्थानक परिसर, माणगाव, श्रीवर्धन, रोहा, खालापूर, अलिबाग बीचसह अनेक ठिकाणी संशयास्पद वस्तू, गावठी बॉम्ब आणि स्फोटकांचा शोध घेण्यात मॅक्सने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. बोया वरील GPS शोध मोहिमेतही मॅक्सचा मोलाचा वाटा होता. मॅक्सने आपल्या सेवाकाळात तब्बल 78 बक्षिसे पटकावली होती. तसेच 436 VVIP कॉल आणि 400 VIP बंदोबस्तांमध्ये त्याने महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली होती.
मान्यवरांच्या दौऱ्यावेळी मॅक्सचे सुरक्षा बंदोबस्तात मोलाचे योगदान : राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री यांच्यासह अनेक मान्यवरांच्या दौऱ्यावेळी मॅक्सने सुरक्षा बंदोबस्तात मोलाचे योगदान दिले होते. विशेष म्हणजे 2023 मध्ये कोकण कर्तव्य मेळाव्या स्पर्धेत मॅक्सने प्रथम क्रमांक पटकावून रायगड पोलीस दलाचा नावलौकिक वाढवला होता. आज रायगड पोलीस दलाने केवळ एक श्वान नाही, तर एक निष्ठावंत सहकारी, एक मूक योद्धा गमावला आहे. मॅक्सच्या निधनाने संपूर्ण पोलीस दलात हळहळ व्यक्त करण्यात येत असून, कर्तव्यनिष्ठ मॅक्सला भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहण्यात येत आहे.
