गणेशोत्सवापूर्वीच पेणमधील मूर्तीकारांवर अस्मानी संकट; मुसळधार पावसामुळे लाखो रुपयांचे आर्थिक नुकसान
रायगडच्या पेण तालुक्यातील कळवा गावात मुसळधार पावसामुळं गणेशमूर्ती कारखान्यात पाणी शिरलं. नैसर्गिक नाला अडवल्याने शेकडो मूर्ती भिजून कारखानदाराचं मोठं आर्थिक नुकसान झालं.
Published : June 28, 2026 at 5:02 PM IST
रायगड : जिल्ह्यातील पेण तालुक्यात झालेल्या मुसळधार पावसाचा मोठा फटका गणेशमूर्ती कारखानदाराला बसल्याची घटना घडली आहे. पेण तालुक्यातील कळवा गावातील गणेशमूर्ती कारखान्यात पावसाचं पाणी शिरल्यामुळं शेकडो गणेशमूर्ती भिजल्या असून कारखान्याचं मोठं आर्थिक नुकसान झालं आहे. नैसर्गिक नाल्याचा प्रवाह अडवल्यामुळं पावसाचं पाणी थेट कारखान्यात घुसल्याचा आरोप कारखाना मालकान केला आहे. प्रशासनानं तातडीनं पाहणी करून कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
अचानक आलेल्या पावसामुळं मूर्तीकाराचं नुकसान : गणेशोत्सव अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपला असताना या घटनेमुळं पेणमधील गणेशमूर्ती उद्योगाला मोठा धक्का बसला आहे. देशभरात गणेशमूर्तींसाठी प्रसिद्ध असलेल्या पेण तालुक्यातील कळवा गावात मुसळधार पावसानंतर पाण्याचा नैसर्गिक नाला तुंबल्यानं पाण्याचा प्रवाह बदलला आणि हे पाणी थेट गणेशमूर्ती तयार करण्याच्या कारखान्यात शिरलं. कारखान्यात विविध आकारांच्या गणेशमूर्ती तयार करून वाळत ठेवण्यात आल्या होत्या. मात्र, अचानक आलेल्या पाण्यामुळं अनेक मूर्ती पूर्णपणे भिजल्या, तर काही मूर्तींचं नुकसान झालं आहे. गणेशमूर्ती तयार करण्यासाठी अनेक महिने मेहनत घ्यावी लागते. मातीची निवड, साचे तयार करणं, मूर्ती घडवणं आणि रंगकाम अशा अनेक टप्प्यांमधून मूर्ती तयार केल्या जातात. त्यामुळं पावसाच्या पाण्यामुळं झालेलं नुकसान कारखानदारासाठी मोठं आर्थिक संकट निर्माण करणारं ठरत आहे.
लाखो रूपयांचं आर्थिक नुकसान : "परिसरातील नैसर्गिक नाल्याचा प्रवाह अडवला आहे. त्यामुळं पावसाचं पाणी योग्य मार्गानं वाहू शकलं नाही. परिणामी संपूर्ण पाणी कारखान्याच्या दिशेनं वळालं आणि काही मिनिटांतच कारखान्यात पाणी साचलं. यामुळं तयार अवस्थेतील अनेक गणेशमूर्तींचे नुकसान झाले असून लाखो रूपयांचं आर्थिक नुकसान झालं आहे," अशी प्रतिक्रिया कारखान्याच्या मालकांनी दिली.
उद्योगावर हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह : दरवर्षी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पेणमधून महाराष्ट्रासह देशाच्या विविध भागांमध्ये गणेशमूर्ती पाठविल्या जातात. या उद्योगावर हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत पावसामुळं झालेल्या नुकसानीमुळं कारखानदारांसमोर मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. याप्रकरणी स्थानिक प्रशासनानं घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा करावा, नुकसानग्रस्तांना मदत द्यावी तसंच नैसर्गिक नाल्याचा अडवलेला प्रवाह तातडीनं मोकळा करून भविष्यात अशी परिस्थिती निर्माण होणार नाही, यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी कारखाना मालक आणि स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. यावर प्रशासन यावर कोणती उपाययोजना करतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
पाण्याचा निचरा होण्यास नगरपालिकेच्या उपाययोजना : "घटनेची माहिती मिळताच पेण नगरपालिकेनं तातडीनं घटनास्थळी धाव घेत पाण्याचा निचरा सुरळीत होण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या. अडथळे दूर करून पाण्याचा प्रवाह मोकळा करण्यात आला असून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात आली," अशी माहिती पालिकेकडून देण्यात आली.
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