गणरायाचा शृंगार बदलतोय! पेणमध्ये इमिटेशन ज्वेलरी आणि रंगीबेरंगी कापडांनी सजताहेत गणेशमूर्ती
रायगडमधील पेण येथे गणेशमूर्तींच्या पारंपरिक रंगकामाला आधुनिकतेची जोड देत इमिटेशन ज्वेलरी, मणी आणि रंगीबेरंगी कापडांचा वापर करून बाप्पाचा शृंगार केला जात आहे.
Published : September 4, 2026 at 2:05 PM IST
रायगड : कलेचा देव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गणरायाच्या मूर्ती आता केवळ रंगांच्या माध्यमातूनच नव्हे, तर आधुनिक आणि आकर्षक सजावटीच्या माध्यमातूनही देखण्या बनत आहेत. पारंपरिक पद्धतीनं रंगकाम करून गणेशमूर्ती सजवण्याचा काळ आता बदलत असून, मूर्तींच्या सजावटीत नवनवीन प्रयोग पाहायला मिळत आहेत.
गणेशमूर्ती निर्मितीसाठी जगभर प्रसिद्ध असलेल्या रायगडच्या पेणमध्ये कलाकारांनी आता आपल्या कल्पकतेला आधुनिकतेची जोड दिलीय. रंगीबेरंगी कापड, मणी, मोती, विविध प्रकारच्या सजावटीच्या वस्तू आणि इमिटेशन ज्वेलरीचा वापर करून गणरायाच्या मूर्तींना राजेशाही आणि आकर्षक स्वरूप दिलं जातंय.
पेण म्हटलं की गणेशमूर्तींची नगरी! गणेशोत्सव जवळ आला की या नगरीतील रंगशाळांमध्ये कलाकारांची लगबग सुरू होते. पारंपरिक गणेशमूर्तींसोबतच आता भक्तांच्या बदलत्या आवडीनिवडी आणि त्यांच्या खास मागण्यांनुसार गणरायाचा शृंगार केला जात आहे.
पूर्वी गणेशमूर्तींच्या सजावटीसाठी प्रामुख्यानं रंगकाम आणि पारंपरिक अलंकारांचा वापर केला जात होता. मात्र, आता काळानुसार गणेशभक्तांच्या कल्पनांमध्येही बदल झाला असून, आपल्या घरातील गणराया सर्वांपेक्षा वेगळा आणि आकर्षक दिसावा, अशी इच्छा अनेक भक्त व्यक्त करत आहेत.
याच मागणीचा विचार करून पेणमधील मूर्तीकार आणि कलाकारांनी सजावटीच्या क्षेत्रात नवनवीन प्रयोग सुरू केले आहेत. सुंदर रंगीबेरंगी कापडांपासून तयार केलेले पोशाख, त्यावर मोत्यांची नक्षी, मण्यांची आकर्षक सजावट आणि इमिटेशन ज्वेलरीमधील हार, मुकुट यांसारखे विविध अलंकार; या सर्वांच्या माध्यमातून गणरायाच्या मूर्तींना एक वेगळाच देखणा आणि आकर्षक साज चढवला जात आहे.काही गणेशभक्त आपल्या कल्पनेतील विशिष्ट रंगसंगती कलाकारांना सांगतात, तर काही जण गणरायासाठी खास पोशाख, दागिने किंवा सजावटीची संकल्पना घेऊन येतात. त्यानुसार कलाकार आपल्या कल्पकतेचा वापर करून भक्तांच्या मनातील गणराय साकारण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
गणेशमूर्ती ही केवळ एक कलाकृती नसून, ती गणेशभक्तांच्या श्रद्धेचा विषय असते. त्यामुळे मूर्तीची सजावट करताना कलाकारांकडून विशेष काळजी घेतली जाते. गणरायाचा पारंपरिक आणि प्रसन्न भाव कायम ठेवत, त्याला आधुनिक सजावटीची जोड देण्याचा प्रयत्न पेणमधील कलाकार करत आहेत.
इमिटेशन ज्वेलरीतील विविध प्रकारचे अलंकार, रंगीबेरंगी कापड, मोती आणि मण्यांचा योग्य वापर करून मूर्ती अधिक उठावदार आणि आकर्षक बनवली जात आहे. विशेष म्हणजे, प्रत्येक गणेशमूर्तीची सजावट ही वेगवेगळी असते. भक्तांच्या आवडीनुसार रंगसंगती बदलते, पोशाख बदलतो आणि दागिन्यांची रचना देखील बदलते. त्यामुळे प्रत्येक मूर्तीला एक वेगळी ओळख मिळत आहे.
पेणमधील या रंगशाळांमध्ये सध्या कलाकारांची मोठी लगबग पाहायला मिळत आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर विविध आकारांच्या आणि विविध स्वरूपातील गणेशमूर्ती सजवण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. कलेचा देव असलेल्या गणरायाला सजवताना कलाकारही आपली संपूर्ण कला पणाला लावत आहेत. पारंपरिकतेचा वारसा जपत आधुनिकतेची जोड देण्याचा हा प्रयत्न गणेशभक्तांनाही चांगलाच भावतोय.
गणेशभक्तांची कल्पना, त्यांच्या मनातील अपेक्षा आणि त्याला पेणच्या कलाकारांच्या कल्पकतेची मिळालेली साथ यातून सुंदर, देखण्या आणि लक्षवेधी गणेशमूर्त्या साकारल्या जात आहेत. एकीकडे श्रद्धा आणि दुसरीकडे कला, पारंपरिकतेला आधुनिकतेची मिळालेली जोड आणि गणेशभक्तांच्या कल्पनेतून साकारलेला आकर्षक गणरायाचा शृंगार यामुळे यंदाच्या गणेशोत्सवात पेणच्या गणेशमूर्ती केवळ भक्तीचं नाही, तर कलेचं आणि कल्पकतेचंही खास आकर्षण ठरत आहेत.
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