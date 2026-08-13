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रायगडच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा कायम; 15 ऑगस्टला भरत गोगावलेच ध्वजारोहण करणार, संजय शिरसाट यांचा मोठा दावा

रायगडच्या पालकमंत्री पदासाठी रस्सीखेच सुरू आहे. 15 ऑगस्टला भरत गोगावलेच ध्वजारोहण करतील आणि त्यांचीच नियुक्ती व्हावी, असा ठाम विश्वास मंत्री संजय शिरसाट यांनी व्यक्त केला.

RAIGAD GUARDIAN MINISTER
विद्यार्थ्यांसोबत मंत्री संजय शिरसाट (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 13, 2026 at 11:30 AM IST

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पुणे : राज्याच्या राजकारणात रायगडच्या पालकमंत्री पदावरून महायुती सरकारमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे. शिवसेना नेते भरत गोगावले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या अदिती तटकरे या दोघांकडून रायगडच्या पालकमंत्री पदासाठी दावे केले जात आहेत. आता पुन्हा रायगडचे पालकमंत्री कोण? याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. यावर राज्याचे मंत्री, शिवसेना नेते संजय शिरसाट यांनी प्रतिक्रिया दिली. "रायगडच्या पालकमंत्री पदावर शिवसेना नेते भरत गोगावले यांचीच नियुक्ती व्हावी, ही आमची आग्रही मागणी आहे. येत्या 15 ऑगस्टला रायगडमध्ये भरत गोगावले यांच्याच हस्ते ध्वजारोहण होईल," असा विश्वास संजय शिरसाट यांनी व्यक्त केला.

माध्यमांशी बोलताना मंत्री संजय शिरसाट (ETV Bharat Reporter)

ध्वजारोहणाचा मान भरत गोगावले यांनाच मिळेल : "रायगडचे पालकमंत्री पद भरत गोगावले यांच्याकडंच असावं. ही आमची भूमिका आहे. तसंच हा आग्रह आधीही होता आणि आजही आहे. आमच्या या मागणीचा सकारात्मकतेनं विचार होईल अशी अपेक्षा आहे. येत्या 15 ऑगस्टचा ध्वजारोहणाचा मान निश्चितच भरत गोगावले यांनाच मिळेल," अशी माहिती मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली.

मनोज जरांगेंबाबत बोलण्यस मंत्री शिरसाट यांचा नकार : माध्यमांनी मंत्री शिरसाट यांना मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून होत असलेल्या टीकेबाबत प्रश्न विचारला, यावेळी त्यांनी या विषयावर भाष्य करण्यास स्पष्ट नकार दिला. मंत्री संजय शिरसाट पुणे दौऱ्यावर होते. यावेळी पुण्यातील सर्किट हाऊस इथं स्वाधार योजना, फेलोशिप आणि विविध शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं. यावेळी मंत्री शिरसाट यांना विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.

विभागाचा प्रमुख म्हणून विद्यार्थ्यांच्या भावना समजून घेणं हे माझं कर्तव्य : "विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्यांचा आम्ही गांभीर्यानं विचार केला आहे. विद्यार्थ्यांनीही आपला अभ्यास आणि संशोधनाचा कालावधी वेळेत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. एक पालक आणि विभागाचा प्रमुख म्हणून विद्यार्थ्यांच्या भावना समजून घेणं हे माझं कर्तव्य आहे. येत्या मंगळवारी याबाबत निर्णय घेतला जाईल," असं म्हणत मंत्री संजय शिरसाट यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलानाबाबत प्रतिक्रिया दिली.

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TAGGED:

भरत गोगावले
रायगड ध्वजारोहण
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RAIGAD GUARDIAN MINISTER

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