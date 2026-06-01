महादरवाजाला ऐतिहासिक तोरण, लाखो शिवभक्तांची सोय; रायगडावर यंदा असा असेल शिवराज्याभिषेक दिन!
रायगडावरील शिवराज्याभिषेक सोहळा लोकोत्सव म्हणून साजरा करण्यात येत आहे. हा सोहळा केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण भारताचा राष्ट्रीय सण म्हणून साजरा होतोय.
Published : June 1, 2026 at 5:30 PM IST
कोल्हापूर : दुर्गराज रायगडावर 6 जून 1674 रोजी झालेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक सोहळा हा मराठी इतिहासातील एक सुवर्णक्षण मानला जातो. स्वराज्याच्या स्थापनेला अधिकृत मान्यता मिळवून देणारा हा ऐतिहासिक सोहळा आजही लाखो शिवभक्तांसाठी प्रेरणादायी आहे. या ऐतिहासिक घटनेच्या स्मरणार्थ अखिल भारतीय शिवराज्याभिषेक महोत्सव समितीतर्फे दरवर्षीप्रमाणे यंदाही 5 आणि 6 जून 2026 रोजी शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं आहे. यंदाच्या सोहळ्यात काही विशेष उपक्रम आणि वैशिष्ट्यांचा समावेश करण्यात आला असून त्यामुळे हा सोहळा अधिक भव्य आणि महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
यंदाचा शिवराज्याभिषेक सोहळा 'शिवराज्याभिषेक सोहळा : 6 जून लोकोत्सव म्हणून साजरा करण्यात येत आहे. हा सोहळा केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण भारताचा राष्ट्रीय सण म्हणून साजरा होत आहे. अखिल भारतीय शिवराज्याभिषेक महोत्सव समितीकडून स्पष्ट करण्यात आलं की, 'शिवराज्याभिषेक दिन हा भारताचा पहिला स्वातंत्र्यदिन आहे. हा आता लोकोत्सव झाला असून भारतभरातूनच नव्हे तर जगभरातून शिवभक्त यात सहभागी होत आहेत.' याबाबत माहिती देण्यासाठी अखिल भारतीय शिवराज्याभिषेक महोत्सव समितीनं पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. या पत्रकार परिषदेला समितीचे अध्यक्ष संदीप खांडेकर, कार्याध्यक्ष सुखदेव गिरी, हेमंत साळोखे, सचिव अमर पाटील, प्रवीण हुबाळे, सत्यजित आवटे, साक्षी फराकटे, प्रकाश मोरबाळे आदी उपस्थित होते.
काय आहे यंदाचं वैशिष्ट्य? : यंदाच्या शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे दुर्गराज रायगडाच्या महादरवाज्यावर बांधण्यात येणारं पूर्णपणे पितळ धातूचं बनवलेलं ऐतिहासिक तोरण. शुभकार्य आणि नवीन वास्तूसाठी आपल्या संस्कृतीत तोरणाला वेगळ महत्त्व आहे, त्या अनुषंगानं इतिहासाचा अभ्यास करून हे तोरण तयार करण्यात आलं आहे. श्रीफळ आणि पानांच्या कलशासह 12 फूट लांब आणि 2 फूट उंच असलेल्या या तोरणावर गणपती देवतेची प्रतिमा, दोन्ही बाजूला स्वस्तिक, मोर, पोपट अशी शुभ चिन्हे कोरली आहेत. यातल्या सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्ट म्हणजे यावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सुवर्ण होण आहे. या होणच्या पुढच्या आणि बाजूच्या प्रतिकृती दोन्ही बाजूला घेतल्या आहेत. एका बाजूला "श्री राजा शिव" आणि दुसऱ्या बाजूला "छत्रपती" असं लिखाण असलेलं हे पितळेचं तोरण यंदा पहिल्यांदाच राज्याभिषेक दिनासाठी बनवण्यात आलं आहे. 5 जून रोजी हे तोरण महादरवाजावर चढवण्यात येईल.
40 समित्यांमार्फत व्यापक नियोजन : "यंदा सोहळ्याची तयारी अत्यंत व्यापक स्तरावर केली गेली आहे. अखिल भारतीय शिवराज्याभिषेक महोत्सव समितीने 40 कमिट्या गठित केल्या आहेत. प्रत्येक लीडरकडे आणि त्याच्या हाताखाली असणाऱ्या शिवभक्तांकडे वेगवेगळ्या प्रकारच्या जबाबदाऱ्या दिलेल्या आहेत. वाहनतळ, अन्नछत्र, छबीना, मर्दानी खेळ अशा विविध प्रकारच्या समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. सोहळा 5 आणि 6 जूनला असला, तरी समित्या 1 जूनपासूनच गडावर कार्यरत होतात, ज्यामुळे शिवभक्तांच्या सेवेसाठी अहोरात्र व्यवस्था असेल." अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष संदीप खांडेकर यांनी दिली.
लाखो शिवभक्तांची गर्दी अपेक्षित : अखिल भारतीय शिवराज्याभिषेक महोत्सव समितीचे कार्याध्यक्ष सुखदेव गिरी यांनी सांगितलं की, "पूर्वी हजारो शिवभक्तांच्या उपस्थितीमध्ये साजरा होणारा शिवराज्याभिषेक सोहळा आता लाखो शिवभक्तांच्या उपस्थितीमध्ये साजरा होत आहे. यंदा उत्तर भारतातून जे 'रोड मराठा' म्हणून ओळखले जातात, ती मंडळी पानिपतहून आणि दिल्लीहून खूप मोठ्या संख्येनं येणार आहेत. तसेच, इतर देशातील जे शिवभक्त आहेत, जे महाराष्ट्रातले लोक भारताच्या बाहेर जाऊन राहिलेले आहेत, ती मंडळी या सोहळ्यासाठी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित राहणार आहेत. 6 जून हा आता जगभरात पोहोचलेला दिवस झाला आहे."
असा असेल दोन दिवसीय कार्यक्रम : पहिला दिवस (5 जून) : दुपारी 3:30 वाजता पाचाड येथील राजमाता जिजाऊ साहेब यांच्या समाधीस अभिवादन करून सोहळ्यास प्रारंभ होईल. दुपारी 4:00 वाजता युवराज संभाजी छत्रपती व युवराजकुमार शहाजीराजे छत्रपती यांचे नाणे दरवाजा येथे भव्य स्वागत होऊन पायी गड चढण्यास सुरुवात होईल. यानंतर होळीच्या माळावर मर्दानी खेळाची प्रात्यक्षिके सादर होतात, ज्यामध्ये राज्यभरातून आलेल्या आखाड्यांचा समावेश असतो. गडदेवता शिरकाईचा गोंधळ, गड पूजन, भजन, कीर्तन आणि ढोल ताशा पथकांचा यात समावेश असतो.
मुख्य दिवस (6 जून) : सकाळी 7:00 वाजता युवराजकुमार शहाजीराजे छत्रपती यांच्या हस्ते नगारखान्यासमोरील ध्वजाचे ध्वजारोहण होते. त्यानंतर युवराज संभाजीराजे व शहाजीराजे यांचे राजसदरेवर आगमन होते. येथील उत्सव मूर्तीचे पूजन आणि मेघडंबरी येथील शिवाजी महाराज यांच्या मूर्तीवर सुवर्ण नाण्याचा अभिषेक केला जातो. त्यानंतर छबिन्याची मिरवणूक दरबारापासून नगारखाना, होळीचा माळ, बाजारपेठ ते जगदीश्वराच मंदिर या मार्गाने काढली जाईल.
मर्दानी खेळ आणि वारकरी संप्रदायाचा संगम : या सोहळ्याचे महत्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे शौर्य आणि भक्तीचा संगम. एकीकडे वारकरी ज्याला टाळ मृदंगाचा जयघोष करत असतात, त्याच वेळेला इकडे मर्दानी खेळाची प्रात्यक्षिके पाहायला मिळतात. 'धार तलवारीची, युद्धकला महाराष्ट्राची', 'जागर शिवशाहीरांचा..' आणि 'सोहळा पालखीचा, स्वराज्याच्या ऐक्याचा' हे या सोहळ्याचे आकर्षण असणार आहेत. गडावर शिवभक्तांना कोणतीही अडचण येणार नाही आणि हा सोहळा छानपणे पार पडेल यासाठी समितीची तयारी पूर्णपणे झाली आहे. दरम्यान अखिल भारतीय शिवराज्याभिषेक महोत्सव समितीने सर्व शिवभक्तांना मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून या ऐतिहासिक लोकोत्सवाचे साक्षीदार होण्याचे आवाहन केलं आहे. हा सोहळा अधिकाधिक वृद्धिंगत व्हावा आणि भारत भरातूनच नव्हे तर जगभरातून शिवभक्त यात सहभागी व्हावेत, हा समितीचा एकमेव उद्देश आहे.
हेही वाचा