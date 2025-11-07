सिझनच्या आधीच कलिंगड बाजारात; पावसाळ्यात कलिंगड पिकवून रायगडच्या तरुण शेतकऱ्यांचा यशस्वी प्रयोग
माणगावच्या खडतर बंधूंनी पावसाळ्यात सिबा कलिंगडाची (Watermelon) लागवड करुन हंगामापूर्वीच ८० टन उत्पादन घेतलं आणि दुप्पट दर मिळवत नवा आदर्श निर्माण केलाय.
Published : November 7, 2025 at 7:33 PM IST
रायगड : कलिंगड (Watermelon) हे उन्हाळ्यातील मुख्य फळ म्हणून ओळखलं जाते. परंतु, रायगड जिल्ह्यातील माणगाव तालुक्यातील दोन तरुण शेतकऱ्यांनी पावसाळ्यातच कलिंगडाची लागवड करुन सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिलाय. चांदोरे येथील 'पाडुरंग खडतर' आणि 'रुपेश खडतर' या बंधूंनी सप्टेंबर महिन्यात कलिंगडाची लागवड केली आणि आता नोव्हेंबरच्या सुरुवातीलाच त्यांचे पीक तयार झालं आहे.
हंगामाच्या आधीच घेतलं कलिंगडाचं उत्पन्न : शेतकरी पाडुरंग खडतर आणि रुपेश खडतर यांनी कृषी क्षेत्रात वेगळा प्रयोग करुन दाखवला आहे. साधारणतः फेब्रुवारी–मार्च हा कलिंगडाचा हंगाम मानला जातो. मात्र, या शेतकऱ्यांनी हंगामाच्या आधीच म्हणजे गणपतीच्या सुमारास कलिंगडाची लागवड केली. पावसाळ्यात पीक घेणं हे तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक असते, पण या शेतकऱ्यांनी सिबा जातीचं कलिंगड निवडून योग्य नियोजन आणि आधुनिक सिंचन प्रणालीचा वापर करत हे पीक यशस्वीरित्या घेतलं आहे.
कलिंगडाला मिळाला दुप्पट दर : नऊ एकर क्षेत्रात केलेल्या लागवडीमधून आतापर्यंत सुमारे ८० टन कलिंगडाचं उत्पादन मिळालं असून हे संपूर्ण उत्पादन वाशी बाजारात विक्रीसाठी पाठवलं आहे. हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच बाजारात कलिंगडाची मागणी असल्यानं, खडतर बंधूंच्या कलिंगडाला दुप्पट दर मिळाला आहे. त्यामुळं दोन्ही शेतकरी अतिशय आनंदी आणि समाधानी आहेत.
शेतकऱ्यांनी वापरली ड्रिप सिंचन प्रणाली : कलिंगड शेती करताना सतत धो-धो पाऊस असतानाही या शेतकऱ्यांनी ड्रिप सिंचन प्रणाली, मल्चिंग शीट आणि योग्य कीड व्यवस्थापनाचा अवलंब केला. त्यांच्या या नावीन्यपूर्ण प्रयोगामुळं गावातील आणि तालुक्यातील इतर शेतकऱ्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला आहे.
“गणपतीच्या सुमारास आम्ही कलिंगडाची लागवड केली आणि योग्य नियोजनामुळं कलिंगड उत्तम आले. आता सिझनच्या आधी बाजारात माल गेल्यानं दर चांगला मिळत आहे. पुढं अजून मोठ्या प्रमाणावर ही शेती करण्याचा आमचा विचार आहे.” - पाडुरंग खडतर, शेतकरी
स्थानिक कृषी विभागाकडून कौतुक : माणगाव कृषी विभागानं या शेतकऱ्यांच्या धाडसाचं आणि नियोजनाचं कौतुक केलंय. कृषी अधिकारी सांगतात की, “अशा पद्धतीनं हंगामापूर्वी कलिंगड घेतल्यास शेतकऱ्यांना चांगला आर्थिक लाभ मिळतो, तसेच बाजारातील मागणी पूर्ण करता येते.” तर खडतर बंधूंच्या या प्रयोगातून हे सिद्ध झालं की, हवामानातील बदल, वेळ आणि योग्य तंत्रज्ञान वापरुन कोणत्याही पिकातून चांगला नफा मिळवता येतो. रायगडच्या या शेतकऱ्यांनी दाखवलेला मार्ग इतर तरुण शेतकऱ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.
