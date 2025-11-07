ETV Bharat / state

सिझनच्या आधीच कलिंगड बाजारात; पावसाळ्यात कलिंगड पिकवून रायगडच्या तरुण शेतकऱ्यांचा यशस्वी प्रयोग

माणगावच्या खडतर बंधूंनी पावसाळ्यात सिबा कलिंगडाची (Watermelon) लागवड करुन हंगामापूर्वीच ८० टन उत्पादन घेतलं आणि दुप्पट दर मिळवत नवा आदर्श निर्माण केलाय.

Watermelon Farming
कलिंगड शेती (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 7, 2025 at 7:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायगड : कलिंगड (Watermelon) हे उन्हाळ्यातील मुख्य फळ म्हणून ओळखलं जाते. परंतु, रायगड जिल्ह्यातील माणगाव तालुक्यातील दोन तरुण शेतकऱ्यांनी पावसाळ्यातच कलिंगडाची लागवड करुन सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिलाय. चांदोरे येथील 'पाडुरंग खडतर' आणि 'रुपेश खडतर' या बंधूंनी सप्टेंबर महिन्यात कलिंगडाची लागवड केली आणि आता नोव्हेंबरच्या सुरुवातीलाच त्यांचे पीक तयार झालं आहे.

Raigad Farmers Successful
सिझनच्या आधीच कलिंगड बाजारात (ETV Bharat Reporter)

हंगामाच्या आधीच घेतलं कलिंगडाचं उत्पन्न : शेतकरी पाडुरंग खडतर आणि रुपेश खडतर यांनी कृषी क्षेत्रात वेगळा प्रयोग करुन दाखवला आहे. साधारणतः फेब्रुवारी–मार्च हा कलिंगडाचा हंगाम मानला जातो. मात्र, या शेतकऱ्यांनी हंगामाच्या आधीच म्हणजे गणपतीच्या सुमारास कलिंगडाची लागवड केली. पावसाळ्यात पीक घेणं हे तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक असते, पण या शेतकऱ्यांनी सिबा जातीचं कलिंगड निवडून योग्य नियोजन आणि आधुनिक सिंचन प्रणालीचा वापर करत हे पीक यशस्वीरित्या घेतलं आहे.

शेतकऱ्यांनी नऊ एकरमध्ये घेतला भरघोस उत्पन्न (ETV Bharat Reporter)

कलिंगडाला मिळाला दुप्पट दर : नऊ एकर क्षेत्रात केलेल्या लागवडीमधून आतापर्यंत सुमारे ८० टन कलिंगडाचं उत्पादन मिळालं असून हे संपूर्ण उत्पादन वाशी बाजारात विक्रीसाठी पाठवलं आहे. हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच बाजारात कलिंगडाची मागणी असल्यानं, खडतर बंधूंच्या कलिंगडाला दुप्पट दर मिळाला आहे. त्यामुळं दोन्ही शेतकरी अतिशय आनंदी आणि समाधानी आहेत.

Raigad Farmers Successful
हंगामापूर्वीच कलिंगड ८० टन उत्पादन (ETV Bharat Reporter)

शेतकऱ्यांनी वापरली ड्रिप सिंचन प्रणाली : कलिंगड शेती करताना सतत धो-धो पाऊस असतानाही या शेतकऱ्यांनी ड्रिप सिंचन प्रणाली, मल्चिंग शीट आणि योग्य कीड व्यवस्थापनाचा अवलंब केला. त्यांच्या या नावीन्यपूर्ण प्रयोगामुळं गावातील आणि तालुक्यातील इतर शेतकऱ्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला आहे.

“गणपतीच्या सुमारास आम्ही कलिंगडाची लागवड केली आणि योग्य नियोजनामुळं कलिंगड उत्तम आले. आता सिझनच्या आधी बाजारात माल गेल्यानं दर चांगला मिळत आहे. पुढं अजून मोठ्या प्रमाणावर ही शेती करण्याचा आमचा विचार आहे.” - पाडुरंग खडतर, शेतकरी



स्थानिक कृषी विभागाकडून कौतुक : माणगाव कृषी विभागानं या शेतकऱ्यांच्या धाडसाचं आणि नियोजनाचं कौतुक केलंय. कृषी अधिकारी सांगतात की, “अशा पद्धतीनं हंगामापूर्वी कलिंगड घेतल्यास शेतकऱ्यांना चांगला आर्थिक लाभ मिळतो, तसेच बाजारातील मागणी पूर्ण करता येते.” तर खडतर बंधूंच्या या प्रयोगातून हे सिद्ध झालं की, हवामानातील बदल, वेळ आणि योग्य तंत्रज्ञान वापरुन कोणत्याही पिकातून चांगला नफा मिळवता येतो. रायगडच्या या शेतकऱ्यांनी दाखवलेला मार्ग इतर तरुण शेतकऱ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.



हेही वाचा -

  1. तरुण शेतकऱ्यानं डोंगरदऱ्यात फुलवली केळीची बाग; इराणला लागली केळींची गोडी
  2. माळरानावर दरवळतोय गुलाबाचा सुगंध ! खंदरमाळ येथील शेतकरी रवींद्र लेंडें यांची यशोगाथा....
  3. शेतकऱ्याची 'गोल्डन सीताफळ’ ची कमाल; एक सीताफळाचं वजन तब्बल सव्वा ते दीड किलो, पाहा व्हिडिओ

TAGGED:

कलिंगड शेती
RAIGAD FARMERS
WATERMELON
WATERMELON FARMING
WATERMELON FARMING

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.