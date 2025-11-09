पर्यटनाकरता गेलेल्या शिक्षकासह विद्यार्थ्याचा समुद्रात बुडून मृत्यू; एकाचे वाचले प्राण
पर्यटन सहलीदरम्यान काशीदजवळील समुद्रात बुडून एका शिक्षकासह विद्यार्थाचा मृत्यू झाला. समुद्रात भरती येत असल्यानं काळजी घेण्याचं प्रशासनानं आवाहन केलं आहे.
Published : November 9, 2025 at 9:01 AM IST
रायगड - जिल्ह्यातील मुरुड तालुक्यातील काशीद या प्रसिद्ध पर्यटनस्थळावर दुर्घटना घडली आहे. अकोला जिल्ह्यातील शॉरवीन क्लासेसमधील विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या पर्यटन सहलीदरम्यान समुद्रात तीन जण बुडाले. त्यापैकी एका शिक्षकासह एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला. ग्रामस्थांच्या मदतीनं एकाला सुखरूप बाहेर काढण्यात आलं आहे.
अकोला येथील शॉरवीन क्लासेसचे १२ विद्यार्थी आणि ३ शिक्षक असा एकूण १५ जणांचा गट मुरुड तालुक्यातील काशीद समुद्रकिनारी फिरण्यासाठी आला होता. दुपारच्या सुमारास काही विद्यार्थी समुद्रात उतरले असताना जोरदार लाटा आल्यानं तीन जणांना समुद्रानं ओढून नेलं. लाटा उंच असल्यानं हे तिघे काठावर येऊ शकले नाहीत. ही घटना पाहताच किनाऱ्यावर उपस्थित ग्रामस्थांनी तत्काळ मदतकार्य सुरू केलं. स्थानिकांनी पाण्यात उतरून शोधमोहीम राबवली. काही वेळानंतर तिघांपैकी दोन जणांना बाहेर काढण्यात आलं. मात्र, शिक्षक राम कुटे आणि विद्यार्थी आयुष रामटेके यांची प्रकृती गंभीर होती. डॉक्टरांनी त्यांना तपासल्यानंतर मृत घोषित केलं. दोघांचे मृतदेह शवविच्छेदन तपासणीसाठी बोर्ली प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आले आहेत.
प्रत्यक्षदर्शींची पोलिसांकडून चौकशी- आयुष बोबडे हा १७ वर्षीय विद्यार्थी मात्र सुखरूप असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. त्याला ग्रामस्थांनी योग्य वेळी बाहेर काढल्यानं त्याचे प्राण वाचू शकले आहेत. सहलीवर आनंदात आलेल्या विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना या दुर्घटनेने मोठा धक्का बसला आहे. ही घटना मुरुड पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत घडल्यानं पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्यात सहाय्य केलं. समुद्रकिनारा परिसरातील सर्फर्स, स्थानिक तरुण आणि आरोग्य विभाग यांच्या मदतीनं बचाव आणि शोधकार्य करण्यात आले. पुढील तपास मुरुड पोलीस ठाण्याकडून सुरू आहे. या घटनेचं नेमकं कारण समजण्यासाठी प्रत्यक्षदर्शींची चौकशी केली जात आहे.
विशेष काळजी घेण्याचं आवाहन - काशीद समुद्रकिनाऱ्यावर दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर पर्यटकांची गर्दी होत असते. मात्र, भरतीच्या काळात समुद्रात लाटा वेगानं येत असल्यानं अशा दुर्घटना घडण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे किनाऱ्यावर पर्यटनासाठी येणाऱ्या नागरिकांनी आणि तरुणांनी विशेष काळजी घेण्याचं आवाहन स्थानिक प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. अकोला येथून आलेल्या या शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या सहलीत झालेल्या या अनपेक्षित घटनेनं काशीद परिसरात हळहळ व्यक्त केली आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
