रायगडच्या दिवेआगरमध्ये मोठी दुर्घटना; सहलीसाठी गेलेल्या आठ विद्यार्थ्यांचा समुद्रात बुडून मृत्यू
समुद्राच्या पाण्याचा अंदाज न आल्यानं आठ जण दिवेआगार येथील समुद्रात बुडाल्याची घटना घडली आहे.
Published : October 1, 2026 at 7:28 PM IST|
Updated : October 1, 2026 at 7:41 PM IST
रायगड- दिवेआगर येथे समुद्रकिनारी फिरण्यासाठी आलेल्या आठ जणांचा पाण्यात बुडाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. पाण्याचा अंदाज न आल्यानं आठही जण बुडाल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली होती. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिक आणि प्रशासनाकडून बचावकार्य सुरू करण्यात आलं आहे.
रायगडच्या श्रीवर्धन तालुक्यातील दिवेआगर समुद्रकिनारी मोठी दुर्घटना घडली आहे. पुण्यातील आळंदी येथून खासगी क्लासची सहल दिवेआगरमध्ये आली होती. या सहलीत एकूण 50 जण आले होते. समुद्राच्या पाण्याचा अंदाज न आल्यानं आठ जण बुडाल्याची घटना घडली. घटनेची माहिती मिळताच महाकाली वॉटर स्पोर्ट्सच्या कर्मचाऱ्यांनी आणि स्थानिक नागरिकांनी तातडीने बचावकार्य सुरू केलं. अथक प्रयत्नांनंतर समुद्रात बुडालेल्या सर्व आठही जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात यश आलं आहे. सर्व मृतदेह बोर्ली पंचतन प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आणण्यात आले असून, पुढील वैद्यकीय कार्यवाही सुरू आहे. या दुर्घटनेमुळे दिवेआगर परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
घटनेनंतर संबंधित विद्यार्थ्यांना आवश्यक वैद्यकीय तपासणी आणि पुढील कार्यवाहीसाठी श्रीवर्धन ग्रामीण रुग्णालय येथे नेण्यात आलं आहे. तसेच, पोलीस प्रशासनाच्या सूचनेनुसार खालील विद्यार्थ्यांच्या पालकांना श्रीवर्धन ग्रामीण रुग्णालय येथे तातडीने उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
1. राजवीर वाहिले
2. सोहम भांडवळकर
3. कौस्तुभ दोंड
4. यश वानखेडे
5. कैवल्य वासंकर
6. तन्मय वाहिले
7. सुमित अहिरे
8. प्रणव बनसोडे
इतर सर्व विद्यार्थी सध्या हॉटेलमध्ये सुरक्षित असून शिक्षक व संस्थेच्या देखरेखीखाली आहेत. पालकांनी कृपया घाबरून जाऊ नये. अपुष्ट माहिती अथवा अफवांवर विश्वास ठेवू नये. परिस्थितीबाबत अधिकृत माहिती उपलब्ध होताच पालकांना कळविण्यात येईल, असे विनर्स अॅकडमीनं आवाहन केलं आहे.