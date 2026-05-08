रायगड जिल्ह्याचा दहावीचा निकाल 93.77 टक्के, मुलांची सरशी, पोलादपूर तालुका अव्वल

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 8, 2026 at 2:44 PM IST

रायगड - फेब्रुवारी 2026 मध्ये घेण्यात आलेल्या राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या दहावी परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असून रायगड जिल्ह्याने यंदाही उज्ज्वल यशाची परंपरा कायम ठेवली आहे. जिल्ह्याचा एकूण निकाल 93.77 टक्के लागला असून विद्यार्थ्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी करत यशाचा झेंडा फडकवला आहे. विशेष म्हणजे यंदा मुलांनी निकालात मुलींवर मात करत सरशी केली आहे. निकाल जाहीर होताच जिल्हाभरातील शाळा आणि विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून यशस्वी विद्यार्थ्यांनी जल्लोष साजरा केला.

रायगड जिल्ह्यातून यंदा दहावीच्या परीक्षेसाठी एकूण 37 हजार 689 विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरले होते. त्यापैकी 37 हजार 373 विद्यार्थी प्रत्यक्ष परीक्षेला बसले. यामधील तब्बल 35 हजार 46 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून जिल्ह्याचा एकूण निकाल 93.77 टक्के लागला आहे.

यावर्षी निकालात मुलांनी बाजी मारली असून 17 हजार 666 मुले उत्तीर्ण झाली आहेत, तर 17 हजार 380 मुलींनी यश संपादन केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या या यशामुळे पालक आणि शिक्षकांमध्येही समाधानाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.

तालुकानिहाय निकालात पोलादपूर तालुक्याने 97.62 टक्के निकालासह जिल्ह्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. तर महाड तालुक्याने 96.96 टक्के निकालासह उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. कर्जत तालुक्याचा निकाल 96.91 टक्के लागला असून पनवेल, अलिबाग, उरण, मुरूड आणि माणगाव तालुक्यांनीही 94 टक्क्यांपेक्षा अधिक निकालाची नोंद केली आहे. दुसरीकडे तळा तालुक्याचा सर्वात कमी 86.29 टक्के निकाल लागला आहे.

निकाल जाहीर होताच अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांनी पेढे वाटून आनंद साजरा केला.

चौकट : तालुकानिहाय निकाल
पनवेल – 95.94%
उरण – 94.89%
कर्जत – 96.91%
खालापूर – 92.14%
सुधागड – 89.98%
पेण – 93.75%
अलिबाग – 95.35%
मुरूड – 94.59%
रोहा – 94.35%
माणगाव – 94.50%
तळा – 86.29%
श्रीवर्धन – 92.14%
म्हसळा – 93.06%
महाड – 96.96%
पोलादपूर – 97.62%

