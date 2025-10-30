ETV Bharat / state

ताम्हिणी घाटातून जाताना कारच्या सनरूफमधून कोसळला दगड; महिलेचा जागीच मृत्यू

ताम्हिणी घाटातून जाताना कारमधील सनररूफमधून कोसळलेला दगड थेट डोक्यावर लागल्यानं महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना आज घडली आहे.

Terrible accident at Tamhini Ghat
ताम्हिणी घाटात भीषण अपघात (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 30, 2025 at 4:38 PM IST

रायगड- ताम्हिणी घाटात दरड कोसळण्याच्या घटना नेहमीच घडतात. मात्र, या दरडमुळे कारमधून जाणाऱ्या महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. दरड कोसळल्यानंतर दगड थेट सनरूफमध्ये कारमध्ये महिलेच्या डोक्यावर आदळून तिचा मृत्यू झाला.

जिल्ह्यातील ताम्हिणी घाटात आज भीषण अपघात घडला आहे. कोंडीथर गावच्या हद्दीत प्रवासादरम्यान पुण्याहून माणगावच्या दिशेने जाणाऱ्या कारवर दगड कोसळून कारमधील महिलेला जागीच आपला जीव गमवावा लागला. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

Terrible accident at Tamhini Ghat
अपघातामधील मृत महिला (Source- ETV Bharat Reporter)


मिळालेल्या माहितीनुसार, आलिशान कारमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी सनरूफ उघडून घाटातील निसर्गदृश्यांचा आनंद घेत असताना अचानक वरून दरड कोसळली. त्यातील एक मोठा दगड थेट कारच्या सनरूफवर आदळला. हा दगड सनररूफमधून कारममध्ये समोर बसलेल्या महिलेच्या डोक्यात आपटला. या अपघातात त्या महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. मृत महिलेचे नाव स्नेहल गुजराथी (वय ४३ वर्षे) असे आहे. त्या पुण्याच्या रहिवासी असल्याचे समजते. या दुर्घटनेमुळे त्यांच्या परिवारावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.



अपघातानंतर स्थानिक ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतली. ग्रामस्थांनी पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. माणगाव पोलिसांनी तातडीनं घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला असून मृतदेह ताब्यात घेऊन पुढील तपास सुरू आहे. ताम्हिणी घाट हा निसर्गरम्य असला तरी पावसाळ्यात आणि धुक्याच्या काळात या भागात वारंवार दरडी कोसळण्याच्या घटना घडतात. गेल्या काही वर्षांत या मार्गावर अनेक अपघात झाले आहेत. या घटनेनंतर सनरूफमधून प्रवास करताना असलेला धोका पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे. विशेषतः घाटमाथ्यावर आणि डोंगराळ भागात सनरूफ उघडून बसणे अत्यंत धोकादायक ठरू शकते, असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे.

