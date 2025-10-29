ETV Bharat / state

चिकलठाण्यातून अमेरिकेतील नागरिकांना कोट्यवधींचा गंडा, 115 जणांना अटक

अमेरिकेतील नागरिकांना करचुकवेगिरीवर कारवाईसह डिजिटल अरेस्टची भीती दाखवून ऑनलाईन फसवणूक करणाऱ्या बनावट आंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटरचा एमआयडीसी सिडको पोलिसांनी पर्दाफाश केला.

CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR FAKE CALL
अमेरिकेतील नागरिकांना कोट्यवधींचा गंडा (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 29, 2025 at 2:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपती संभाजीनगर : अमेरिकेतील नागरिकांना करचुकवेगिरीवर कारवाईसह विविध योजना, कर्ज, डिजिटल अरेस्टची भीती दाखवून ऑनलाईन फसवणूक करणाऱ्या बनावट आंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटरचा एमआयडीसी सिडको पोलिसांनी पर्दाफाश केला. पोलिसांच्या पथकानं सोमवारी मध्यरात्री 1:20 मिनिटांनी बनावट कॉल सेंटरवर छापा टाकला. त्यात देशभरातील 115 आरोपींना अटक केली असून, एका अल्पवयीन आरोपीस ताब्यात घेतलं आहे. तसंच दोन आरोपी फरार आहेत. आरोपींकडून 119 लॅपटॉप आणि मोबाईलसह अन्य तांत्रिक, डिजिटल साधनं असा कोट्यवधी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला, अशी माहिती पोलीस उपायुक्त प्रशांत स्वामी यांनी दिली.

आरोपी अटकेत : चिकलठाणा औद्योगिक परिसरातील कनेक्ट एंटरप्रायजेस या इमारतीमध्ये बनावट आंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर सुरू असल्याची गोपनीय माहिती एमआयडीसी सिडको पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षक गीता बागवडे यांना मिळाली. त्यानुसार वरिष्ठांची परवानगी घेत वरिष्ठ निरीक्षक बागवडे, उपनिरीक्षक राधा लाटे यांच्या पथकानं कॉल सेंटरवर छापा टाकला. या प्रकरणात सहाय्यक पोलीस निरीक्षक भरत पाचोळे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून मुख्य पाच आरोपींसह एकूण 117 जणांच्या विरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपींची संख्या अधिक असल्यानं पोलिसांनी 20 जणांच्या समूहात आरोपींना न्यायालयात हजर केलं. न्यायालयीन कोठडी, तसंच पोलीस कोठडी ठोठावलेल्या आरोपींचे स्वतंत्र वॉरंट तयार करण्याची प्रक्रिया मध्यरात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. यासाठी न्यायालयीन अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. मुख्य आरोपी भावेश प्रकाश चौधरी, भाविक शिवदेव पटेल, सतीश शंकर लाडे, वलय पराग व्यास, अब्दुल फारूक मुकादम शाह ऊर्फ फारुकी, अजय ललित ठाकूर, मनोवर्धन राठोड आणि जॉन (सर्व रा. अहमदाबाद, गुजरात) यांच्यासह 115 आरोपी आणि अल्पवयीन मुलाचा समावेश आहे. त्यात 24 मुलींचा समावेश आहे.

अशी करत होते फसवणूक : "ई-मेल, एसएमएसद्वारे बनावट मेसेज लोकांना पाठवले जात होते. कॉल सेंटरमधून अमेरिकेतील नागरिकांना मोबाइल फोन, विशिष्ट क्रमांकावर संपर्क साधण्याच्या सूचनाही दिल्या जात होत्या. संबंधित नागरिकानं संपर्क साधल्यानंतर हे कॉल सेंटरमध्ये डायव्हर्ट व्हायचे. त्यातून सेंटरमधील कामगार त्यांच्याशी अस्खलित इंग्रजीत संभाषण करायचे. त्यांना करचुकवेगिरी सारख्या वेगवगेळ्या प्रकरणात अडकल्याची बतावणी केली जायची. त्यात तडजोड करण्यासाठी त्यांना तयार केलं जायचं. यानंतर कॉल डायलर व्यक्ती क्लोजर व्यक्तीकडं कॉल ट्रान्स्फर करत होता. पैशांची तडजोड ठरल्यानंतर अमेरिकन नागरिकांना ऍमेझॉन गिफ्ट कार्ड, ऍपल आयट्युन्स कार्ड, झेले, वेस्टर्न युनियन इ. कार्ड विकत घेण्यास भाग पाडलं जायचं. कार्डचा नमूद कोड सांगितल्यानंतर कॉल सेंटर चालवणारी टोळी कार्डातील पैसे डॉलरच्या स्वरूपात साथीदाराच्या मदतीनं त्यांच्याकडं वळवत होते. हे डॉलरमधील पैसे क्रिप्टो करन्सीत ट्रान्स्फर करायचे. त्यानंतर हवालाच्या माध्यमातून भारतीय चलनामध्ये आणले जायचे, अशी माहिती चौकशीत उघडकीस आली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत," अशी माहिती पोलीस उपायुक्त प्रशांत स्वामी यांनी दिली.

हेही वाचा :

  1. "वरळीच्या मतदार यादीत मोठा घोळ", आदित्य ठाकरेंचा निर्धार मेळाव्यात दावा
  2. सरकारी नोकरीचं दाखवलं आमिष; 7 तरुणांची 'इतक्या' लाखांनी केली फसवणूक, दोघांना अटक
  3. पुण्यातील सायबरसुरक्षा तज्ज्ञाला व्हॉट्सॲप ट्रेडिंग घोटाळ्यात 73 लाखांचा फटका

TAGGED:

SAMBHAJINAGAR FAKE CAL
बनावट आंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर
RAID ON INTERNATIONAL CALL CENTER
नागरिकांना कोट्यवधींचा गंडा
CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR FAKE CALL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.