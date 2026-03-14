गॅस टंचाईत काळाबाजार! पिंपरीमधून 264 सिलेंडर जप्त, मेस्मा अंतर्गत कारवाईची तयारी
कासारवाडी परिसरातील गोदामात गॅस सिलेंडरचा अवैध साठा करून त्याचं रिफिलिंग सुरू असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार अन्न व धान्य पुरवठा विभागानं छापा टाकून कारवाई केली.
Published : March 14, 2026 at 7:32 AM IST
पिंपरी-चिंचवड : आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे देशभरात व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत पिंपरी-चिंचवड शहरात काही जणांकडून काळाबाजार केला जात असल्याचं समोर आलं आहे. या पार्श्वभूमीवर अन्न व धान्य पुरवठा विभागानं कासारवाडी परिसरात मोठी कारवाई करत अवैध गॅस साठा जप्त केला. या प्रकरणी दोषींवर अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा (MESMA) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
अन्न व धान्य पुरवठा विभागाची मोठी कारवाई : मिळालेल्या माहितीनुसार, कासारवाडी परिसरातील एका गोदामात मोठ्या प्रमाणावर गॅस सिलेंडरचा अवैध साठा करून त्याचं रिफिलिंग सुरू असल्याची माहिती प्रशासनाला मिळाली होती. त्यानुसार अन्न व धान्य पुरवठा विभागाच्या पथकानं अचानक छापा टाकून कारवाई केली.
या धाडीत दोन टेम्पोमधून भारत गॅस कंपनीच्या मोठ्या प्रमाणावर सिलेंडरचा साठा आढळून आला. कारवाईदरम्यान अधिकाऱ्यांनी 57 भरलेले आणि 207 रिकामे असे एकूण 264 गॅस सिलेंडर जप्त केले. हे सिलेंडर दोन टेम्पोमध्ये ठेवलेल्या अवस्थेत आढळले. याशिवाय घटनास्थळी गॅसचे अनेक सील देखील आढळून आले. घरगुती वापरासाठी असलेल्या सिलेंडर्समधील गॅस काढून तो व्यावसायिक सिलेंडर्समध्ये अनधिकृतपणे भरला जात असल्याचा प्राथमिक अंदाज प्रशासनानं व्यक्त केला आहे.
सध्या शहरात व्यावसायिक गॅसचा तुटवडा जाणवत असल्यानं हॉटेल, खानावळी तसेच इतर व्यावसायिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन काही जण जादा दरानं सिलेंडर विक्री करत असल्याची माहिती मिळत होती. कासारवाडीतील ही कारवाई अशा अवैध साठवणुकीवर मोठा आघात मानली जात आहे.
MESMA अंतर्गत कारवाईची प्रक्रिया सुरू : अधिकाऱ्यांच्या मते, घरगुती सिलेंडरमधून व्यावसायिक सिलेंडरमध्ये गॅस भरणं केवळ बेकायदेशीरच नाही, तर अत्यंत धोकादायक देखील आहे. अशा अनधिकृत रिफिलिंगमुळे स्फोट किंवा आग लागण्याचा मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांच्या सुरक्षेलाही गंभीर धोका निर्माण होण्याची शक्यता असते. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत अन्न व धान्य पुरवठा विभागानं संबंधितांवर अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा (MESMA) अंतर्गत कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आवश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यात अडथळा निर्माण करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा प्रशासनानं दिला आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू असून या अवैध साठवणुकीमागे आणखी कोणाचा सहभाग आहे का? याचाही शोध घेतला जात आहे. दोषींवर कडक कारवाई करून अशा प्रकारांना आळा घालण्यात येईल, असं अन्न व धान्य पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे.