राहुरी पोटनिवडणुकीत अक्षय कर्डिले यांची निर्णायक आघाडी; मतदारांचा विश्वास जपणारच, अक्षय कर्डिले यांची दमदार पहिली प्रतिक्रिया

बारामती आणि राहुरी पोटनिवडणुकीसाठी आज मतमोजणी पार पडत आहे. भाजपाचे अक्षय कर्डिले (Akshay Kardile) यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.

Published : May 4, 2026 at 2:03 PM IST

राहुरी (अहिल्यानगर) : महाराष्ट्रातील बारामती आणि राहुरी पोटनिवडणुकांच्या मतमोजणीला वेग आला असून, सुरुवातीच्या फेऱ्यांमध्येच आघाडीचे स्पष्ट चित्र समोर येऊ लागले आहे. दरम्यान, भाजपा आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांच्या निधनामुळं राहुरी येथे पोटनिवडणूक होत असून, येथे भाजपाचे अक्षय कर्डिले (Akshay Kardile) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) गोविंद मोकाटे यांच्यात मुख्य लढत आहे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, अक्षय कर्डिले यांनी आघाडी घेतली आहे.

अक्षय कर्डिले यांनी निर्णायक आघाडी घेत प्रतिस्पर्ध्यांना दिला धक्का : राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीत मतमोजणीला सुरुवात होताच राजकीय चित्र स्पष्ट होऊ लागलं. पहिल्याच आठ फेऱ्यांमध्ये महायुतीचे उमेदवार अक्षय शिवाजीराव कर्डिले यांनी निर्णायक आघाडी घेत प्रतिस्पर्ध्यांना धक्का दिलाय. आघाडी मिळताच कर्डिले मतमोजणी केंद्राकडे रवाना झाले. संपूर्ण मतदारसंघात जल्लोषाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. राहुरी शहरासह ग्रामीण भागात ठिकठिकाणी कार्यकर्ते आणि नागरिकांकडून कर्डिले यांचं जोरदार स्वागत करण्यात आलं. ढोल-ताशांच्या गजरात आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीत विजयाचे संकेत साजरे होताना दिसत आहेत.

"राहुरी-नगर मतदारसंघातील जनतेने माझ्यावर जो विश्वास टाकला आहे, तो माझ्यासाठी मोठी जबाबदारी आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व वरिष्ठ नेत्यांचे मार्गदर्शन आणि कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीमुळं ही आघाडी मिळाली आहे. माझ्या वडिलांनी केलेल्या विकासकामांची परंपरा पुढे नेत उर्वरित कामांसाठी मी दुप्पट वेगाने झटणार आहे. हा फक्त विजय नाही, तर जनतेच्या अपेक्षांची सुरुवात आहे." - अक्षय कर्डिले

अक्षय कर्डिले काय म्हणाले? : "ही निवडणूक मतदारांनीच हातात घेतली होती. वडील दिवगंत शिवाजी कर्डिले यांच्यावर असलेल्या प्रेमापोटी जनतेने हा कौल दिला आहे. राहुरी मतदारसंघातील जनतेनं दिवंगत शिवाजी कर्डिले यांच्याप्रमाणेच माझ्यावर विश्वास दाखवला आणि मला संधी दिली. हा विश्वास आपण आणखी दृढ करण्याचा प्रयत्न करू," अशी प्रतिक्रिया विजयाकडे वाटचाल करणारे भाजपाचे उमेदवार अक्षय कर्डिले यांनी माध्यमांशी बोलताना केली.

