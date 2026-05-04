राहुरीचा गड भाजपानं राखला, पोटनिवडणुकीत अक्षय कर्डीले यांचा दणदणीत विजय

राहुरी आणि बारामती विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीचे निकाल आज जाहीर झाले. बारामतीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुनेत्रा पवारांनी तर राहुरीत भाजपाच्या अक्षय कर्डीले यांनी विजय मिळवला आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 4, 2026 at 5:18 PM IST

अहिल्यानगर : राहुरी विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार अक्षय कर्डीले यांनी दणदणीत विजय मिळवला आहे. त्यांनी तब्बल 1 लाख 12 हजार 587 मतांच्या विक्रमी फरकानं राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे उमेदवार गोविंद मोकाटे यांचा पराभव केला. या निवडणुकीत मतमोजणीच्या 27 फेऱ्यांनंतर अक्षय कर्डीले यांना एकूण 1,40,093 मतं मिळाली. तर त्यांच्या प्रतिस्पर्धी गोविंद मोकाटे यांना 27,506 मतं मिळाली. भाजपा नेते शिवाजीराव कर्डीले यांच्या निधनामुळे ही पोटनिवडणूक पार पडली.

भाजपानं ताकद सिद्ध केली : या प्रचंड मताधिक्यामुळे राहुरी मतदारसंघात भाजपानं आपली मजबूत पकड पुन्हा एकदा सिद्ध केली आहे. कर्डीलेंच्या या विजयामुळे स्थानिक राजकारणात मोठी चर्चा रंगली असून, आगामी राजकीय समीकरणांवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे

राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीत एकूण 7 उमेदवार रिंगणात होते. यामध्ये 3 पक्षांचे आणि 4 अपक्ष उमेदवार होते. या निवडणुकीत भावनिक अंगेही पाहायला मिळाली. भारतीय जनता पक्षाची प्रचार यंत्रणा, प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांची शिष्टाई, वडिलांच्या निधनामुळे मतदारांमध्ये निर्माण झालेली सहानुभूती आणि दिवंगत आमदार शिवाजी कर्डिले यांच्या संघटनात्मक बांधणीनं अक्षय कर्डिले यांच्या विजयास बळ मिळालं.

तनपुरेंनी माघार घेतल्यानं कर्डीलेंच्या विजयाचा मार्ग सुकर : राजकीय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, प्राजक्त तनपुरे यांनी ऐन वेळी माघार घेतल्यामुळे कर्डीलेंच्या विजयाचा मार्ग अधिक सोपा झाला. एकूण 3 लाख 33 हजार 545 मतदारांपैकी 1 लाख 86 हजार 405 मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला, ज्यामुळे मतदानाची टक्केवारी 55.89% नोंदवली गेली. यामध्ये पुरुष मतदारांची संख्या 1 लाख 1 हजार 991 आणि महिला मतदारांची संख्या 84 हजार 414 होती. अखेर, अक्षय कर्डीले यांनी दणदणीत विजय मिळवत आपला उमेदवार म्हणून विश्वास दाखवणाऱ्या मतदारांची मनं जिंकली आणि भरघोस मतांनी विजय मिळवला.

