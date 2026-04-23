राहुरी पोटनिवडणुकीसाठी रणधुमाळी! भाजपा उमेदवार अक्षय कर्डिले यांनी बजावला मतदानाचा हक्क
राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी गुरुवारी मतदान होत असून, महायुतीचे भाजपा उमेदवार अक्षय कर्डिले यांनी सकाळी मतदान केलं. या निवडणुकीकडं संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
Published : April 23, 2026 at 4:05 PM IST
राहुरी : राज्याचं लक्ष लागून राहिलेल्या बारामती आणि राहुरी मतदारसंघात पोटनिवडणूक होत आहे. या मतदारसंघातील निवडणुकीसाठी गुरुवारी (दि. 23) मतदान होत आहे. राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळं बारामती विधानसभेची जागा रिक्त जागी झाली. तर भाजपा आमदार शिवाजी कर्डिले यांच्या निधनामुळं राहुरी विधानसभेची जागा रिक्त झाली. त्यामुळं बारामतीत अजित पवार यांच्या पत्नी आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार रिंगणात आहेत. तर राहुरीच्या जागेवर शिवाजी कर्डिले यांचे पुत्र अक्षय कर्डिले निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. दरम्यान अक्षय कर्डिले यांनी राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी सकाळी मतदानाचा हक्क बजावला.
"शिवाजीराव कर्डिले यांनी केलेली कामं आणि जनतेचा त्यांच्यावर असलेला विश्वास या माध्यमातून आपल्याला जनता निवडून देईल," - अक्षय कर्डिले, भाजपा उमेदवार
बारामतीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचं पारडं जडं : बारामतीच्या जागेसाठी होणारी पोटनिवडणूक ही बिनविरोध व्हावी यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न केलं. मात्र, काँग्रेसनं ही जागा लढवणार निर्धार केला होता. परंतु, यानंतर काँग्रेसनं आपला उमेदवारी अर्ज मागं घेतला. तरीही बारामतीची निवडणूक बिनविरोध होत नसली तरी या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचं पारडं जड आहे. तर राहुरीच्या जागेसाठी 22 उमेदवारांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळं या मतदारसंघात निवडणूक चुरशीची होणार आहे.
राहुरीत गोविंद मोकाटे आणि अक्षय कर्डिले यांच्यात मुख्य लढत : राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी गोविंद मोकाटे आणि अक्षय कर्डिले यांच्यात मुख्य लढत होत आहे. या निवडणूकीसाठी 374 मतदान केंद्र उभारली आहेत. या पोटनिवडणुकीत 3 लाख 33 हजार 543 मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी सुमारे 2 हजार 180 अधिकारी कर्मचारी तैनात केलेत. यासोबतच पोलिसांचाही मोठा फौजफाटा तैनात आहे. या पोटनिवडणुकीत गोविंद मोकाटे आणि अक्षय कर्डिले यांच्यासह शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे बंडखोर अपक्ष उमेदवार रावसाहेब खेवरे, वंचित बहुजन आघाडीचे संतोष चोळके आणि इतर अपक्ष तीन उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत.
प्राजक्त तनपुरेंचा पाठिंबा कोणाला? : राहुरी पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी तटस्थ भूमिका घेतल्यानंतर गुरुवारी मतदानाचा हक्क बजावला. प्रगती विद्यालय येथील मतदान केंद्रावर त्यांनी मतदानाचा हक्क बजावला. त्यांच्या भूमिकेकडं पुन्हा एकदा राजकीय वर्तुळाचं लक्ष वेधलं. निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही तनपुरे कोणाला पाठिंबा देणार? याबाबत मोठी उत्सुकता निर्माण झाली होती. मतदानानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना तनपुरे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
मी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षासोबतच : "मी अजूनही राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातच आहे. मी इतर कोणत्याही पक्षाच्या मंचावर गेलो नाही आणि भाजपामध्ये जाण्याबाबत कधीही, कोणतंही वक्तव्य केलेलं," असं म्हणत त्यांनी पक्षांतराच्या चर्चांना पूर्णविराम दिला.
या प्रकरणात मी एकटाच नव्हतो : "निवडणूक आणि ईडीचा निकाल यांचा संबंध लावणं योग्य नाही. हा निकाल एक वर्षापूर्वीचाच आहे. या प्रकरणात मी एकटाच नव्हतो. तर सुमारे 50 ते 60 जणांवरही गुन्हा दाखल होता, असं म्हणत त्यांनी ईडीकडून मिळालेल्या क्लीन चीटबाबत प्रतिक्रिया दिली.
