राहुरी विधानसभा पोटनिवडणूक : भाजपाकडून अक्षय कर्डिले यांना उमेदवारी जाहीर
राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी भाजपानं अधिकृतपणे अक्षय कर्डिले यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे. अक्षय हे दिवंगत शिवाजीराव कर्डिले यांचे पुत्र आहेत.
Published : April 1, 2026 at 7:27 PM IST
अहिल्यानगर : जिल्ह्यातील राहुरी विधानसभा मतदारसंघात सुरू असलेल्या राजकीय चर्चांना अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. भाजपानं अधिकृतपणे अक्षय कर्डिले यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्राजक्ता तनपुरे अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. अशा स्थितीत राहुरीत पुन्हा एकदा कर्डिले विरुद्ध तनपुरे असा थेट सामना रंगण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अक्षय कर्डिले सध्या भाजपा युवा मोर्चाचे अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांचे वडील दिवंगत शिवाजीराव कर्डिले हे राहुरी व नगर भागातील प्रभावी नेते म्हणून ओळखले जात होते. त्यांचं 17 ऑक्टोबर 2025 रोजी हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झालं. त्यानंतर या मतदारसंघात पोटनिवडणूक जाहीर करण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर अक्षय कर्डिले यांनी 'शिव निर्धार यात्रा' काढत मतदारसंघात व्यापक संपर्क साधला. गावागावांत जाऊन त्यांनी मतदारांच्या भेटीगाठी घेतल्या. त्यांच्या या सक्रियतेची तसेच शिवाजीराव कर्डिले यांचे वारसदार म्हणून असलेल्या ओळखीची दखल घेत भाजपानं त्यांच्यावर उमेदवारी देत पुन्हा विश्वास व्यक्त केला आहे.
प्राजक्ता तनपुरे अपक्ष लढणार? : तर दुसरीकडे शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाशी संबंधित प्राजक्ता तनपुरे हे अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे. स्थानिक पातळीवर तनपुरे यांची पकड मजबूत मानली जात असल्यानं ही निवडणूक पक्षीय मर्यादांपलीकडे जाऊन व्यक्तिकेंद्री आणि स्थानिक समीकरणांवर आधारित होण्याची चिन्हे आहेत.
पैलवान ते मंत्री शिवाजीराव कर्डिलेंचा प्रवास : दिवंगत शिवाजीराव कर्डिले यांनी अहिल्यानगर तालुक्यातील बुऱ्हाणनगर येथून राजकीय प्रवास सुरू केला. पैलवान आणि दुग्ध व्यवसायिक अशी त्यांची ओळख होती. सरपंचपदापासून सुरुवात करत त्यांनी आमदार आणि मंत्रीपदापर्यंत मजल मारली. 2009 मध्ये अपक्ष म्हणून त्यांनी पहिली विधानसभा निवडणूक जिंकली. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून लोकसभा निवडणूक लढवली, मात्र पराभव झाला. 2014 मध्ये पुन्हा विधानसभा निवडणूक जिंकत आमदार झाले, तर 2019 मध्ये त्यांना पराभवाला सामोरे जावं लागलं. 2024 मध्ये भाजपाकडून ते पुन्हा आमदार म्हणून निवडून आले. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपा अशा विविध पक्षांत त्यांनी काम केलं. त्यांच्या प्रचारासाठी नरेंद्र मोदी यांनी राहुरीत जाहीर सभा घेतली होती, ज्यातून त्यांच्या राजकीय प्रभावाची झलक दिसून येते.
दरम्यान, राहुरीतील ही पोटनिवडणूक अनेक कारणांनी महत्त्वाची ठरत आहे. एका बाजूला कर्डिले कुटुंबाबद्दलची सहानुभूती आणि भाजपाची संघटनात्मक ताकद, तर दुसऱ्या बाजूला तनपुरे यांची स्थानिक परिसरावर पकड यामुळे लढत चुरशीची होण्याची शक्यता आहे.