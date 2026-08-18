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कपिल सिब्बल यांचे आरोप बिनबुडाचे, माझा निर्णय 'शाश्वत'; राहुल नार्वेकरांचा पलटवार

सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केलेल्या आरोपांना उत्तर देताना राहुल नार्वेकर यांनी हे आरोप पूर्णपणे बिनबुडाचे असल्याचं म्हटलंय.

Rahul Narwekar dismissed advocate Kapil Sibal allegations
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 18, 2026 at 9:02 PM IST

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यवतमाळ : शिवसेना आमदार अपात्रता आणि पक्षचिन्हाच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केलेल्या युक्तिवादाला विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल यांनी उत्तर दिलंय. ''सुप्रीम कोर्टानं जे निकष दिले, त्या निकषाच्या आत राहून त्या आधारावरतीच निर्णय दिला'', असं नार्वेकर म्हणाले.

''कायद्याच्या चौकटीत राहून दिलेला निर्णय''

यवतमाळच्या पुसद येथे स्वर्गीय वसंतराव नाईक कृषी गौरव पुरस्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची उपस्थिती होती. शिवसेना ठाकरे पक्षाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात दावा केला की, "राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालात आपल्या घटनात्मक अधिकारांची मर्यादा ओलांडली." यावर उत्तर देताना ते म्हणाले, ''कपिल सिब्बल हे त्यांच्या पक्षकारासाठी युक्तिवाद करत आहे, ते काय म्हणतात याच्यातून काही सिद्ध होत नाही, मी जी भूमिका घेतलीय, मी जो निर्णय दिलाय, तो कायद्याच्या चौकटीत राहून दिलेला निर्णय आहे.''

माध्यमांशी बोलताना राहुल नार्वेकर (ETV Bharat)

''बिनबुडाचे आरोप करून कोणताही फरक पडत नाही''

नार्वेकर पुढे म्हणाले, ''सुप्रीम कोर्टाने जे निकष दिले, त्या निकषाच्या आत राहून, त्या आधारावरतीच हा निर्णय दिला गेलेला आहे. त्यांचे जे क्लाइंट असतील त्यांच्या संदर्भात युक्तिवाद करतील, याचाच अर्थ हा नाही, की ते जे म्हणतायत, ते सत्य आहे. अध्यक्षांनी काय ठरवलं हे त्यांना कसं समजलं? पहिला प्रश्न हा आहे. त्यामुळे अशा बिनबुडाचे आरोप करून कोणताही फरक पडत नाही, मी दिलेला निर्णय हा अत्यंत शाश्वत निर्णय आहे आणि मला वाटत नाही त्यात कोणताही मला वाटत नाही काही बद्दल होईल.''

पुढील सुनावणी 19 ऑगस्टला

शिंदेंची की ठाकरेंची, शिवसेना कुणाची? या प्रकरणातील आजची (18 ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी संपली आहे. मंगळवारी ठाकरेंकडून कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. सिब्बल यांनी युक्तिवादादरम्यान पुन्हा एकदा विधानसभा अध्यक्षांनी कसा चुकीचा निर्णय घेतला हे न्यायालयासमोर मांडलं. तसेच आमदार म्हणजे पक्ष होत नाही, असंही सिब्बल यांनी म्हटलं. आता या प्रकरणातील पुढील सुनावणी बुधवारी 19 ऑगस्टला होणार आहे. बुधवारी पुन्हा एकदा सिब्बल बाजू मांडणार आहेत. सिब्बल यांचा बुधवारी युक्तिवाद संपवणार आहे. त्यानंतर शिंदेंच्या वकिलांना या प्रकरणात आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीत सिब्बल कोणते मुद्दे उपस्थित करणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

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TAGGED:

RAHUL NARWEKAR ON KAPIL SIBAL
राहुल नार्वेकर
SHIV SENA MLA DISQUALIFICATION
कपिल सिब्बल
RAHUL NARWEKAR

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