अलिबागमधील जमिनीवरून राहुल नार्वेकर यांनी खासदार संजय राऊत यांना दिलं आव्हान, वाचा काय म्हणाले?

खासदार संजय राऊत यांनी अलिबागमधील व्हिडिओवरून केलेल्या आरोपाला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. वाचा, सविस्तर

rahul narwekar challenges Sanjay Raut
राहुल नार्वेकर यांचं संजय राऊत यांना आव्हान (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 15, 2026 at 10:08 PM IST

1 Min Read
नागपूर- दोन दिवसांपासून सोशल मीडियावरती तुफान व्हायरल होत असलेला व्हिडीओचा आधार घेत शिवसेनेचे (यूबीटी) राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर आरोपांची सरबत्ती करण्यास सुरुवात केली आहे. अशाप्रकारे बिन बुडाचे आरोप करून केवळ राजकीय भांडवल करण्याच्या प्रयत्न करण्याची ही संजय राऊत यांची जुनी सवय आहे, असा त्यांनी खासदार राऊतांना टोला लगावला.

अलिबागच्या म्हात्रोळी गावात जमिनीच्या वादातून हाणामारी झाल्याचे दावे खासदार संजय राऊत सातत्यानं करत आहेत. या प्रकरणाचा थेट संबंध अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासोबत असल्याचा दावा खासदार राऊत यांनी केला. यावर बोलताना राहुल नार्वेकर म्हणाले," या सर्व संजय राऊत यांच्या मनातल्या कल्पना आहेत. जुने दुखणे हे आज उकळून येताना दिसत आहेत. संजय राऊत यांच्या आरोपावर यापूर्वीदेखील बोललो नाही आणि बोलणारही नाही. संजय राऊत का बोलतात? कशाला बोलतात, हे सर्वांना माहीत आहे. त्यांनी जे आरोप केले आहेतस, ते बिनबुडाचे आहेत. अलिबागला मी वारंवार जातो. तिथं माझं गाव आणि माझी शेती आहे. मी तेथे शेती बघायला गेलो होतो. तेव्हा दोन लोकांमध्ये वाद होताना दिसला. त्यावेळी तिकडे मारामारी सुरू होती. म्हणून मी सांगितलंय की, तुम्ही मारामारी करू नका. शांतपणे बसून जे काही वाद आहेत, ते वाद सोडवून घ्या. त्या जागेशी माझं काहीही घेणं-देणं नाही".

संजय राऊत यांच्याकडे जे व्हिडिओ आहेत, ते समोर आणू द्या. त्यांना चोख उत्तर दिल जाईल. संजय राऊत यांना कदाचित कल्पना आहे की माहित नाही आमच्या वास्तव्य अलिबाग मध्ये दीडशे वर्षापासून आहे. आमच्या परिवारातला तिकडे जागा असेल दीडशे वर्षांपासून आहे.

संजय राऊत यांनी याचं उत्तर द्यावं- संजय राऊत स्वतः जमीन घोटाळ्यात जेलमध्ये राहून आलेले आहेत. ते लोकांना काय शिकवण देणार आहेत?संजय राऊत खासदार होण्यापूर्वी अलिबागमध्ये किती जमीन होती? आता किती आहे, याचं उत्तर द्यावं, असे आव्हान राहुल नार्वेकर यांनी दिलं आहे.

