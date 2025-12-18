ETV Bharat / state

राहुल नार्वेकर यांनी चांगला ज्योतिषी बघून आणि मुहूर्त काढून माणिकराव कोकाटे यांची हकालपट्टी करावी; राजू शेट्टी यांची प्रतिक्रिया

माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांनी अखेर मंत्रिपदाचा राजीनामा दिलाय. आता त्यांच्या आमदारकीच्या राजीनाम्याची मागणी होत आहे.

Raju Shetty
राजू शेट्टी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 18, 2025 at 7:46 PM IST

पुणे : सदनिका घोटाळाप्रकरणी न्यायालयाने शिक्षा कायम ठेवल्यानंतर राज्याचे क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. आता त्यांच्या आमदारकीच्या राजीनाम्याची मागणी होत आहे. यावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी म्हणाले, "विधानसभेच्या अध्यक्षांनी त्यांना काढून टाकलं पाहिजे. जो नियम सुनील केदार यांना लावला जो नियम लोकसभेच्या अध्यक्षांनी राहुल गांधी यांच्याबाबत लावला तो नियम माणिकराव कोकाटे यांच्याबाबत लावला पाहिजे. राहुल नार्वेकर यांनी कोर्टाच्या निर्णयाची वाट न पाहता एक चांगला ज्योतिषी बघून आणि चांगला मुहूर्त काढून समारंभ करून त्यांची हकालपट्टी करावी." स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी आज साखर आयुक्तांची भेट घेतली. यावेळी त्यांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.



साखर आयुक्त कार्यालयाबाहेर आंदोलन करू : "राज्यात थकीत एफआरपीचा मुद्दा खूप महत्त्वाचा आहे. साखर आयुक्तांनी अनेक कारखान्याविरोधात आरआरसी काढली आहे. अजून काही आरआरसी प्रस्तावित आहे. एफआरपीमध्ये तुकडे तुकडे केल्यामुळं कोर्टानं सरकारला फटकारलं होतं. थकीत एफआरपी दिली नाही तर आरआरसीची कारवाई करावी अशी आमची मागणी आहे. राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूनं उभं न राहता कारखानदारांच्या बाजूनं उभं राहात आहे. कोर्टात कारखानदरांच्या बाजूनं सरकार गेलं आहे." असं सांगून थकीत एफआरपी दिली नाही तर साखर आयुक्त कार्यालयाबाहेर आंदोलन करू असा इशारा यावेळी राजू शेट्टी यांनी दिला.

प्रतिक्रिया देताना राजू शेट्टी (ETV Bharat Reporter)

राजकारण्यांच्या हात असल्याशिवाय ड्रग्ज कारखाने चालवू शकत नाही : सातारा येथील ड्रग्ज कारवाईबाबत शेट्टी म्हणाले की, त्यांच्या रिसॉर्टवर कारवाई झाली तर असं कोणी म्हणू शकत नाही की मला माहीत नाही. या सगळ्या ड्रग्ज माफियांच्या कुणातरी मोठ्या माणसाचा डोक्यावर हात असल्याशिवाय ड्रग्ज कारखाने चालवू शकत नाही. राजकारण्याचा हात असल्याशिवाय हे चालवू शकत नाहीत. या लोकांनी महाराष्ट्र नसवला आहे असं यावेळी शेट्टी म्हणाले. काँग्रेसच्या नेत्या प्रज्ञा सातव यांच्या भाजपा प्रवेशाबाबत शेट्टी म्हणाले की, प्रज्ञा सातव यांच्यावर कदाचित काँग्रेसनं अन्याय केला असावा. त्यांच्या सासूला अनेक वर्ष मंत्री केलं, त्यांना आमदार केलं, एवढा अन्याय केला म्हणून त्यांनी हा निर्णय घेतला असेल असा टोला यावेळी त्यांनी लगावला.



मराठी माणूस पंतप्रधान होत असेल तर... : काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलेल्या वक्तव्यावर राजू शेट्टी म्हणाले की, पृथ्वीराज चव्हाण बेताल वक्तव्य करत नाहीत. काहीतरी दम असेल म्हूणन त्यांनी हे आरोप केले असावेत. उद्या बघूया काय होतं. तसंच जर मराठी माणूस पंतप्रधान होत असेल तर मला देखील आनंद होईल."

